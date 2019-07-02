Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА... - страница 2

Georgiy Merts:

Моя оценка данного проекта предельно проста, он стоит не более $8 ежемесячно.

Давайте договоримся - НИКАКИХ оценок в деньгах!...   Только Ваша оценка типа НАДЕЖЕН - НЕНАДЕЖЕН , с логическим подтверждением...

Georgiy Merts:

Да-да, присоединяюсь. Готов послушать анализ Владимира.

Какая разница, здесь работает стадный инстинкт. Любой сигнал можно раскрутить имея 100 друзей. Вспомните хомяка. Так что ваш суперанализ тут никому не нужен;)
 
Serqey Nikitin:

Давайте договоримся - НИКАКИХ оценок в деньгах!...   Только Ваша оценка типа НАДЕЖЕН - НЕНАДЕЖЕН , с логическим подтверждением...

Ха !  А в чем эту "надёжность" ты измеришь, как не в деньгах? Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны".

Тебе же важно СРАВНИТЬ. А в этом случае - моя методика прекрасно работает. Считай, что я оценил надёжность этого сигнала в "8 попугаев". И никаких денег, если уж тебе так хочется.

 
Vladimir Baskakov:
Какая разница, здесь работает стадный инстинкт. Любой сигнал можно раскрутить имея 100 друзей. Вспомните хомяка. Так что ваш суперанализ тут никому не нужен;)

Ну зачем так ПРИНИЖАТЬ наших коллег?...

Каждый Трейдер имеет собственные оценки СИГНАЛОВ или стратегий, и "стадный инстинкт"  здесь совсем не к месту... 

 
Georgiy Merts:

Ха !  А в чем эту "надёжность" ты измеришь, как не в деньгах? Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны".

От того, что Вы лично назначите цену в 8$ , этот сигнал не станет НАДЕЖНЕЕ...

Но в Вашем заявлении: "Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны"" - есть здравый смысл...

 
Serqey Nikitin:

От того, что Вы лично назначите цену в 8$ , этот сигнал не станет НАДЕЖНЕЕ...

Но в Вашем заявлении: "Этак ВСЕ сигналы "ненадёжны"" - есть здравый смысл...

А я не увеличивал надёжность этого сигнала. Я дал точную количественную оценку - "8 единиц".

Что, между прочим, куда определенные твоей расплывчатой оценки

 
Georgiy Merts:

Я уже не раз говорил - единственная правильная оценка сигнала - это то, что думает о своем сигнале сам провайдер. Как он сам его оценивает.

А эта оценка прямо пропорциональна реальному эквити провайдера на счету сигнала.

За сигнал вполне разумно ежемесячно платить 1% от реального эквити на нем.

Более точной оценки, на мой взгляд, не существует.

Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
 

 
Artem Prischepa:

Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
 

Да, если это реальное эквити, принадлежащее провайдеру, то надёжность этого сигнала - 200К, и за него ежемесячно можно отдавать сумму вплоть до $200К.

 
Artem Prischepa:

Да, я бы глянул, как бы ты на месте разрабов убедительно обосновал стоимость подписки на этот сигнал в размере $200000 за месяц xDD
 

Да, наверно Вы правы, что цена завышена...  Но возможно это сделано с целью, чтобы не было подписок, а просто показать уровень Автора сигнала...

Беглый анализ:

1. Соотношение прибыльных и убыточных позиций приближается к паритету, а это говорит о не законченности разработки стратегии (сырой вариант)...

2. Судя по просадкам - это скальпинг, и на солидных суммах такой стратегии не дадут работать...


P.S. Но это мое личное мнение...

 
Georgiy Merts:

Да, если это реальное эквити, принадлежащее провайдеру, то надёжность этого сигнала - 200К, и за него ежемесячно можно отдавать сумму вплоть до $200К.

Ну а если картина такая. Гипотетически я подписался на него за 200 к баксов. И через минуту провайдер выводит со счёта 19 000 000 баксов и оставляет лишь $100 и на них торгует весь месяц ? И за минуту до того, как я хочу в след. месяце продлить подписку - он вносит на счёт $20 000 000. И картина повторяется. Что в таком случае, Джордж, твоя "единственная правильная" система оценки стоимости сигналов говорит?  Те самому не смешно? :D  

