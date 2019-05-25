MT5 от брокера. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Раз подняли такую тему добавлю свои 5 копеек. Никто из вас не анализировал трафик терминала МТ4? Как думаете каково соотношение входящего и исходящего трафика?
Ну так вот, у моего брокера соотношение составляет 2 к 1, т.е. 100 МБ входящего и 50 МБ исходящего, вот и думайте что же такого надо получить от вас вашему брокеру....
Добавлю, в этом плане MT5 с моей точки зрения выглядит более адекватнее, ввиду наличия тикового потока данных, соотношение входящего и исходящего трафика выглядит в приделах разумного :). Но быть может это как то зависит от брокера.
Хорошее дополнение к теме, а что за прога?
Тоже хочу отмониторить
Хорошее дополнение к теме, а что за прога?
Тоже хочу отмониторить
Это стандартный брандмауэр, причем бесплатный.
Нагрузка на весь компьютер снижается если ещё графики свернуть, в фоне
Разница видеокарт от GT720 до GTX1060 6g сделаю замеры,
Разница есть большая 2d видимо
Сегодня поменял плату в сервисе , на более дорогую новую , в среду плата должна быть на руках сделаю замеры по питанию от сети на разных условиях и производительность
Ryzen 2700 и 1230v2 i7-37@@
Трафик можно уменьшить, если в обзоре рынка оставить только те пары, по которым торгуете
Конечно можно, но какой? О входящем я особо не парюсь, меня напрягает исходящий.
Нагрузка на весь компьютер снижается если ещё графики свернуть, в фоне
Разница видеокарт от GT720 до GTX1060 6g сделаю замеры,
Разница есть большая 2d видимо
Сегодня поменял плату в сервисе , на более дорогую новую , в среду плата должна быть на руках сделаю замеры по питанию от сети на разных условиях и производительность
Ryzen 2700 и 1230v2 i7-37@@
Так и есть, особенно это явно ощущается в МТ5 (как не странно). Какое то время назад хотел создать топик с вопросом, есть ли функция заморозки отрисовки графика на момент расчетов и создание графических объектов, но решил делать иначе.
А ещё в терминалах брокера есть фишки типо доп советников, индюков и другие плющки, стаканы плагины и тп
Глупости говорите. Терминал "брокера" отличается только иконкой в окне описание и прописанными серверами. Всё.
Глупости говорите. Терминал "брокера" отличается только иконкой в окне описание и прописанными серверами. Всё.
Видимо поэтому где-то считается комиссия, а где-то нет.
Столкнулся с таким вопросом: "От куда стоит брать МТ5? Брокеры предлагают у себя скачать,но так же есть офф.сайт с терминалом. Насколько велика разница между программами. Если я беру с офф сайта, то как это отразится на работе с моим брокером, который просит у них его скачать?" Если кто в курсе, помогите разобраться в этом вопросе.
Раньше тоже считал, что терминалы отличаются только иконкой. Похоже, что нет. Возникла необходимость открыть демо-счет В Отк...тии (демо-контур Мос. биржи). Через терминал сейчас это сделать нельзя, пришлось оставить заявку на сайте. Через некоторое время прислали на почту логины и пароли (причем для каждой секции свой логин/пароль). Через терминал брокера зашел без проблем. А вот через терминал, скачанный с сайта mql5.com - не смог.