Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Georgiy Merts:
Моя оценка данного проекта предельно проста, он стоит не более $8 ежемесячно.
Давайте договоримся - НИКАКИХ оценок в деньгах!... Только Ваша оценка типа НАДЕЖЕН - НЕНАДЕЖЕН , с логическим подтверждением...
Да-да, присоединяюсь. Готов послушать анализ Владимира.
Давайте договоримся - НИКАКИХ оценок в деньгах!... Только Ваша оценка типа НАДЕЖЕН - НЕНАДЕЖЕН , с логическим подтверждением...
Ха ! А в чем эту "надёжность" ты измеришь, как не в деньгах? Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны".
Тебе же важно СРАВНИТЬ. А в этом случае - моя методика прекрасно работает. Считай, что я оценил надёжность этого сигнала в "8 попугаев". И никаких денег, если уж тебе так хочется.
Какая разница, здесь работает стадный инстинкт. Любой сигнал можно раскрутить имея 100 друзей. Вспомните хомяка. Так что ваш суперанализ тут никому не нужен;)
Ну зачем так ПРИНИЖАТЬ наших коллег?...
Каждый Трейдер имеет собственные оценки СИГНАЛОВ или стратегий, и "стадный инстинкт" здесь совсем не к месту...
Ха ! А в чем эту "надёжность" ты измеришь, как не в деньгах? Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны".
От того, что Вы лично назначите цену в 8$ , этот сигнал не станет НАДЕЖНЕЕ...
Но в Вашем заявлении: "Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны"" - есть здравый смысл...
От того, что Вы лично назначите цену в 8$ , этот сигнал не станет НАДЕЖНЕЕ...
Но в Вашем заявлении: "Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны"" - есть здравый смысл...
А я не увеличивал надёжность этого сигнала. Я дал точную количественную оценку - "8 единиц".
Что, между прочим, куда определенные твоей расплывчатой оценки
Я уже не раз говорил - единственная правильная оценка сигнала - это то, что думает о своем сигнале сам провайдер. Как он сам его оценивает.
А эта оценка прямо пропорциональна реальному эквити провайдера на счету сигнала.
За сигнал вполне разумно ежемесячно платить 1% от реального эквити на нем.
Более точной оценки, на мой взгляд, не существует.
Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
Да, если это реальное эквити, принадлежащее провайдеру, то надёжность этого сигнала - 200К, и за него ежемесячно можно отдавать сумму вплоть до $200К.
Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
Да, наверно Вы правы, что цена завышена... Но возможно это сделано с целью, чтобы не было подписок, а просто показать уровень Автора сигнала...
Беглый анализ:
1. Соотношение прибыльных и убыточных позиций приближается к паритету, а это говорит о не законченности разработки стратегии (сырой вариант)...
2. Судя по просадкам - это скальпинг, и на солидных суммах такой стратегии не дадут работать...
P.S. Но это мое личное мнение...
Да, если это реальное эквити, принадлежащее провайдеру, то надёжность этого сигнала - 200К, и за него ежемесячно можно отдавать сумму вплоть до $200К.
Ну а если картина такая. Гипотетически я подписался на него за 200 к баксов. И через минуту провайдер выводит со счёта 19 000 000 баксов и оставляет лишь $100 и на них торгует весь месяц ? И за минуту до того, как я хочу в след. месяце продлить подписку - он вносит на счёт $20 000 000. И картина повторяется. Что в таком случае, Джордж, твоя "единственная правильная" система оценки стоимости сигналов говорит? Те самому не смешно? :D