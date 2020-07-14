От практики к теории и снова к практике - страница 15

transcendreamer:

ну тогда вроде бы трейдинг на форексе не так уж сложен получается

слить вообще не реально

Так то слить всегда можно,  достаточно познать объем полной катлеты))) 
 
transcendreamer:

Что, завод уже отменяется?)

 
transcendreamer:

по секрету могу сказать что некоторые трейдеры торговали со стройки и даже с башенного крана

Гордо бегут по стреле мужики, храбрые крановщики!


[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
И так,  на мониторинге все стопы только по обратному сигналу.,  а посему пока небыло сигнала продолжается торговля и удержание позиций. Какая может быть просадка?  Да фиг его знает,  писал же не раз,  компа нету под рукой,  чтобы видеть показатели и завел мониторинг.  Но пока в общем цифрами доволен с учетом что торгую с мобилы работая на стройке)))) 

Т.е. какая угодно глубокая, а будет обратный сигнал - зафиксируешь этого конского лося. Я о том и писал, что после парочки таких лосей стата торговли резко изменится, все эти прохвит хвакторы и прочие завораживающие цифири, но не то главное. Такие соотношения допускаемые размеров СЛ к ТП на более менее длительном интервале на все 146% приведут к тлену, и это даже к гадалке не ходя понятно. Но не исключено, что факт того, что торговля ведется со стройки одной рукой в приглядку, может совершить чудо и тлен задержится на какое-то время и не наступит. Пока не перейдёшь с демо на реал, конечно же ) Безусловно я желаю тебе успехов, но это пустое и не поможет, увы.

 
Aleksandr Volotko:

а может быть здесь цель торговли другая не ради прибыли

[Удален]  
transcendreamer:

дабы веселее фундамент заливать было?

 
Aleksandr Volotko:

Фундамент уже залит,  стены веселее подымать)))  , но о торговле,  вот первые признаки смены сигнала начали появляться,  так что вполне вероятно сегодня будет закрыто. 
 
Или это можно так объяснить: иногда надо намеренно загонять счёт в просадку чтобы не привлекать внимание чекистов чтобы не подумали что грааль и не отобрали.
[Удален]  
transcendreamer:
паранойя это называется одним словом )

 
Anatolii Zainchkovskii:
Фундамент уже залит,  стены веселее подымать)))  , но о торговле,  вот первые признаки смены сигнала начали появляться,  так что вполне вероятно сегодня будет закрыто. 

Главное что бы андроид с высокой стены не упал.)

