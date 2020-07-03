Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1220 - страница 4

g1parmonov:

Здравствуйте, всем.

Мне нужн оффициалный MetaTrader 4 Client Terminal build 1220

где я могу скачать? я искал во многих сайтах. 

если возмоно оставте ссылку к инсталятор.

извиняюсь за простой может и быть не тот вопрос.

мне не надо алпари мт 4 или еще что. 

если вопрос не тот тогда дайте мне ссылку к ДОК чтоб я понял что на самом деле нужно.
Вот один из вариантов установки:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1090

Alexey Viktorov, 2017.07.17 08:51

Отправь ему два файла от своего мт4

1. terminal.exe

2. metaeditor.exe

Дальнейшие действия

1. Создаём каталог в желаемом месте желаемого диска.

2. Помещаем туда эти 2 файла.

3. Создаём ярлык на файл terminal.exe При желании с ключом  /portable

4. Запускаем терминал по созданному ярлыку и в дамках. Все необходимые файлы и папки создаются и загружаются все советники, индикаторы и скрипты.

5. Подключаемся к счёту или регистрируем новый демо счёт.

ВСЁ...


Если у вас не совсем свежий билд, подключитесь к демо счёту MQ и получите обновление.

Даже если вы возьмёте указанные файлы от какого-то брокера, то в любом случае вы получите обновление от разработчика.

А в принципе, как сказал Ренат, достаточно одного файла terminal.exe

 

В новых версиях MetaTrader 4 (примерно последние полгода) наблюдается ошибка, которая заключается в том, что в какой-то момент прекращают обновляться котировки и график "останавливается". После перезапуска терминала нормальная работа восстанавливается.

Denis Zyatkevich:

В новых версиях MetaTrader 4 (примерно последние полгода) наблюдается ошибка, которая заключается в том, что в какой-то момент прекращают обновляться котировки и график "останавливается". После перезапуска терминала нормальная работа восстанавливается.

Прошу разработчиков устранить ошибку

Это было всегда.

Иногда помогает запрос обновления любого чарта (либо смена таймфрейма). Почти всегда помогает перелогин.

У меня самописный индикатор 2006 года выпуска сообщает о проблемах с поступлением котировок.

@MetaQuotes Software Corp.

стиль Whitesmith в MT4 немного не совпадает с одноимённым в MT5 (положение скобочек)

 

Добрый день!

С последней сборкой перестала работать библиотека WinIntet.dll.

Советники, от компилированные предыдущей версией работают без проблем, после рикомпиляции вызовы WinIntet дают ошибку 12029 (MetaEditor 2143)

Заранее благодарю!

@MetaQuotes Software Corp.

Ответьте, плиз!

Andrei Kossarev:

Добрый день!

С последней сборкой перестала работать библиотека WinIntet.dll.

Советники, от компилированные предыдущей версией работают без проблем, после рикомпиляции вызовы WinIntet дают ошибку 12029 (MetaEditor 2143)

У меня работают. Ищите у себя.

 

Не помню, сталкивался раньше с таким или нет.

Закрытые на моих глазах позиции отсутствовали в истории торгов до тех пор, пока не сделал релогин.

Видимо, нужно делать анализатор и таких ситуаций. Будьте внимательны.


ЗЫ При этом AccountBalance совпадал (включая Терминал) с тем, что показывала неполноценная торговая история. Т.е. баланс был ошибочным до релогина. Новые позиции отображались корректно.

 

Перестала работать цветовая индикация (10 пунктов на 4-знаке) приближающихся S/L (вероятно, T/P тоже, не проверял): 


 

Я понятия не имею, является ли проблема ошибкой (как это было с регистрацией VPS из-за недавних обновлений), или это зависит от очень маленьких рейтинговых очков новичка или от UBUNTU.
Здесь: https://www.mql5.com/de/forum/326356 этот парень (рейтинг = 15) не может войти в сообщество с MT4 на UBUNTU. Он написал:

Я ввел в «Дополнительно» -> «Параметры» -> «Сообщество» -> «Имя пользователя» и «Пароль». Но то же сообщение об ошибке получено.

Я оставил в «Extra» -> «Options» -> «Community» -> «имя пользователя» и «пароль» пустым. Но то же сообщение об ошибке получено.

Программа Meta Trader 4 от 13.09.2019 версии 4.00 Build 1220

Операционная система UBUNTU.

На вкладке «Jornal» появляется следующее сообщение об ошибке: MQL5.community: авторизация не удалась

I have no idea whether the problem is a bug (as there was one with VPS registrations due to the recent updates) or it depends on the very small rating points of a newbie or on UBUNTU.
Here: https://www.mql5.com/de/forum/326356 this guy (rating=15) cannot login into the community from MT4 on UBUNTU.  He wrote:

Ich habe in "Extra" -> "Optionen" -> "Community" -> "Benutzernamen" und "Passwort" eingetragen. Aber gleiche Fehlermeldung erhalten.

Ich habe in "Extra" -> "Optionen" -> "Community" -> den "Benutzernamen" und "Passwort" leer gelassen.  Aber gleiche Fehlermeldung erhalten.

Das Programm ist Meta Trader 4 vom 13.09.2019 version 4.00 Build 1220

Betriebssystem ist UBUNTU.

Im Tab "Jornal" kommt folgende Fehlermeldung : MQL5.community: authorization failed

MQL5.community: authorization failed
MQL5.community: authorization failed
  • 2019.11.13
  • www.mql5.com
Im Tab "Jornal" kommt folgende Fehlermeldung : MQL5.community: authorization failed Frage: Wie kann das behoben werden...
 

Помню когда-то новые сообщения можно было увидеть прямо в mt4 платформе, по-моему там красная цифра появлялась, показывая новые непрочитанные сообщения. Сейчас больше нету такого. Сейчас надо нажимать и проверять не пришли ли новые сообщения. Где может быть проблема или такая опция уже больше нету?


