Выбор СИГНАЛА - анализ СИГНАЛА...

  • 24% (18)
  • 20% (15)
  • 34% (26)
  • 22% (17)
Всего проголосовало: 69
 

Много нареканий на оценку сигналов...

Предлагаю сделать независимую оценку НЕКОТОРЫХ сигналов, которые предложат наши Инвесторы к рассмотрению.

 
Serqey Nikitin:
Клоун в Новогоднем Колпаке в середине лета  ... выдал первый пост...

я пытаюсь помочь тут новичкам, ты из пытаешься развести, на то, что очень хочется тебе мору разбить

 
Fast235:

я пытаюсь помочь тут новичкам, ты из пытаешься развести, на то, что очень хочется тебе мору разбить

Ну не надо так нервничать..., надо и другим участникам опроса внести свои предложения...
 
час примерно держи
 
Serqey Nikitin:

Много нареканий на оценку сигналов...

Предлагаю сделать независимую оценку НЕКОТОРЫХ сигналов, которые предложат наши Инвесторы к рассмотрению.

Я уже не раз говорил - единственная правильная оценка сигнала - это то, что думает о своем сигнале сам провайдер. Как он сам его оценивает.

А эта оценка прямо пропорциональна реальному эквити провайдера на счету сигнала.

За сигнал вполне разумно ежемесячно платить 1% от реального эквити на нем.

Более точной оценки, на мой взгляд, не существует.

 

Давайте для ПРИМЕРА возмем любой сигнал по сортировке "НАДЕЖНОСТЬ", например:


и проведем НЕЗАВИСИМЫЙ быстрый анализ данного СИГНАЛА...

На первый взгляд - все нормально: сигнал стабильный, долгоиграющий, дающий прибыль...

Но немного напрягают некоторые показатели:

1. Плечо 1:500..., как Вы понимаете плечо завышено, что несет дополнительные риски на депозит...

2. Максимальная загрузка депозита - 7%, при просадке в 13%...  Т.е., если загрузка депозита у Инвестора увеличтся до 50%, что вполне реально, то просадка в этом случае приблизится к 100%..., а это уже ЗАПРЕДЕЛЬНЫЕ риски...


P.S. Это, конечно, мой беглый НЕЗАВИСИМЫЙ анализ, и его можно оспорить...

Serqey Nikitin:

Никудышний анализ
 
Vladimir Baskakov:
Никудышний анализ

Аналитически выверенная оценка...

Я уверен, что за этим последует Ваша оценка данного СИГНАЛА..., или это было "бла-бла-бла" ?

 
Плечо не играет роли - его роль исполняет загрузка. 13% - немало, но вполне допустимо, и непонятно, как у инвестора, при пропорциональном лоте она может превратиться в целых 50%.

Моя оценка данного проекта предельно проста, он стоит не более $8 ежемесячно.

 
Serqey Nikitin:

Аналитически выверенная оценка...

Я уверен, что за этим последует Ваша оценка данного СИГНАЛА..., или это было "бла-бла-бла" ?

Да-да, присоединяюсь. Готов послушать анализ Владимира.

