Sergey Lebedev:

В открытом форуме ссылки, которые могут служить рекламой брокеров запрещены, поэтому отправил ссылку на описание и условия в ЛС.

Вы прислали ссылку на Just2Trade Online Ltd, у них нет лицензии на осуществление брокерской деятельности на бирже Moex, это по сути ДЦ с ретрансляцией котировок с разных бирж.

 
Valentin Dobroletov:

Еще раз, проблема кривого подсчета маржи и баланса в MT5 именно в кривом подсчете: 1)самого терминала(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2492) и  2)кривые сервера от MQ, так как сервера которые стоят у брокеров Открытие и БКС написаны именно MQ.

Да хоть комиссию брокера можно же считать правильно, а то учитывается сейчас только комиссия биржи!

 
Все верно, у кипрского юр.лица Just2Trade напрямую лицензии на Моех нет, на Моех они проводят операции через субсчет материнской компании Финам, в операции на СМЕ, NYSE - через амриканскую дочку Финама. При этом на Моех сделки выводятся интерфейс Plaza, т.е. без промежуточных серверов.
Но это не суть важно, если говорить о том, как брокеры используют платформу МТ5.
 
Как раз это очень важно. Когда вы покупаете активы в ДЦ они не отражаются у Вас как актив, а отражаются как открытая позиция.

 

В последнее время ситуация сильно ухудшилась - начисляют и списывают десятки тысяч рублей - это почему так - новое обновление сервера?

При чем тип "Balance" - будто я пополняю и вывожу средства - так и в сигналах отображается.

 

Неужели это странности только у меня?

Выложил скрин, что бы было понятно о чем речь

Есть идеи, что это за такие балансовые операции, которые я не инициировал (не пополнял и не снимал денежные средства)?

 
Судя по тому как реагирует на это MQ, те кло. купили без внедрения и/или обслуживания ПО, и пытаются сами)
 
Я же уже Вам говорил, что окончательные расчеты происходят в вечерний клиринг.

Коррекция происходит из-за того, что меняется курс доллара, не правильно резервируется ГО, потому что

с 21 мая 2018 биржа сделала "плавающее ГО" вот в клиринг все "подбивается".

Иногда с утра приходит коррекция.


 
Fast235:
Судя по тому как реагирует на это MQ, те кло. купили без внедрения и/или обслуживания ПО, и пытаются сами)

Да, заинтересованности нет в решении проблем - видимо, что низкая доходность от сего мероприятия у брокера.

 
Корректировки - ладно. Вопрос про балансовые операции - их время не связано с клирингом.

Раньше в этой теме обсуждалась ситуация, но там не было существенных цифр.

