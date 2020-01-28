Индикаторы: Мультивалютный сканер дивергенций

Мультивалютный сканер дивергенций:

Обнаружение дивергенций на заданных символах и таймфреймах.

Мультивалютный сканер дивергенций

Автор: Ihor Herasko

 

Можно ли в индикатор встроить индикатор QQE? 


 
PAWA1973:

Можно ли в индикатор встроить индикатор QQE?

Исходник имеется? 


Исходник имеется?

 
PAWA1973:
https://www.earnforex.com/ru/metatrader-индикаторы/QQE/

К сканеру дивергенций можно подключать пользовательские индикаторы. Немного изменил код QQE (индикатор теперь так и называется), чтобы можно было легко подключать, а также не было фатальных ошибок, которыми грешит оригинальная версия.

Копируйте индикатор QQE в папку Indicators, а сканер дивергенций запускайте с указанным набором параметров (set-файл прилагается). 

QQE.mq4  13 kb
DivergenceViewer_MultiSymbols_QQE.set  2 kb
 
Благодарю, буду пробовать.
 

Файл set разместил здесь, индикатор в индикаторы.

Но, наверное, что то не всё сделал, ни чего индикатор не показывает.

 
PAWA1973:

Файл set разместил здесь, индикатор в индикаторы.

Но, наверное, что то не всё сделал, ни чего индикатор не показывает.

А set-файл почему не загрузили? Возьмите настройки с него. Там уже все установлено.

 

загрузил, может не туда?

 
разобрался, отображает, только теперь не понятно в каком месте он нашёл дивергенцию и какие настройки у индикатора в set файле?
 
PAWA1973:
разобрался, отображает, только теперь не понятно в каком месте он нашёл дивергенцию и какие настройки у индикатора в set файле?

Если нужна визуализация, то возьмите одновалютную версию. Настройте ее по образу и подобию со сканером. Значение параметра SF из индикатора QQE устанавливается в параметре "Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра".

