Индикаторы: Мультивалютный сканер дивергенций
Можно ли в индикатор встроить индикатор QQE?
Исходник имеется?
- www.earnforex.com
https://www.earnforex.com/ru/metatrader-индикаторы/QQE/
К сканеру дивергенций можно подключать пользовательские индикаторы. Немного изменил код QQE (индикатор теперь так и называется), чтобы можно было легко подключать, а также не было фатальных ошибок, которыми грешит оригинальная версия.
Копируйте индикатор QQE в папку Indicators, а сканер дивергенций запускайте с указанным набором параметров (set-файл прилагается).
Файл set разместил здесь, индикатор в индикаторы.
Но, наверное, что то не всё сделал, ни чего индикатор не показывает.
А set-файл почему не загрузили? Возьмите настройки с него. Там уже все установлено.
разобрался, отображает, только теперь не понятно в каком месте он нашёл дивергенцию и какие настройки у индикатора в set файле?
Если нужна визуализация, то возьмите одновалютную версию. Настройте ее по образу и подобию со сканером. Значение параметра SF из индикатора QQE устанавливается в параметре "Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра".
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Мультивалютный сканер дивергенций:
Обнаружение дивергенций на заданных символах и таймфреймах.
Автор: Ihor Herasko