Shared Projects: "AlligatorAndStochastic"

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Проект на основе двух индикаторов: индикатора Билла Вильямса "Alligator" и осциллятора "Stochastic Oscillator":

AlligatorAndStochastic


Как присоединиться к проекту

В редакторе MetaEditor, в окне "Инструменты", перейти во вкладку "Публичные проекты", в колонке "Имя" на проекте "AlligatorAndStochastic" правый клик и выбор пункта "Присоединиться"

AlligatorAndStochastic

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Индикаторы Билла Вильямса - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
Индикаторы Билла Вильямса - Использование технических индикаторов - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Индикаторы Билла Вильямса выделены в отдельную группу, так как они являются составной частью торговой системы, описанной в его книгах. В торговой...
 

Какие будут входные параметры:

  • параметры индикаторов Alligator and Stochastic
  • интервал (от ... до) в формате ЧЧ::ММ (часы::минуты) для открытия  позиции
  • интервал (от ... до) в формате ЧЧ::ММ (часы::минуты) для закрытия позиции
...

 

Для визуализации временных интервалов для открытия и закрытия позиций думаю сначала нужен простой индикатор - индикатор который работает с графическими объектами "OBJ_RECTANGLE" - прямоугольник:

Time Open Close

Рис. 1. Индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles".

Это предварительная версия индикатора: у меня два варианта

  1. оставить как есть и просто на график добавлять вручную два индикатора "Alligator" и "Stochastic"
  2. доработать и добавить отображение индикаторов  "Alligator" и "Stochastic"

Но в любом случае сам индикатор уже можно получить в проекте (присоединение к проекту открыто для всех).

Для ручной проверки стратегии можно вручную присоединить на график три индикатора:  "Alligator", "Stochastic" и "AlligatorAndStochastic rectangles"...

 

В итоге график будет выглядеть примерно так:

AlligatorAndStochastic plus Rectangles

 

Чтобы в тестере соединить все три индикатора ( "Alligator", "Stochastic" и "AlligatorAndStochastic rectangles") нужно:

1. Набросить на чистый график два индикатора  "Alligator" и "Stochastic"

2. Правый клик на получившимся графике и дальше "Шаблоны" - "Сохранить шаблон":

3. Шаблон сохранить под именем "tester.tpl":

4. Теперь в тестере стратегий запустить тестирование индикатора "AlligatorAndStochastic rectangles".


В итоге в тестере стратегий можно визуально оценить выбор временных зон для торговой системы по индикаторам "Alligator" и "Stochastic":


 

Если в основном окне прямоугольники довольно хорошо визуализируют временные зоны для открытия и закрытия позиций, то окно стохастика выглядит как-то неинформативно - в нём явно не хватает таких же прямоугольников:


 

Теперь индикатор "AlligatorAndStochastic rectangles" рисует прямоугольники ограничивающие временные рамки для открытия и закрытия позиций и в основном окне и в подокне №1 (на данный момент номер подокна "1" задан жестко, без каких либо проверок, так как предполагается, что на графике есть только индикаторы Alligator и Stochastic)

AlligatorAndStochastic rectangles

 

Индикатором "AlligatorAndStochastic rectangles" удобно пользоваться, если для графика поставить тип отображения "Линии":


 
Пока только вижу шум из индикаторов, где точки входа?
 
Aleksey Vyazmikin:
Пока только вижу шум из индикаторов, где точки входа?

Сначала вручную, визуально ищется подобие. Для этого как раз создан индикатор  "AlligatorAndStochastic rectangles". 

 
Vladimir Karputov:

Сначала вручную, визуально ищется подобие. Для этого как раз создан индикатор  "AlligatorAndStochastic rectangles". 

Интересен вопрос описания визуальных наблюдений в кодовое выражение.

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