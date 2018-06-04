Shared Projects: "AlligatorAndStochastic"
Какие будут входные параметры:
- параметры индикаторов Alligator and Stochastic
- интервал (от ... до) в формате ЧЧ::ММ (часы::минуты) для открытия позиции
- интервал (от ... до) в формате ЧЧ::ММ (часы::минуты) для закрытия позиции
Для визуализации временных интервалов для открытия и закрытия позиций думаю сначала нужен простой индикатор - индикатор который работает с графическими объектами "OBJ_RECTANGLE" - прямоугольник:
Рис. 1. Индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles".
Это предварительная версия индикатора: у меня два варианта
- оставить как есть и просто на график добавлять вручную два индикатора "Alligator" и "Stochastic"
- доработать и добавить отображение индикаторов "Alligator" и "Stochastic"
Но в любом случае сам индикатор уже можно получить в проекте (присоединение к проекту открыто для всех).
Для ручной проверки стратегии можно вручную присоединить на график три индикатора: "Alligator", "Stochastic" и "AlligatorAndStochastic rectangles"...
В итоге график будет выглядеть примерно так:
Чтобы в тестере соединить все три индикатора ( "Alligator", "Stochastic" и "AlligatorAndStochastic rectangles") нужно:
1. Набросить на чистый график два индикатора "Alligator" и "Stochastic"
2. Правый клик на получившимся графике и дальше "Шаблоны" - "Сохранить шаблон":
3. Шаблон сохранить под именем "tester.tpl":
4. Теперь в тестере стратегий запустить тестирование индикатора "AlligatorAndStochastic rectangles".
В итоге в тестере стратегий можно визуально оценить выбор временных зон для торговой системы по индикаторам "Alligator" и "Stochastic":
Теперь индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles" рисует прямоугольники ограничивающие временные рамки для открытия и закрытия позиций и в основном окне и в подокне №1 (на данный момент номер подокна "1" задан жестко, без каких либо проверок, так как предполагается, что на графике есть только индикаторы Alligator и Stochastic)
Пока только вижу шум из индикаторов, где точки входа?
Сначала вручную, визуально ищется подобие. Для этого как раз создан индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles".
Сначала вручную, визуально ищется подобие. Для этого как раз создан индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles".
Интересен вопрос описания визуальных наблюдений в кодовое выражение.
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Проект на основе двух индикаторов: индикатора Билла Вильямса "Alligator" и осциллятора "Stochastic Oscillator":
Как присоединиться к проекту
В редакторе MetaEditor, в окне "Инструменты", перейти во вкладку "Публичные проекты", в колонке "Имя" на проекте "AlligatorAndStochastic" правый клик и выбор пункта "Присоединиться"
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