Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 6
Поиском по форуму ничего не нашел. Места на диске достаточно. Так и не понял, что за проблема.
Сто лет не запускал MT4-Тестер. Такую ерунду получаю при запуске Тестера.
при атрибуте "только для чтения" такое видел (при тестировании на чужих тиках такое ставится)...
при атрибуте "только для чтения" такое видел (при тестировании на чужих тиках такое ставится)...
Спасибо, выяснил причину.
При попытке изменить символ графика с помощью ChartSetSymbolPeriod
Чтобы избежать явления замораживания и перезапуска,
Какой код я должен написать?
Я думаю, что это ошибка в MT4
Если это не эксперт, а индикатор, он будет работать нормально.
build 1090,1170,1220で確認しました。
これは、過去バージョンから解決されていない問題のようです。
Confirmed by build 1090,1170,1220.
This seems to be a problem that has not been resolved.
Подтверждено сборки 1090,1170,1220.
Это, как представляется, проблема, которая не была решена.
Confirmed by build 1090,1170,1220.
This seems to be a problem that has not been resolved.
Can't reproduce?
It is a pity that there is no reply.
Не можете воспроизвести?
Жаль, что нет ответа.
Прошу устранить ошибку терминала MT4 build 1220.
При создании графического объекта OBJ_TREND при помощи скрипта, если указать значение свойства OBJPROP_TOOLTIP, то при наведении указателя на объект, текст всплывающей подсказки выводится только до перезагрузки терминала. После перезагрузки терминала, почему-то, при наведении указателя на объект, выводится имя объекта, вместо заданного текста всплывающей подсказки.
Уточнение.
Скрипт создает объект и сразу выгружается.
Другие программы в терминале не запущены.
Ещё исправляете ошибки в справке и документации?
WindowPriceMin и WindowPriceMax - тип double, а не int.
Обновился до версии 1240 !
Советник начал закрывать позиции и терминал заглючил.
После каждого закрытия теряется связь.
советник возвращает ошибку 6
И после того, как зашел в настройки советника через F7 - Нажимаю ок и связь с сервером сбрасывается раз 10 и восстанавливается. (ЗВУКИ)
Ну и все.
Больше сделок закрыть не могу. - После нажатия на крестик, теряется связь с сервером
Это только на сервере MetaQuotes
МТ4 билд 1220 (вин7)
Баг со средней клавишей мышки.
Нажатие срабатывает только если перемещать курсор.
Если курсор неподвижен - нет реакции.
Хотелось бы такую же реакцию (на нажатие) как и правый-левый клик.
При установке входному параметру типа datetime в качестве значения по-умолчанию даты по 2038 год включиельно дата в окне входных параметров отображается корректно.
Начиная с 2039 года отображается "начало начал" - 1 января 1970.