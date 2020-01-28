Индикаторы: Мультивалютный сканер дивергенций - страница 2
У меня вообще "Малевич" ))) В архиве 2 файта: DivergenceViewer_MultiSymbols_AD.mq4 и Divergence_Viewer_MultiSymbols_Classes_AD.mqh, который в директории "Include". Ошибиться с размещением файлов тут никак. Но вот результат , чёрный фон и всё.
Это и есть показания индикатора: таблица дивергенций на выбранных символах и ТФ. Что Вы ожидаете увидеть?
А чем отилчается дивергенция класса А красным цветом от класса А синим цветом?
И что вообще означают классы?
Направлением. Смотрите цветовые настройки разных классов дивергенций в конце настроечных параметров индикатора:
Вот здесь в конце статьи есть ссылка на полное описание индикатора. Когда перейдете на сайт, то посмотрите раздел "Инструменты" - "Дивергенция" - "Классы дивергенций".