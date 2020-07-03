Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 6

Сто лет не запускал MT4-Тестер. Такую ерунду получаю при запуске Тестера. 
2019.12.19 02:07:43.288 TestGenerator: file "C:\Program Files (x86)\MetaTrader4\tester\history\EURUSD.rann1_0.fxt" cannot open [3]

fxsaber:
Сто лет не запускал MT4-Тестер. Такую ерунду получаю при запуске Тестера.

при атрибуте "только для чтения" такое видел (при тестировании на чужих тиках такое ставится)...

 
Igor Zakharov:

при атрибуте "только для чтения" такое видел (при тестировании на чужих тиках такое ставится)...

Спасибо, выяснил причину.

 
Yutaka Okamoto:
MT4 зависает при изменении цвета фона в советнике (сборка 1220)
Было подтверждено, что MT4 зависает и перезагружается.


При попытке изменить символ графика с помощью ChartSetSymbolPeriod

Чтобы избежать явления замораживания и перезапуска,

Какой код я должен написать?

Я думаю, что это ошибка в MT4

Если это не эксперт, а индикатор, он будет работать нормально.


build 1090,1170,1220で確認しました。

これは、過去バージョンから解決されていない問題のようです。


Confirmed by build 1090,1170,1220.

This seems to be a problem that has not been resolved.


Подтверждено сборки 1090,1170,1220.

Это, как представляется, проблема, которая не была решена.


 
Yutaka Okamoto:

build 1090,1170,1220で確認しました。

これは、過去バージョンから解決されていない問題のようです。


Confirmed by build 1090,1170,1220.

This seems to be a problem that has not been resolved.


Подтверждено сборки 1090,1170,1220.

Это, как представляется, проблема, которая не была решена.


Can't reproduce?

It is a pity that there is no reply.


Не можете воспроизвести?

Жаль, что нет ответа.


 
Здравствуйте!

Прошу устранить ошибку терминала MT4 build 1220.
При создании графического объекта OBJ_TREND при помощи скрипта, если указать значение свойства OBJPROP_TOOLTIP, то при наведении указателя на объект, текст всплывающей подсказки выводится только до перезагрузки терминала. После перезагрузки терминала, почему-то, при наведении указателя на объект, выводится имя объекта, вместо заданного текста  всплывающей подсказки.

Уточнение.
Скрипт создает объект и сразу выгружается.
Ещё исправляете ошибки в справке и документации?

WindowPriceMin и WindowPriceMax - тип double, а не int.

WindowPriceMin - Операции с графиками - Справочник MQL4
WindowPriceMin - Операции с графиками - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
Обновился до версии 1240 !

Советник начал закрывать позиции и терминал заглючил.

После каждого закрытия теряется связь.

советник возвращает ошибку 6

 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server
 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server
 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server
 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server
 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server
 20200115 GBPUSD,M1: ERROR 6 no connection with trade server




И после того, как зашел в настройки советника через F7  - Нажимаю ок и связь с сервером сбрасывается раз 10 и восстанавливается. (ЗВУКИ)



Ну  и все.

Больше сделок закрыть не могу. - После нажатия на крестик, теряется связь с сервером 




МТ4 билд 1220 (вин7)

Баг со средней клавишей мышки.
Нажатие срабатывает только если перемещать курсор.
Если курсор неподвижен - нет реакции.

Хотелось бы такую же реакцию (на нажатие) как и правый-левый клик.

#property version   "1.00"
#property strict
#property indicator_chart_window
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_MOVE,1);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent function                                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---
   Comment(sparam);
  }
При установке входному параметру типа datetime в качестве значения по-умолчанию даты по 2038 год включиельно дата в окне входных параметров отображается корректно.

Начиная с 2039 года отображается "начало начал" - 1 января 1970.

