Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 4
Здравствуйте, всем.
Мне нужн оффициалный MetaTrader 4 Client Terminal build 1220
где я могу скачать? я искал во многих сайтах.
если возмоно оставте ссылку к инсталятор.
извиняюсь за простой может и быть не тот вопрос.
мне не надо алпари мт 4 или еще что.
если вопрос не тот тогда дайте мне ссылку к ДОК чтоб я понял что на самом деле нужно.
.
Вот один из вариантов установки:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090
Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51
Отправь ему два файла от своего мт4
1. terminal.exe
2. metaeditor.exe
Дальнейшие действия
1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.
2. Помещаем туда эти 2 файла.
3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом /portable
4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.
5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.
ВСЁ...
Если у вас не совсем свежий билд, подключитесь к демо счёту MQ и получите обновление.
Даже если вы возьмёте указанные файлы от какого-то брокера, то в любом случае вы получите обновление от разработчика.
А в принципе, как сказал Ренат, достаточно одного файла terminal.exe
В новых версиях MetaTrader 4 (примерно последние полгода) наблюдается ошибка, которая заключается в том, что в какой-то момент прекращают обновляться котировки и график "останавливается". После перезапуска терминала нормальная работа восстанавливается.
Прошу разработчиков устранить ошибку.
Это было всегда.
Иногда помогает запрос обновления любого чарта (либо смена таймфрейма). Почти всегда помогает перелогин.
У меня самописный индикатор 2006 года выпуска сообщает о проблемах с поступлением котировок.
@MetaQuotes Software Corp.
стиль Whitesmith в MT4 немного не совпадает с одноимённым в MT5 (положение скобочек)
Добрый день!
С последней сборкой перестала работать библиотека WinIntet.dll.
Советники, от компилированные предыдущей версией работают без проблем, после рикомпиляции вызовы WinIntet дают ошибку 12029 (MetaEditor 2143)
Заранее благодарю!
@MetaQuotes Software Corp.
Ответьте, плиз!
Добрый день!
С последней сборкой перестала работать библиотека WinIntet.dll.
Советники, от компилированные предыдущей версией работают без проблем, после рикомпиляции вызовы WinIntet дают ошибку 12029 (MetaEditor 2143)
У меня работают. Ищите у себя.
Не помню, сталкивался раньше с таким или нет.
Закрытые на моих глазах позиции отсутствовали в истории торгов до тех пор, пока не сделал релогин.
Видимо, нужно делать анализатор и таких ситуаций. Будьте внимательны.
ЗЫ При этом AccountBalance совпадал (включая Терминал) с тем, что показывала неполноценная торговая история. Т.е. баланс был ошибочным до релогина. Новые позиции отображались корректно.
Перестала работать цветовая индикация (10 пунктов на 4-знаке) приближающихся S/L (вероятно, T/P тоже, не проверял):
Я понятия не имею, является ли проблема ошибкой (как это было с регистрацией VPS из-за недавних обновлений), или это зависит от очень маленьких рейтинговых очков новичка или от UBUNTU.
Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/326356 этот парень (рейтинг = 15) не может войти в сообщество с MT4 на UBUNTU. Он написал:
Я оставил в «Extra» -> «Options» -> «Community» -> «имя пользователя» и «пароль» пустым. Но то же сообщение об ошибке получено.
Программа Meta Trader 4 от 13.09.2019 версии 4.00 Build 1220
Операционная система UBUNTU.
На вкладке «Jornal» появляется следующее сообщение об ошибке: MQL5.community: авторизация не удалась
I have no idea whether the problem is a bug (as there was one with VPS registrations due to the recent updates) or it depends on the very small rating points of a newbie or on UBUNTU.
Here: https://www.mql5.com/de/forum/326356 this guy (rating=15) cannot login into the community from MT4 on UBUNTU. He wrote:
Ich habe in "Extra" -> "Optionen" -> "Community" -> "Benutzernamen" und "Passwort" eingetragen. Aber gleiche Fehlermeldung erhalten.
Ich habe in "Extra" -> "Optionen" -> "Community" -> den "Benutzernamen" und "Passwort" leer gelassen. Aber gleiche Fehlermeldung erhalten.
Das Programm ist Meta Trader 4 vom 13.09.2019 version 4.00 Build 1220
Betriebssystem ist UBUNTU.
Im Tab "Jornal" kommt folgende Fehlermeldung : MQL5.community: authorization failed
Помню когда-то новые сообщения можно было увидеть прямо в mt4 платформе, по-моему там красная цифра появлялась, показывая новые непрочитанные сообщения. Сейчас больше нету такого. Сейчас надо нажимать и проверять не пришли ли новые сообщения. Где может быть проблема или такая опция уже больше нету?