Что происходит с сайтом?....

Капут...

Периодически на всех устройствах (Windows, Android, macOs) и во всех браузерах...

Уже несколько месяцев...

По полдня, а то и день...

Вчера (2019.11.04) весь день сайт по сути лежал....

 
Victor Klenov:

Это только у вас. Иначе уже было-бы сказано об этом.
 
такая же фигня была на FF
 
У меня тоже очень часто так происходит. Не каждый, конечно, день, но довольно часто.
 
Антивирус какой? Касперский? Если да, добавьте в исключения и пройдет...
 
Artyom Trishkin:
У меня тоже очень часто так происходит. Не каждый, конечно, день, но довольно часто.

За всё время пребывания меня тута, было может пару раз. Три это уже много, я-бы запомнил.

 
Эта проблема ранее поднималась здесь. Была решена админами, и некоторое время никого не беспокоила.

Недавно я снова стал замечать её повторение. Нечасто, но возникает.

Заметил, что помогает перезагрузка роутера (очевидно, из-за изменения динамического IP).

[Удален]  
частенько - глючит. я уже и операционную  переустанавливал . думал вируса поймал. потому что, мышка сама рулила  
 
Yevhenii Levchenko:
Антивирус какой?

Вот, наверное решение вопроса.

Я по порно-сайтам не ходок, соцсети игнорирую, следовательно подловить сифилис негде. И соответственно антивирусы тоже игнорирую. Если-что операционку переставлю.


Вот так: Не нравится проверяльшику слово операционка... Вот кого предлагает переставить... в другую позу...


 
Присоединяюсь. Тыкаю F5 четыре раза, на пятый воскрешается
