в метатрейдер можно нефть brent добавить ? - страница 2

topmett:

вставил Fxchoice  - найти вашего брокера- ничего не нашел


Проверить не могу, так как он у меня уже там есть - 

Вы или попробуйте позже, или откройте демку с их сайта, или попробуйте других брокеров ..

я испробовал штук 20 ... искал фейсбуковскую криптовалюту .. но может её еще нигде нет, так как это новое.

 
Sergey Golubev:

... 

Вы или попробуйте позже, или откройте демку с их сайта, или попробуйте других брокеров ..

...

Попробуйте позже ... так как обычно многие сайты/брокеры/и т.д. что-то ремонтируют или улучшают в выходные ... может и в пятницу вечером ..

 

Вот здесь написано - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/startworking/acc_open 
и здесь  https://www.mql5.com/ru/articles/384#2_1 

Вообще, вот эта статья - ключевая чтобы начинать: https://www.mql5.com/ru/articles/384

Вот кстати классная идея. Реализовать поиск брокеров по инструментам. Хотя бы в MT5, потому что иногда это большая проблема найти хороший торговый инструмент, та же самая крипта. Где мне найти ETCUSD? Этот вопрос для меня актуален уже год.
 
Yury Lemeshev:
Вот кстати классная идея. Реализовать поиск брокеров по инструментам. Хотя бы в MT5, потому что иногда это большая проблема найти хороший торговый инструмент, та же самая крипта. Где мне найти ETCUSD? Этот вопрос для меня актуален уже год.

Сразу нашел - 


 
Как я ищу - иду в Новости сюда https://www.metatrader5.com/ru/news и открываю демки на всех брокеров, которые там найду (и которые можно легко открыть). И так ищу.
