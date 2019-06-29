индикатор XLO1
пишу индикатор для ММВБ, площадка фортс. индикатор простой, но не получается его сделать. и кучу роликов пересмотрела и документацию читала. уже 2 курса по С++ изучаю. но воз и ныне там. а хочется уже проверить торговую идею. чтобы с радости нажраться винца, красного, ну или с горя, тоже нажраться винца. в общем нужен повод, а повод все не наступает. выручайте DDD.
ИДЕЯ ИНДИКАТОРА: тайм 1м (но впоследствии может и другой будет) рынок ФОРТС открывается в 10:00 по мск. с 10:00 по 10:01 формируется первая свеча нового дня. после того как она сформировалась индикатор должен нарисовать линии хая и лоу этой первой свечи и держать их до конца сессии.
пыталась сделать через iBarShift.
А без повода никак?
Тогда придётся попробовать подсказать.
1. Надо определить что закрылась первая свеча периода в текущем дне. Соответственно надо определить что наступил новый день.
2. Надо найти high и low этой первой свечи. Наверное лучше воспользоваться
int CopyRates( string symbol_name, // имя символа ENUM_TIMEFRAMES timeframe, // период datetime start_time, // с какой даты int count, // сколько копируем MqlRates rates_array[] // массив, куда будут скопированы данные );
в структуре MqlRates есть и high и low
3. И дальше использовать эти значения.
Если линии должны быть графические, то рисоветь трендовую надо от начала дня до начало дня плюс PeriodSeconds() умноженный на количество баров в дне.
Чтобы отобразить линию в виде индикаторного построения придётся рассчитывать какое смещение делать.
спасибо, попробую) так вот смотришь справочник, ага, все понятно. переходишь в editor и всё, куда этот код девать, уже не знаешь DDDD
накидал на скорую руку. можно использовать как основу
спасибо))), классно)) ни чего себе код получился длинным. я ожидала что он короче будет, сама бы надолго застряла с этим индикаторам.
видео смотрела, там индикатор по хаям свечей был, так там через цикл и готово. для mql4 правда делали.
Проверьте пожалуйста эту версию:
MetaTrader Trading Platform Screenshots
Just2Trade Online Ltd, MetaTrader 5, Real
High Low First Bar
Проверьте пожалуйста эту версию:
проверила, работает. эта версия лучше))) спасибо большое, с меня пивас DDD могу выслать денежку на карту)
Сейчас добавлю выбор кода для значков во входные параметры и положу в КодоБазу.
Как и обещал: High Low First Bar - для уровней High и Low можно задать значки во входных параметрах (код значка смотреть в шрифте Wingdings).
классно, я уже сделала линии, в коде в самом. хоть на что то меня хватило)) спасибо за помощь)
Линии в смысле графический объект "Горизонтальная линия" или линии в смысле стиль рисования DRAW_LINE?
