Проблема с сайтом

Новый комментарий
 
Пожалуйста, проверьте сайт. Некорректно отображается на компьютерах с Windows. Браузеры Firefox, Chrome, Explorer. 
На мобильных устройствах с Андроид всё хорошо.
 
Vadim Zotov:
Пожалуйста, проверьте сайт. Некорректно отображается на компьютерах с Windows. Браузеры Firefox, Chrome, Explorer. 
На мобильных устройствах с Андроид всё хорошо.
Что именно не так? У меня Win7, FireFox 69 - ничего необычного не заметил.
 

Видимо был какой то сбой. 
У меня вообще была ошибка 503 на Yandex браузере и FireFox, с сообщением не разрешён вход для данного типа аккаунта.

Админы, проверьте там случаем вашу базу данных не ломанули? 
А может ддосили.

А в терминале сыпались ошибки:

2019.09.11 23:22:36.492 MQL5.community authorization failed

Но видимо всё восстановилось, раз зашёл на сайт и пишу, в терминале тоже прекратились сыпаться ошибки.
 

В последнее время каждый вечер замечаю, что сайт сильно заторможен, а затем и вовсе прекращает работу.Утром всё восстанавливается.

Например, вчера с 21:30 по 22:30 МСК вместо сайта наблюдал следующую картину (скриншот). Потом надоело и перестал наблюдать.

Проблема видна только на компьютерах с Windows. Мобильная версия сайта на устройствах с Android работает нормально.

Проблема с сайтом

 

у меня так сайт отображается очень давно


 
попробуйте перегружать через Ctrl+F5 
 
Vladislav Andruschenko:
попробуйте перегружать через Ctrl+F5 

это не помогает

я много чего перепробовал, только этот сайт так отображается

единственное что я заметил, он начинает так отображаться если на этом компе установлены терминалы и на них делать оптимизации

теперь у меня отдельный комп чисто для этого сайта, без терминалов

немного иногда неудобно...

 
Iurii Tokman:

это не помогает

я много чего перепробовал, только этот сайт так отображается

единственное что я заметил, он начинает так отображаться если на этом компе установлены терминалы и на них делать оптимизации

теперь у меня отдельный комп чисто для этого сайта, без терминалов

немного иногда неудобно...

Отображение сайта нормальное. Переустановка браузера вам поможет. И проверьте комп на вирусы
 
Iurii Tokman:

это не помогает

я много чего перепробовал, только этот сайт так отображается

единственное что я заметил, он начинает так отображаться если на этом компе установлены терминалы и на них делать оптимизации

теперь у меня отдельный комп чисто для этого сайта, без терминалов

немного иногда неудобно...

Отдельный комп для сайта явный перебор. Не догадались поставить какой-нибудь еще браузер - мозиллу или оперу?

 
Iurii Tokman:

у меня так сайт отображается очень давно


Похоже, что таблица стилей css не загружается.

    <link href="https://c.mql5.com/styles/core.fec5492c9486d200d7c1d5f7f1d8f63e.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="https://c.mql5.com/styles/all.42ef793179b51c772fbe71948849bba2.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all">
    <link href="https://c.mql5.com/styles/forum.11c121300e5ac6d0722cfb31cce41656.css" type="text/css" rel="stylesheet" media="all">

Может что то блокирует адрес c.mql5.com

 
Evgeniy Zhdan:
Отображение сайта нормальное. Переустановка браузера вам поможет. И проверьте комп на вирусы

я ж написал что перепробовал много чего, и это тоже

и + разные браузеры

123
Новый комментарий