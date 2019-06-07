подскажите пжл)) простой индикатор
осваиваю mql5, пересмотрела уже кучу вебинаров, но понять не могу как сделать простой индикатор. ТЗ индикатора,нужно чтобы индикатор рисовал уровни хая и лоу свечи открытия, до конца дня (сессии) а с открытия нового дня, новые уровни хая и лоу чтобы отображались. рынок фортс (фьючерсы)
буду благодарна если подскажите последовательность действий
А если Вы работаете на таймфрейме H1, это у Вас на графике для каждого дня будет 23*2=46 линий???
нужно именно уровни хая, лоу свечи открытия дня. если это м1 то 1ая свеча с 10:00 по 10:01, если это м5 то свеча с 10:00 по 10:05. если это H1 то хай лоу свечи с 10:00 по 11:00. нужно именно хай, лоу 1ой свечи открытия. новый торговой день открылся, сформировалась 1ая свеча, и индикатор определил уровни хай и лоу, нарисовал уровни и показывает их до конца торгового дня
Тут в принципе не сложно. Время открытия свечи вы знаете (не важно какой у вас таймфрейм это время будет равно времени открытия дневной свечи). Значит можно узнать индекс этой свечи (ищите инфу о функции iBarShift()). Далее, если этот индекс не равен нулю, значит свеча уже закрылась и полностью сформирована. Получаем ее максимум и минимум и рисуем линии (функция ObjectCreate()). В таком индикаторе даже не нужны индикаторные буферы.
Попробую сформулировать более корректно:
спасибо) попробую
А вот здесь могут быть нюансы именно на бирже. Нужно проверять на реале: время открытия дневной свечи ДО открытия рынка и сразу ПОСЛЕ открытия рынка. Точно помню была нестыковка, но сейчас нет возможности подключаться к бирже.
Кстати, я уровни High и Low предпочитаю рисовать графическим объектом прямоугольник, например так:
...
Вы имеете в виду, что время открытия D1 и время открытия первой свечи начала торгового дня на внутридневном TF могут не совпадать? Например: D1 открылось в 10:00. А первая свеча на М1 откроется в 10:05?
Ню ню :)
На бирже свеча начинает рисовать ранее торгов. И даже бывает начинает в 00::00, что совсем не есть 10::00. Я такое сам видел. ПОсле старта торгов всё стабилизируется. И да, не пользуйте глючным iBarShift - только CopyXXXX функции. Только чистый MQL5.
