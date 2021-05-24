Ищу код чтобы вписать в советник. Торговое расписание. - страница 5
жаль что никак не протестить
можно протестить - только выбираете дату начала тестирования ,и выставляете время старта эксперта и время закрытия - правда как сработает время закрытия , тестирование прекратится
а в реале каждый день будет открываться и закрываться в заданное время
только - создайте шаблоны, на шаблоне эксперт заданным временем и как он сработает откроет другой шаблон, с другими настройками и так далее
time_st_mon - time_st_day - time_st_evn --- это переменные. Что они означают попытайтесь понять самостоятельно.
int - double - datetime --- это типы переменных. Не знать этого вам должно быть стыдно.
Не сто́ит благодарности.
человек просто спросил чему равны переменные и к какому отнести их типу. не на то ответили, причём грубо
если кому-либо понадобится, то освежил расписание и добавил пару комментариев с учётом утренней сессии на FORTS
Ты спустя полтора года решил поумничать?
Наверное, хотя я не разрешал публиковать мой код (часть кода).
Весь опубликованный мною код, предназначен только для личного пользования.
Вот еще вариант намудрил - главное работает!
Хорошо, что эти моменты времени фиксированы и их не нужно оптимизировать. Глянуть бы что-то изящнее чем у меня.
Увы, начало вечёрки - не фиксировано. 19:00 или 19:05, а через год-другой, глядишь, и ещё на пару минут клиринг(дневной или вечерний) продлят, как уже было.
Вот именно, намудрили!
Нельзя брать
TimeLocal()
Время сервера и Ваше локальное время могут существенно отличаться.
Да и торговля ведется по времени сервера.
Самое правильное, это проверять время последнего тика
можно заменить TimeLocal() на TimeCurrent()
TimeCurrent
Возвращает последнее известное время сервера, время прихода последней котировки по одному из выбранных в "Обзоре рынка" символов. В обработчике OnTick() данная функция вернет время пришедшего обрабатываемого тика. В других случаях (например, вызов в обработчиках OnInit(), OnDeinit(), OnTimer() и так далее) это – время прихода последней котировки по любому символу, доступного в окне "Обзор рынка", то самое время, которое показано в заголовке этого окна. Значение времени формируется на торговом сервере и не зависит от настроек времени на компьютере пользователя. Существует 2 варианта функции.