А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций. - страница 3
По Газпрому объявили дату закрытия реестра
Вот, спасибо, че-то найти не мог.
Вот, интеиесно по ГП, дойдет он до 250-300, или нет. Прошлый макс был где-то в районе 260, в 11г, кажется.
Я уже писал, что по моему мнению, цена на ГП искуственная.
И не должны они стоить сейчас больше 180, тем неменее мы видим 208,86
ГП очень выгоден такой фейковый рост, они "на халяву" выплатят дивиденты и еще (уже много) заработают.
Сложно сказать на сколько велики аппетиры Миллера :)...
Имхо, ГП реально недооценен раза в два. Exxon по оценкам примерно соответствует ГП, однако акции стоят вдвое дороже против ГП. Об этом подробно писали в инете с полгода назад. Конечно это не означает, что ГП уж обязательно вырастет. Здесь больше гроссполитик играет роль.
А по ГП, вполне возможно, что какая-то их инвест-дочка гонит цену вверх, но что-то они рано начали, до отсечки еще пилить и пилить. Тут что-то другое. Возможно, скоро узнаем.)
Что же Вы не купили ГП полгода назад?
ВТБ наверно тоже решил пойти по пути Газпрома - https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/05/23/802309-aktsii-vtb-podorozhali-na-10-na-novostyah-ob-izmenenii-dividendnoi-politiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
К сожалению, сегодня я не был за компом и не могу точно сказать по какой цене можно было прикупить спрэд ВТБ, но
максимальная цена была 26,37% годовых
Это интересная тема. Могу рассказать интересную историю, которая показательно объяснит стоимость активов Газпрома. Например они что то покупают , они заключают контракт, одно дело имел доступ к их внутренним документам, и цена завышена раза в два три минимум в сравнении с рыночной ценой того же самого товара. Это кстати по всем закупкам у них происходило в конце 90х и в течении нулевых. Понятно что манагеры потом покупают себе виллы яхты и т п. И так происходит практически со всеми закупками у них в том числе по мелочам, и естественно эти цены заложены в активы компании. И конечно это отражается в стоимости компании и разумеется в акциях.
Недавно получил инфу, есть у меня там знакомые, ГАЗПРОМ какую то мелочь брал, разумеется в большом количеств, по цене в раз в 15 выше рыночной по этому товару.
У них это нормально.
Когда то акции у них стояли где то 350, помню народ все ждал 400.
А вот еще одна реальная история. Из конца 80х. В одном из наших городков, то ли Саратов то ли Воронеж не важно, в одном НИИ умными еще нашими Советскими Евреями был разработан шикарный газовый датчик, их ставят на газоперерабатывающих заводах , в Ямало Ненецком АО, в Уренгое на Ямбурге и не только. Так вот, датчик этот превосходил на порядок по сроку работы и надежности и точности датчики от компании Сименс.
Но газпромовские манагеры , игнорировали отечественную разработку, хотя прекрасно о ней знали. В частной беседе, спрашиваю слушай Василий а почему ты не купил нашу Саратовскую разработку? она же явно лучше и надежней и точней. Ответ был очень убедителен. Ты сума сошел? Ты разницу понимаешь? Мне что в командировку ездить в Саратов или за границу?
Вот он уровень решений.
В портфеле они у меня есть причем с самого низу с шипа. Я часто ставлю по утрам далекие отложки. 10 го апреля красиво зацепились :)