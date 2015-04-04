В помощь начинающим трейдерам
За свою практику трейдинга я понял одно, мани менеджмент особо важен в первую очередь для сохранения депозита, потому что слив депо уже не заработаешь ни много ни мало. я ставлю стоп не больше 3%, на позицию, но не очень часто, больше 1-2. При этом если стоп короткий, то большой лот, если длинный то минимальный. и в любом случае СТОП!
Начинающим на форе для удачной торговли необходимо ВСЕГО лишь малость:
- Мани Менеджмент;
- правила управления рисками капиталом;
- хороший и чёткий алгоритм торговли;
- уверенность в своём алгоритме торговли;
- психологическая устойчивость к постоянным импульсам цены.
Так же я думаю пригодится калькулятор трейдера
недавно была попытка поднять подобную тему: https://www.mql5.com/ru/forum/30944.
Предположим, рискуя 1% в каждой сделке, у вас появляется возможность выдержит свой депозит, попав в череду неудач выраженную в "20" убыточных сделок и все еще сохранить более 80% вашего стартового капитала. Если бы вы рисковали 10%, то после 20 убыточных сделок на вашем счету осталось бы не более 15% стартового капитала.
Если Вы посмотрите ниже, в таблице видна примерная картина происходящего:
После 20 убыточных сделок на счету с риском 1% осталось $82,62, а с риском 10% осталось $13,51.
Торговлю новичков можно сравнить с погодой, она такая изменчивая.
Поэтому, выводите заработанное.
То, что выведено с торгового счета, точно не будет потеряно в настоящий момент.
Вот 9 советов, которые
Ливермор даёт начинающим трейдерам:
1. Деньги делают сидя, а не стоя (во время торговли).
2. Зарабатывание денег требует время.
3. Я заработал не потому, что много думал, а потому, что много сидел в бездействии.
4. Никто никогда не уследит за всеми колебаниями.
5. Желание как можно больше делать независимо от складывающихся условий – главная причина большинства потерь, даже среди профессионалов на Уолл-стрит. Они думают, что должны зарабатывать хоть сколько-нибудь каждый день – как будто они работают за обычную зарплату.
6. Покупай по делу, сиди спокойно.
7. Тех, кто и покупает по делу, и сидят спокойно, на самом деле очень немного.
8. Мне не нужны сроки, мне нужно время.
И самое главное:
9. Для всего есть время. Я этого не знал поначалу. Это то, что не понимают многие люди с Уолл-стрит, поэтому не попадают в верхний эшелон. Везде есть дураки, которые всегда делают неправильные вещи. Но на Уолл-стрит есть дураки, которые думают, что должны торговать без остановки. Очень немногие имеют достаточно оснований для того, чтобы каждый день покупать и продавать акции. Немногие имеют достаточно знаний, чтобы эти покупки имели какой-то смысл.
Мани менеджмент и всё необходимое для удачной торговли.
Правила мани менеджмента и правила управления капиталом это основа основ.
Мани Менеджмент– это целая наука для каждого трейдера, который пришел на рынок для своего обучения. Пока вы не изучите ее полностью, вам нельзя двигаться дальше.
Приведу главные правила трейдера, которые позволят сделать вашу торговлю более эффективной и самое главное помогут избежать большинства ошибок:
1. Покупайте на поддержке, продавайте на сопротивлении. Любой и каждый видит тот же самый уровень, и все только и ждут, чтобы вскочить в поток
2. Забудьте новости и помните, для нас есть только график. Смотрите на график, если вы не достаточно сильны, чтобы знать, как новости затронут цену. График уже учитывает новости, которые ожидаются.
3. Покупайте и продавайте на первом откате от нового максимума. Всегда есть толпа, которая пропустила первую лодку и захочет оказаться во второй.
4. Продавайте на втором максимуме, покупайте на втором минимуме. После резких откатов, первое тестирование любого максимума или минимума всегда сталкивается с сопротивлением. Следите за прорывом с третьей или четвертой попытки.
5. Не покупайте ниже главной Скользящей средней и не продавайте над ней.
6. Короткие ралли - не распродажа. Когда рынки падают, продажи наконец извлекают прибыль и становятся готовыми к восстановлению.
7. Не следуйте импульсу, если вы не видите выход. Представим, что рынок полностью развернется в тот момент, когда вы вошли. Если это - длинный путь "до выхода", то у вас могут быть большие неприятности.
8. Помните: стоп-лосс это, как ремень безопасности в автомобиле.