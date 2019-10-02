Проблема с сайтом
Пожалуйста, проверьте сайт. Некорректно отображается на компьютерах с Windows. Браузеры Firefox, Chrome, Explorer.
Видимо был какой то сбой.
У меня вообще была ошибка 503 на Yandex браузере и FireFox, с сообщением не разрешён вход для данного типа аккаунта.
Админы, проверьте там случаем вашу базу данных не ломанули?
А может ддосили.
А в терминале сыпались ошибки:
2019.09.11 23:22:36.492 MQL5.community authorization failed
В последнее время каждый вечер замечаю, что сайт сильно заторможен, а затем и вовсе прекращает работу.Утром всё восстанавливается.
Например, вчера с 21:30 по 22:30 МСК вместо сайта наблюдал следующую картину (скриншот). Потом надоело и перестал наблюдать.
Проблема видна только на компьютерах с Windows. Мобильная версия сайта на устройствах с Android работает нормально.
попробуйте перегружать через Ctrl+F5
это не помогает
я много чего перепробовал, только этот сайт так отображается
единственное что я заметил, он начинает так отображаться если на этом компе установлены терминалы и на них делать оптимизации
теперь у меня отдельный комп чисто для этого сайта, без терминалов
немного иногда неудобно...
Отдельный комп для сайта явный перебор. Не догадались поставить какой-нибудь еще браузер - мозиллу или оперу?
у меня так сайт отображается очень давно
Похоже, что таблица стилей css не загружается.
Может что то блокирует адрес c.mql5.com
Отображение сайта нормальное. Переустановка браузера вам поможет. И проверьте комп на вирусы
я ж написал что перепробовал много чего, и это тоже
и + разные браузеры
