Что происходит с сайтом?.... - страница 5

Новый комментарий
 
Алексей Тарабанов:

Позвони провайдеру, ошибки у него. 

Да не в провайдере дело. Он вам скажет - пинг есть? есть. А содержимое не наше дело.

 
Uladzimir Kirychenka:

Да не в провайдере дело. Он вам скажет - пинг есть? есть. А содержимое не наше дело.

И если пинга нет, то тоже не провайдера это дело. Сайт лёг, и что, провайдер виноват?)))

Яндекс спид тест пашет? - пашет. остальное нас не волнует.

 
Andrey Dik:

И если пинга нет. то тоже не провайдера это дело. Сайт лёг лег, и что, провайдер виноват?)))

Если нет пинга, то это может быть зацепкой (хотя не факт). У меня был случай лет 5 назад, когда сайт не пинговался, хотя провайдер кричал что все ОК. Через мобильный интернет работал, через VPN / Proxy работал. В итоге оказалась что на стороне провайдера глюканул DNS - очистили кэш, перезапустили и все заработало. Но это стоило больших нервов и наличия знакомых - иначе не доказал бы. 

 

А мне вот что интересно. Раньше всё было хорошо, сайт только временами был недоступен - обновлялся временами, и все про то знали,
и даже рефлекс условный выработался как у рыбок - Ctrl+A --> Ctrl+C --> отправить написанное на публикацию.

А теперь вдруг резко все провайдеры стали виноватыми. Раньше не были, и скорость была махонькой, и мобильный интернет медленным, а теперь, как скорости возросли в десятки раз, то вдруг у провайдеров всё плохо стало. И как-то подозрительно одновременно - если у Ростелекома "проблемы" с mql5.com, что не грузятся страницы - лишь в виде текста, то тут же и у Мегафона мобильного возникают такие же точно "проблемы" - на смартфоне так же сайт текстовой портянкой отображается...

Это что? Коллективное помешательство провайдеров?

 
Artyom Trishkin:

Это что? Коллективное помешательство провайдеров?

Вспомни мультик про Простоквашино Это только гриппом люди вместе болеют, а с ума сходят поодиночке...

 
Это однозначно проблема MQ, связанная с настройками их хостинга cdn или провайдера. Проблема возникает только с сайтом mql5.com, все остальное грузится без данной проблемы. Отключение антивируса не играет роли, трекеры и прочая лабуда - ни при чем.
 
И еще - доколе сайт будет разрешать открывать широковещательные чаты с людьми без их согласия? Только что массовый спам пошел. Уже не в первый раз.
[Удален]  

Как избавиться от этого нашествия? ЛС звенит и звенит...

 

.

 
Олег avtomat:

Как избавиться от этого нашествия? ЛС звенит и звенит...

 

.

Можно в настройках запретить принимать сообщения.


[Удален]  
Evgeny Belyaev:

Можно в настройках запретить принимать сообщения.


Так это ж для всех. Так не годится.

А откуда они идут? Где источник?

123456
Новый комментарий