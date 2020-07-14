От практики к теории и снова к практике - страница 15
ну тогда вроде бы трейдинг на форексе не так уж сложен получается
слить вообще не реально
Что, завод уже отменяется?)
по секрету могу сказать что некоторые трейдеры торговали со стройки и даже с башенного крана
Гордо бегут по стреле мужики, храбрые крановщики!
И так, на мониторинге все стопы только по обратному сигналу., а посему пока небыло сигнала продолжается торговля и удержание позиций. Какая может быть просадка? Да фиг его знает, писал же не раз, компа нету под рукой, чтобы видеть показатели и завел мониторинг. Но пока в общем цифрами доволен с учетом что торгую с мобилы работая на стройке))))
Т.е. какая угодно глубокая, а будет обратный сигнал - зафиксируешь этого конского лося. Я о том и писал, что после парочки таких лосей стата торговли резко изменится, все эти прохвит хвакторы и прочие завораживающие цифири, но не то главное. Такие соотношения допускаемые размеров СЛ к ТП на более менее длительном интервале на все 146% приведут к тлену, и это даже к гадалке не ходя понятно. Но не исключено, что факт того, что торговля ведется со стройки одной рукой в приглядку, может совершить чудо и тлен задержится на какое-то время и не наступит. Пока не перейдёшь с демо на реал, конечно же ) Безусловно я желаю тебе успехов, но это пустое и не поможет, увы.
а может быть здесь цель торговли другая не ради прибыли
дабы веселее фундамент заливать было?
Или это можно так объяснить: иногда надо намеренно загонять счёт в просадку чтобы не привлекать внимание чекистов чтобы не подумали что грааль и не отобрали.
паранойя это называется одним словом )
Фундамент уже залит, стены веселее подымать))) , но о торговле, вот первые признаки смены сигнала начали появляться, так что вполне вероятно сегодня будет закрыто.
Главное что бы андроид с высокой стены не упал.)