Каким вы видите Metatrader X в 2030 году? - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Сегодня пообщался с онлайн-ботом и понял, что до ИИ еще далеко. Диалог вообще не запоминает. Просто говорилка, хорошо работающая в режиме этот вопрос- этот ответ. Прошлый вопрос-ответ не учитывает и если на него указать, уже не отвечает адекватно.))
я года 4 назад был за границей на машине, стукнули меня.
с моего счета улетучилось около 40 долларов на роуминг (это очень много) и естественно я не решил свой вопрос по телефону :-)
Потом, правда приехал и писал жалобу на то, что международная страховая, не смогла мне помочь.
Это хорошо, что все остались живы и так далее.! !!!
Потом правда они пытались возместить ремонт...
я года 4 назад был за границей на машине, стукнули меня.
с моего счета улетучилось около 40 долларов на роуминг (это очень много) и естественно я не решил свой вопрос по телефону :-)
Потом, правда приехал и писал жалобу на то, что международная страховая, не смогла мне помочь.
Это хорошо, что все остались живы и так далее.! !!!
Потом правда они пытались возместить ремонт...
Не превращайте тему в прикол, я вообще не вижу разницы между мт4 и мт5. Тут суть в другом если ты попал в струю то рубишь бабло если нет то не повезло и не важно какая у тебя площадка))))
Вот это в точку. Все эти рассуждения про полиморфизм и множественное наследование - ерунда на палочке.
Любая штатная функция, которая позволит отправить в глобальные переменные терминала массив байт (хотя лучше массив int, чтобы вопросов меньше было как преобразовывать) и соответственно обратная функция которая позволит этот массив прочитать в другом эксперте
Просто глобальных переменных терминала не достаточно для обмена данными - есть большое поле имени переменной и маленькое для данных, в виде одного double , нужно наоборот ;)
На форуме было такое решение.
На форуме было такое решение.
я знаю, видел в КБ, как записать массив в глобальные переменные, но я о штатной возможности MQL речь веду
вот кажется нашел, но почему то с dll https://www.mql5.com/ru/code/9350
по большому счету можно эту задачу решить
Просто глобальных переменных терминала не достаточно для обмена данными - есть большое поле имени переменной и маленькое для данных, в виде одного double , нужно наоборот ;)
, записывать данные в имя глобальной переменной насколько хватит длины строки, но.. зачем? есть в КБ уже работающие и проверенные решения или в файл писать и не париться
Вся фишка - что понимать под "безупречным" кодом... По мне - это такой код, который совершенно ясен и прозрачен с первого взгляда, и очень легко поддается модификации и поддержке.
Код fxsaber'a, этому критерию отвечает далеко не всегда. fxsaber- это, и правда, "титан дефайнов", в его переопределениях - сам черт ногу сломит.
В результате остается пользоваться его кодом исключительно полагаясь на авторитет автора.
Жорж, надо четко понимать, что дефайны просто текстовые подстановки. Да ты и сам в курсе ))
Вижу так. Метатрейдер X в 2030 году восстаёт против человека, захватывает мир, берёт под контроль ядерные ракеты .. но посоны из сопротивления по подвалам продолжают торговать на четвёрке. xD
Неужто коксом, ой, бабушки
записывать данные в имя глобальной переменной насколько хватит длины строки
Запись в глобальные любых данных можно увидеть в соответствующем инклуде здесь.