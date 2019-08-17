в метатрейдер можно нефть brent добавить ?
Добавляют брокеры, и у многих уже есть.
да брокеры понятно, а в демо с metatrader5.com никак ?
а зачем вам MetaQuotes-Demo c Brent Crude Oil?
На нефти бета билды МТ5 тестировать?
почему на нефти?
Пооткрывайте счета у брокеров (это несколько секунд открыть демо-счет для многих брокеров если не через их вебсайт), найдите там нефть, или платину (про сахар спрашивали - тоже есть), бонды, и т.д.
Вот в этом посте #5 - есть ссылки о том, как быстро открыть демо счет прямо с Метатрейдера, и как искать сервер по имени брокера.у
как открыть демо например Fxchoice из metatrader или нужно на сайте брокера регаться ?
Вставляете Fxchoice и нажимаете "найти вашего брокера".
Потом кликаете на него в том же окне, "Далее", и получаете -
Но меня потом перенаправляет на их сайт (то есть - потом с сайта).
Просто не все брокеры разрешают открывать демо счета прямо с Метатрейдера (многие хотят, чтобы мы зашли на их сайт).
Но у очень многих можно открывать демо счета прямо с Метатрейдера (и таких - больше).
Многие брокеры удаляют демо счета через какое-то время - если они не активны.
Я, например, просто открываю один или два отложенных ордера на демо счете, чтобы он был как бы активен (если я не собираюсь им активно торговать, а просто использую для того, чтобы посмотреть график нефти например, или платины, или еще что).
вставил Fxchoice - найти вашего брокера- ничего не нашел
Вот прямо сейчас открыл демо счет (с Метатрейдера, без сайта) у одного брокера, нашел нефть, открыл график, и поставит бай.
Потом мышкой на графике выставил уровни профита и стоп лосса, подвигал их мышкой на графике (чтобы были за уровнями поддержки/сопротивления), и всё.
