в метатрейдер можно нефть brent добавить ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вставил Fxchoice - найти вашего брокера- ничего не нашел
Проверить не могу, так как он у меня уже там есть -
Вы или попробуйте позже, или откройте демку с их сайта, или попробуйте других брокеров ..
я испробовал штук 20 ... искал фейсбуковскую криптовалюту .. но может её еще нигде нет, так как это новое.
...
Вы или попробуйте позже, или откройте демку с их сайта, или попробуйте других брокеров ..
...
Попробуйте позже ... так как обычно многие сайты/брокеры/и т.д. что-то ремонтируют или улучшают в выходные ... может и в пятницу вечером ..
Вот здесь написано - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open
и здесь https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1
Вообще, вот эта статья - ключевая чтобы начинать: https://www.mql5.com/ru/articles/384
Вот кстати классная идея. Реализовать поиск брокеров по инструментам. Хотя бы в MT5, потому что иногда это большая проблема найти хороший торговый инструмент, та же самая крипта. Где мне найти ETCUSD? Этот вопрос для меня актуален уже год.
Сразу нашел -