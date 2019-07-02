Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА... - страница 4

Artem Prischepa:

Никто на этом сервисе , в здравом уме, не будет платить ни за один сигнал 200 к в мес , даже, если на нём 10000 млрд на счету будет. Успокойся. :D 

Да при чем тут "будет платить" ???

Вопрос-то почитай, Артем !

Вопрос был о НАДЕЖНОСТИ. Я дал свою оценку надежности. Если на счету сигнала реальных 10 трлн - то надежность этого сигнала составит 100млрд. Все. А платить за него можно даже 1 цент в год !

 
Если следовать твоей логике - это сигнал с надёжностью 2 к евро в месяц, если не ошибаюсь ? :D Любишь же ты демагогию развести. Хочешь знать, почему твою идею на сервисе не внедряют? Потому, что он бредовая. Конец. 
   

 
Именно. Надежность этого сигнала 2К евро. Что не так ? Где "демагогия" ???

За этот сигнал больше 2К евро в месяц платить не имеет смысла. А меньше - можно.

Я про этот 1% уже полгода читаю, может сменишь пластинку уже
 
а вот мне непонятно по какой формуле ты определяешь сколько можно платиить за сигнал?
 
А что, ситуация разве изменилась ?

Соответственно, мои утверждения также остаются прежними.

 
Я уже не раз говорил - цена, которую можно в месяц отдавать за сигнал - не может превышать 1% от реальных средств на его счету (то есть, реальных средств, непосредственно принадлежащих провайдеру).  Платить меньше - может быть смысл. Платить больше - совершенно неразумно.

Соответственно, и надежность вполне можно обозначать этой цифрой. Сигнал, на котором $100 реального Эквити имеет надежность 1 балл. Сигнал, Эквити которого составляет $1000, имеет надежность 10 баллов.  И так далее. Если надежность сигнала долгое время не опускается, скажем, ниже 10 баллов, то за такой сигнал разумно платить до  $10 в месяц.

Абсурдные ситуации, когда на сигнале огромное Эквити, а потом, как только мы на него подпишемся - провайдер тут же забирает практически все его - ничего не меняют, раз Эквити стало меньше - значит, и надежность резко уменьшилась. Разве надежность сигнала - это раз и навсегда определенная величина ? Она же может расти или падать ? Может. Как только провайдер забрал все Эквити с сигнала - его надежность тут же резко уменьшилась.

 
Не однозначное заявление...

Если в СИГНАЛЕ параметр АЛГОТРЕЙДИНГ = 100%, то размер депозита не имеет значения, так как управляет торговлей чистая математика...

Если СИГНАЛ управляется в ручном режиме, то да, в этом случае маленький депозит - это отрицательный фактор сигнала, и такой сигнал  можно исключить из анализа...

 

Опрос показывает, что большинство трейдеров разбираются в анализе СИГНАЛОВ...

Тогда не понятно, откуда такое обилие тем на не правильную оценку сигналов?

Любой Трейдер может проверить свои навыки в оценке сигналов, если выставит в этой теме СИГНАЛ, а затем сравнит свой навык с другими не зависимыми анализами трейдеров...


За анализ денег не просят!  Проверьте и сравните свои навыки анализа с другими трейдерами...

Никто ничего не анализирует. Все смотрят на количество подписчиков, прирост и отзывы. Я спрашивал у адептов хомяка:Вы что не видете что это казино? Они говорят , видим, мы все понимаем, но играем на то, что не жалко потерять. Вот и весь анализ
