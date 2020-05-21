Что происходит с сайтом?.... - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Позвони провайдеру, ошибки у него.
Да не в провайдере дело. Он вам скажет - пинг есть? есть. А содержимое не наше дело.
Да не в провайдере дело. Он вам скажет - пинг есть? есть. А содержимое не наше дело.
И если пинга нет, то тоже не провайдера это дело. Сайт лёг, и что, провайдер виноват?)))
Яндекс спид тест пашет? - пашет. остальное нас не волнует.
И если пинга нет. то тоже не провайдера это дело. Сайт лёг лег, и что, провайдер виноват?)))
Если нет пинга, то это может быть зацепкой (хотя не факт). У меня был случай лет 5 назад, когда сайт не пинговался, хотя провайдер кричал что все ОК. Через мобильный интернет работал, через VPN / Proxy работал. В итоге оказалась что на стороне провайдера глюканул DNS - очистили кэш, перезапустили и все заработало. Но это стоило больших нервов и наличия знакомых - иначе не доказал бы.
А мне вот что интересно. Раньше всё было хорошо, сайт только временами был недоступен - обновлялся временами, и все про то знали,
и даже рефлекс условный выработался как у рыбок - Ctrl+A --> Ctrl+C --> отправить написанное на публикацию.
А теперь вдруг резко все провайдеры стали виноватыми. Раньше не были, и скорость была махонькой, и мобильный интернет медленным, а теперь, как скорости возросли в десятки раз, то вдруг у провайдеров всё плохо стало. И как-то подозрительно одновременно - если у Ростелекома "проблемы" с mql5.com, что не грузятся страницы - лишь в виде текста, то тут же и у Мегафона мобильного возникают такие же точно "проблемы" - на смартфоне так же сайт текстовой портянкой отображается...
Это что? Коллективное помешательство провайдеров?
Это что? Коллективное помешательство провайдеров?
Вспомни мультик про Простоквашино Это только гриппом люди вместе болеют, а с ума сходят поодиночке...
Как избавиться от этого нашествия? ЛС звенит и звенит...
.
Как избавиться от этого нашествия? ЛС звенит и звенит...
.
Можно в настройках запретить принимать сообщения.
Можно в настройках запретить принимать сообщения.
Так это ж для всех. Так не годится.
А откуда они идут? Где источник?