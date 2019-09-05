Каким вы видите Metatrader X в 2030 году? - страница 5

Сегодня пообщался с онлайн-ботом и понял, что до ИИ еще далеко. Диалог вообще не запоминает. Просто говорилка, хорошо работающая в режиме этот вопрос- этот ответ. Прошлый вопрос-ответ не учитывает и если на него указать, уже не отвечает адекватно.))
 
Сегодня пообщался с онлайн-ботом и понял, что до ИИ еще далеко. Диалог вообще не запоминает. Просто говорилка, хорошо работающая в режиме этот вопрос- этот ответ. Прошлый вопрос-ответ не учитывает и если на него указать, уже не отвечает адекватно.))

Vladislav Andruschenko:

я года 4 назад был за границей на машине, стукнули меня. 

  1. Позвонил в страховую ( роуминг есессеноо)
  2. и общался с приятной (на голос) девушкой.
  3. Но все время связь обрывалась после того, как я задавал свой вопрос : " А че делать?"
  4. И вот только на 3 раз я понял, по интонации, по времени ответа, что это был БОТ :-) 
  5. Потом меня поперло, я звонил и каждый раз называл разное имя, разные вопросы. (нет нет, я нормальный. но тогда у меня был срыв)
  6. и слышал такое: Нам очень жаль, но этот вопрос может решить наш специалист, переключаю..... и связь обрывается.  Да это была паника...  

с моего счета улетучилось около 40 долларов на роуминг (это очень много) и естественно я не решил свой вопрос по телефону :-)

Потом, правда приехал и писал жалобу на то, что международная страховая, не смогла мне помочь. 

Это хорошо, что все остались живы и так далее.! !!! 

Потом правда они пытались возместить ремонт... 

Некоторые западные служащие учреждений, из моего опыта общения с ними, пытаются казаться роботами. Еще лет 15 назад их менталитет меня жутко выбешивал, когда я пытался получить какую то важную информацию по телефону. Было ощущение, что говорит робот. Эмоций, соучастия в разговоре - 0. Может это и были роботы, кто его знает.))
 
Vasiliy Vilkov:

Не превращайте тему в прикол, я вообще не вижу разницы между мт4  и мт5. Тут суть в другом если ты попал в струю то рубишь бабло если нет то не повезло и не важно какая у тебя площадка))))

Вот это в точку. Все эти рассуждения про полиморфизм и множественное наследование - ерунда на палочке.

 
Igor Makanu:

Любая штатная функция, которая позволит отправить в глобальные переменные терминала массив байт (хотя лучше массив int, чтобы вопросов меньше было как преобразовывать) и соответственно обратная функция которая позволит этот массив прочитать в другом эксперте

Просто глобальных переменных терминала не достаточно для обмена данными - есть большое поле имени переменной и маленькое для данных, в виде одного double , нужно наоборот ;)

На форуме было такое решение.

 
fxsaber:

На форуме было такое решение.

я знаю, видел в КБ, как записать массив в глобальные переменные, но я о штатной возможности MQL речь веду

вот кажется нашел, но почему то с dll https://www.mql5.com/ru/code/9350

по большому счету можно эту задачу решить

Igor Makanu:

Просто глобальных переменных терминала не достаточно для обмена данными - есть большое поле имени переменной и маленькое для данных, в виде одного double , нужно наоборот ;)

, записывать данные в имя глобальной переменной насколько хватит длины строки, но.. зачем? есть в КБ уже работающие  и проверенные решения или в файл писать и не париться 

 
Вижу так. Метатрейдер X в 2030 году восстаёт против человека, захватывает мир, берёт под контроль ядерные ракеты ..  но посоны из сопротивления по подвалам продолжают торговать на четвёрке. xD 
 
Georgiy Merts:

Вся фишка - что понимать под "безупречным" кодом... По мне - это такой код, который совершенно ясен и прозрачен с первого взгляда, и очень легко поддается модификации и поддержке.

Код  fxsaber'a, этому критерию отвечает далеко не всегда. fxsaber- это, и правда, "титан дефайнов", в его переопределениях - сам черт ногу сломит.

В результате остается пользоваться его кодом исключительно полагаясь на авторитет автора.

Жорж, надо четко понимать, что дефайны просто текстовые подстановки. Да ты и сам в курсе ))

 
Artem Prischepa:
Вижу так. Метатрейдер X в 2030 году восстаёт против человека, захватывает мир, берёт под контроль ядерные ракеты ..  но посоны из сопротивления по подвалам продолжают торговать на четвёрке. xD 

Неужто коксом, ой, бабушки


 
Igor Makanu:

записывать данные в имя глобальной переменной насколько хватит длины строки

Запись в глобальные любых данных можно увидеть в соответствующем инклуде здесь.

