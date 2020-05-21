Что происходит с сайтом?.... - страница 3

Speedtest проверь. 
 
Алексей Тарабанов:
Хватит пиз....ть

Хватит пиз...ть...=)

 
Victor Klenov:

Один Хрен Етот MQL лежит сутками...

 
Victor Klenov:

Проверил? 

 
Алексей Тарабанов:

проверил...

 
щас не лежит
 
не пугай меня
 
Victor Klenov:
Не бери в голову. 

Сначала звони в техподдержку, после - нам. Поддержим. 

 
Алексей Тарабанов:

Скорее всего проблема в браузере и в трекерах. Когда все странички "потяжелели" от рекламы - появились средства, типа adBlock (блокировщики рекламы). После появились кнопки соц. сетей (типа лайкни, поделись информацией и т. д.). А сейчас появились Блокировщики трекеров (даже в том же adBlock). После этого часть сайтов перестала работать нормально. Если такие сайты заносить в исключения - все работает. Как решить проблему по другому - пока не знаю.
