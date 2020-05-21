Что происходит с сайтом?....
Периодически на всех устройствах (Windows, Android, macOs) и во всех браузерах...
Уже несколько месяцев...
По полдня, а то и день...
Вчера (2019.11.04) весь день сайт по сути лежал....
Это только у вас. Иначе уже было-бы сказано об этом.
Антивирус какой? Касперский? Если да, добавьте в исключения и пройдет...
У меня тоже очень часто так происходит. Не каждый, конечно, день, но довольно часто.
За всё время пребывания меня тута, было может пару раз. Три это уже много, я-бы запомнил.
Эта проблема ранее поднималась здесь. Была решена админами, и некоторое время никого не беспокоила.
Недавно я снова стал замечать её повторение. Нечасто, но возникает.
Заметил, что помогает перезагрузка роутера (очевидно, из-за изменения динамического IP).
Антивирус какой?
Вот, наверное решение вопроса.
Я по порно-сайтам не ходок, соцсети игнорирую, следовательно подловить сифилис негде. И соответственно антивирусы тоже игнорирую. Если-что операционку переставлю.
Вот так: Не нравится проверяльшику слово операционка... Вот кого предлагает переставить... в другую позу...
