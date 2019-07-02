Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА...
Много нареканий на оценку сигналов...
Предлагаю сделать независимую оценку НЕКОТОРЫХ сигналов, которые предложат наши Инвесторы к рассмотрению.
Клоун в Новогоднем Колпаке в середине лета ... выдал первый пост...
я пытаюсь помочь тут новичкам, ты из пытаешься развести, на то, что очень хочется тебе мору разбить
Я уже не раз говорил - единственная правильная оценка сигнала - это то, что думает о своем сигнале сам провайдер. Как он сам его оценивает.
А эта оценка прямо пропорциональна реальному эквити провайдера на счету сигнала.
За сигнал вполне разумно ежемесячно платить 1% от реального эквити на нем.
Более точной оценки, на мой взгляд, не существует.
Давайте для ПРИМЕРА возмем любой сигнал по сортировке "НАДЕЖНОСТЬ", например:
и проведем НЕЗАВИСИМЫЙ быстрый анализ данного СИГНАЛА...
На первый взгляд - все нормально: сигнал стабильный, долгоиграющий, дающий прибыль...
Но немного напрягают некоторые показатели:
1. Плечо 1:500..., как Вы понимаете плечо завышено, что несет дополнительные риски на депозит...
2. Максимальная загрузка депозита - 7%, при просадке в 13%... Т.е., если загрузка депозита у Инвестора увеличтся до 50%, что вполне реально, то просадка в этом случае приблизится к 100%..., а это уже ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ риски...
P.S. Это, конечно, мой беглый НЕЗАВИСИМЫЙ анализ, и его можно оспорить...
Никудышний анализ
Аналитически выверенная оценка...
Я уверен, что за этим последует Ваша оценка данного СИГНАЛА..., или это было "бла-бла-бла" ?
Плечо не играет роли - его роль исполняет загрузка. 13% - немало, но вполне допустимо, и непонятно, как у инвестора, при пропорциональном лоте она может превратиться в целых 50%.
Моя оценка данного проекта предельно проста, он стоит не более $8 ежемесячно.
Да-да, присоединяюсь. Готов послушать анализ Владимира.
