Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА... - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Никто на этом сервисе , в здравом уме, не будет платить ни за один сигнал 200 к в мес , даже, если на нём 10000 млрд на счету будет. Успокойся. :D
Да при чем тут "будет платить" ???
Вопрос-то почитай, Артем !
Вопрос был о НАДЕЖНОСТИ. Я дал свою оценку надежности. Если на счету сигнала реальных 10 трлн - то надежность этого сигнала составит 100млрд. Все. А платить за него можно даже 1 цент в год !
Да при чем тут "будет платить" ???
Вопрос-то почитай, Артем !
Вопрос был о НАДЕЖНОСТИ. Я дал свою оценку надежности. Если на счету сигнала реальных 10 трлн - то надежность этого сигнала составит 100млрд. Все. А платить за него можно даже 1 цент в год !
Если следовать твоей логике - это сигнал с надёжностью 2 к евро в месяц, если не ошибаюсь ? :D Любишь же ты демагогию развести. Хочешь знать, почему твою идею на сервисе не внедряют? Потому, что он бредовая. Конец.
Если следовать твоей логике - это сигнал с надёжностью 2 к евро в месяц, если не ошибаюсь ? :D Любишь же ты демагогию развести. Хочешь знать, почему твою идею на сервисе не внедряют? Потому, что он бредовая. Конец.
Именно. Надежность этого сигнала 2К евро. Что не так ? Где "демагогия" ???
За этот сигнал больше 2К евро в месяц платить не имеет смысла. А меньше - можно.
Именно. Надежность этого сигнала 2К евро. Что не так ? Где "демагогия" ???
За этот сигнал больше 2К евро в месяц платить не имеет смысла. А меньше - можно.
Именно. Надежность этого сигнала 2К евро. Что не так ? Где "демагогия" ???
За этот сигнал больше 2К евро в месяц платить не имеет смысла. А меньше - можно.
Я про этот 1% уже полгода читаю, может сменишь пластинку уже
А что, ситуация разве изменилась ?
Соответственно, мои утверждения также остаются прежними.
а вот мне непонятно по какой формуле ты определяешь сколько можно платиить за сигнал?
Я уже не раз говорил - цена, которую можно в месяц отдавать за сигнал - не может превышать 1% от реальных средств на его счету (то есть, реальных средств, непосредственно принадлежащих провайдеру). Платить меньше - может быть смысл. Платить больше - совершенно неразумно.
Соответственно, и надежность вполне можно обозначать этой цифрой. Сигнал, на котором $100 реального Эквити имеет надежность 1 балл. Сигнал, Эквити которого составляет $1000, имеет надежность 10 баллов. И так далее. Если надежность сигнала долгое время не опускается, скажем, ниже 10 баллов, то за такой сигнал разумно платить до $10 в месяц.
Абсурдные ситуации, когда на сигнале огромное Эквити, а потом, как только мы на него подпишемся - провайдер тут же забирает практически все его - ничего не меняют, раз Эквити стало меньше - значит, и надежность резко уменьшилась. Разве надежность сигнала - это раз и навсегда определенная величина ? Она же может расти или падать ? Может. Как только провайдер забрал все Эквити с сигнала - его надежность тут же резко уменьшилась.
Я уже не раз говорил - цена, которую можно в месяц отдавать за сигнал - не может превышать 1% от реальных средств на его счету (то есть, реальных средств, непосредственно принадлежащих провайдеру). Платить меньше - может быть смысл. Платить больше - совершенно неразумно.
Не однозначное заявление...
Если в СИГНАЛЕ параметр АЛГОТРЕЙДИНГ = 100%, то размер депозита не имеет значения, так как управляет торговлей чистая математика...
Если СИГНАЛ управляется в ручном режиме, то да, в этом случае маленький депозит - это отрицательный фактор сигнала, и такой сигнал можно исключить из анализа...
Опрос показывает, что большинство трейдеров разбираются в анализе СИГНАЛОВ...
Тогда не понятно, откуда такое обилие тем на не правильную оценку сигналов?
Любой Трейдер может проверить свои навыки в оценке сигналов, если выставит в этой теме СИГНАЛ, а затем сравнит свой навык с другими не зависимыми анализами трейдеров...
За анализ денег не просят! Проверьте и сравните свои навыки анализа с другими трейдерами...
Опрос показывает, что большинство трейдеров разбираются в анализе СИГНАЛОВ...
Тогда не понятно, откуда такое обилие тем на не правильную оценку сигналов?
Любой Трейдер может проверить свои навыки в оценке сигналов, если выставит в этой теме СИГНАЛ, а затем сравнит свой навык с другими не зависимыми анализами трейдеров...
За анализ денег не просят! Проверьте и сравните свои навыки анализа с другими трейдерами...