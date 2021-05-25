Не отображается маркет.
День добрый ! В самом торговом терминале mt5 не отображается маркет. Платформа подключена , чат есть . Но на закладки маркет чистый без приложений.
У Вас Windows система (настоящая, без эмуляций)?
Для Windows стоят ВСЕ обновления?
Какая версия Internet Explorera?
Что пишет в терминале во вкладке "Журнал"?
А если подключится к серверу MetaQuotes-Demo, вкладка Маркет не появится?
Windows настоящая.
Обновления все стоят.
В журнале пишет
2019.07.18 19:11:15.682 MemoryException 209206284 bytes not available, 0 heapmin result
1. Пожалуйста перегрузите терминал. Вставьте ВЕСЬ текст из вкладки "Журнал" после перезагрузки.
2. Подключитесь к серверу MetaQuotes-Demo. Проверьте вкладку Маркет.
2019.07.18 19:16:59.764 Terminal ОТКРЫТИЕ-Брокер build 2085 started (ОАО ''Брокерский дом ''ОТКРЫТИЕ'')
2019.07.18 19:16:59.811 Terminal Windows 7 Service Pack 1 (build 7601), IE 8, UAC, Intel Pentium 2020M @ 2.40GHz, Memory: 1412 / 2984 Mb, Disk: 81 / 406 Gb, GMT+3
2019.07.18 19:16:59.811 Terminal C:\Users\dom\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\E3BB7C17835D7C35CAF9235A513B***
2019.07.18 19:17:00.606 Terminal You are using 32-bit version of the program, please switch to 64-bit for best performance
2019.07.18 19:17:01.457 Indicators custom indicator YuClusters (Si-9.19,M5) loaded succesfully
2019.07.18 19:17:01.961 Network '4': authorized on Open-Broker through Access Server II (ping: 41.08 ms)
2019.07.18 19:17:01.961 Network '4': previous successful authorization performed from 83.219**.** on 2019.07.18 18:33:26
2019.07.18 19:17:02.148 Indicators custom indicator YuClusters (SBER,M1) loaded succesfully
2019.07.18 19:17:02.249 Indicators custom indicator YuClusters (SBER,M1) loaded succesfully
2019.07.18 19:17:02.717 Network '41': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер''
2019.07.18 19:17:02.717 Network '41': trading has been enabled - netting mode
2019.07.18 19:17:03.079 MQL5.community activated for 'sbr080', balance: 1.00
2019.07.18 19:17:03.289 MQL5.chats activated for 'sbr080'
в терминале включил новости в настройках . перезагрузил . теперь пишет в окне ошибка сценария , на этой странице произошла ошибка скрипта.
Подключитесь к MetaQuotes-Demo.
Проверьте.
Еще помню, что для Маркета надо Internet Explorer верcии 8 или выше (установленный на компьютер).
-------------
А ниже - как люди решали подобную проблему ( машинный перевод с англ части форума) - на ваш страх-и-риск - так как я сам эти советы не пробовал -
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка вкладки Market, показать пустую страницу и пропущенную опцию
Теему Парккунен , 2017.03.13 08:32
Добавьте адрес https: //*.mql5.com к доверенным сайтам в Internet Explorer и установите самый низкий уровень безопасности для этой зоны.
затем попробуйте следующее:1. Файл - Открыть папку данных. Нажмите на Терминал - Сообщество.
2. Пожалуйста, закройте терминал.
3. Удалите все файлы * .dat из папки C: \ Users \% USERNAME% \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
Форум по трейдингу, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT4 не показывает какие-либо продукты на вкладке Terminal Market
Кен Чинг , 2018.10.16 00:04
Попробуй это:
Добавьте адрес https: //*.mql5.com к доверенным сайтам в Internet Explorer и установите самый низкий уровень безопасности для этой зоны.
затем попробуйте следующее:
1. Файл - Открыть папку данных. Нажмите на Терминал - Сообщество.
2. Пожалуйста, закройте терминал.
3. Удалите все файлы * .dat из папки C: \ Users \% USERNAME% \ AppData \ Roaming \ MetaQuotes \ Terminal \ Community \.
4. Запустите терминал и попробуйте еще раз.
Откройте папку с данными и перейдите в папку «Терминал»:
Если вы не можете найти папку «Сообщество \» или выглядите так, как показано на скриншоте ниже:
Пожалуйста, удалите ВСЕ свой MT4, удалите ВСЕ файлы MetaQuotes, затем переустановите его, пока не увидите папку.
Надеюсь, это поможет!
Спасибо! Решил все.
тоже самое, сигналы есть, VPS есть, маркет в mt5 пустой(
2021.05.25 03:45:13.938 Terminal MetaTrader 5 x64 build 2942 started for MetaQuotes Software Corp.
Выше посты не помогли.
Как решили-то проблему? Счёт пополнять не нужно?
Вот у меня МТ5 билд 2942 на Windows c 64-bit (как у вас), Mаркет работает (не пустой):
----------------
Если Маркет не грузит, то все равно в журнале должен быть номер ошибки.
Наиболее частая ошибка в случае со сторонними VPS'ами - это ошибка 403.
Вот возможные причины (машинный перевод с англ):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибка подключения МТ4 к маркету Ошибка 403 и 443 - срочно
Сергей Голубев , 2021.02.27 05:41
ошибка 403 означает: нет доступа в Интернет.
Это может быть следующее -
1. Вы неправильно настроили свой Metatrader (вам следует заполнить вкладку «Сообщество» в Metatrader, указав свой логин на форуме, а не адрес электронной почты; на вашем компьютере должен быть установлен Internet Explorer последней версии и т. д.):
2. Ваш антивирус или брандмауэр блокирует доступ к вкладке «Маркет» (выключите антивирус / брандмауэр и найдите другой антивирус, который не блокирует ваш доступ к вкладке «Маркет» в Интернете).
3. Вы используете VPS, который был заблокирован сервисом (см. Пост №19 ). Да, некоторые внешние провайдеры VPS были заблокированы MQ на Маркете. Вы можете написать в службу поддержки, и, если это будет подтверждено (если ваш провайдер VPS заблокирован в услуге), вы можете, например, сменить поставщика компании VPS.
И еще можно все заново проверить (я иногда все заново проверяю; это МТ4, но для МТ5 тоже самое) -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
...
Сергей Голубев , 2021.01.04 16:50
...
1. Я вошел в Сообщество:
2. и проверил в журнале Metatrader:
3. Я проверил установленный на компьютере Internet Explorer:
4. Я проверил настройки Internet Explorer: да, я могу без проблем пользоваться чатом, отправляя / получая сообщения:
5. Вкладка «Сигнал» работает:
6. Вкладка Маркет работает:
Спасибо, проверил всё, вроде всё нормально. Отключил брандмауэр, заработало.
