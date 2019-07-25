А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций. - страница 3

prostotrader:

По Газпрому объявили дату закрытия реестра

Вот, спасибо, че-то найти не мог.

Вот, интеиесно по ГП, дойдет он до 250-300, или нет. Прошлый макс был где-то в районе 260, в 11г, кажется.

 
Yuriy Asaulenko:

Я уже писал, что по моему мнению, цена на ГП искуственная.

И не должны они стоить сейчас больше 180, тем неменее мы видим 208,86

ГП очень выгоден такой фейковый рост, они "на халяву" выплатят дивиденты и еще (уже много) заработают.

Сложно сказать на сколько велики аппетиры Миллера :)...

 
prostotrader:

Имхо, ГП реально недооценен раза в два. Exxon по оценкам примерно соответствует ГП, однако акции стоят вдвое дороже против ГП. Об этом подробно писали в инете с полгода назад. Конечно это не означает, что ГП уж обязательно вырастет. Здесь больше гроссполитик играет роль.

А по ГП, вполне возможно, что какая-то их инвест-дочка гонит цену вверх, но что-то они рано начали, до отсечки еще пилить и пилить. Тут что-то другое. Возможно, скоро узнаем.)

 
Yuriy Asaulenko:

Что же Вы не купили ГП полгода назад?

 
prostotrader:

Что же Вы не купили ГП полгода назад?

Купил.
 
ВТБ наверно тоже решил пойти по пути Газпрома - https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/05/23/802309-aktsii-vtb-podorozhali-na-10-na-novostyah-ob-izmenenii-dividendnoi-politiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
  • 2019.05.23
  • Ведомости
  • www.vedomosti.ru
Котировки ВТБ по итогам торгов на Московской бирже выросли на 10,13% до 3,87 коп. за бумагу, обновив максимум с ноября 2018 г., следует из материалов биржи. Объем торгов превысил 3,9 млрд руб., а с учетом всех сделок – 6,3 млрд руб. Капитализация ВТБ превысила 502,2 млрд руб. Таким образом рынок отреагировал на новости о новой стратегии...
 
Vitalii Ananev:
ВТБ наверно тоже решил пойти по пути Газпрома - https://www.vedomosti.ru/finance/news/2019/05/23/802309-aktsii-vtb-podorozhali-na-10-na-novostyah-ob-izmenenii-dividendnoi-politiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

К сожалению, сегодня я не был за компом и не могу точно сказать по какой цене можно было прикупить спрэд ВТБ, но

максимальная цена была 26,37% годовых


 
Yuriy Asaulenko:

Это интересная тема.  Могу рассказать интересную историю,  которая показательно объяснит стоимость активов Газпрома.  Например они что то покупают ,  они заключают контракт,  одно дело имел доступ к их внутренним документам,  и цена завышена  раза в два три минимум в сравнении с рыночной  ценой того же самого товара. Это кстати по всем  закупкам у них происходило в конце 90х и в течении нулевых.  Понятно что манагеры   потом покупают себе виллы яхты и т п.  И так происходит практически со всеми закупками у них в том числе по мелочам,  и естественно эти цены заложены в активы компании.  И конечно  это отражается в стоимости компании и разумеется в акциях. 


Недавно получил инфу,  есть у меня там знакомые,  ГАЗПРОМ какую то мелочь брал, разумеется в большом количеств,   по цене в раз в 15  выше рыночной по этому товару.

У них это нормально. 


Когда то акции у них стояли где то 350,  помню народ все ждал 400.

 

А вот еще одна реальная история.  Из конца 80х. В одном из наших городков,  то ли Саратов то ли Воронеж  не важно,  в одном НИИ умными еще нашими Советскими Евреями был разработан шикарный  газовый датчик,  их ставят на газоперерабатывающих заводах ,  в Ямало Ненецком АО,  в Уренгое на Ямбурге  и не только.  Так вот,  датчик этот превосходил на порядок по сроку работы и надежности  и точности датчики от  компании Сименс. 

   Но газпромовские манагеры ,  игнорировали отечественную разработку,  хотя прекрасно о ней знали.  В частной беседе,  спрашиваю слушай Василий а почему ты не купил нашу Саратовскую разработку?  она же явно лучше и надежней и точней.  Ответ был очень убедителен.   Ты сума сошел? Ты разницу понимаешь?  Мне что  в командировку ездить в Саратов или за границу? 


Вот он  уровень решений. 

 
prostotrader:

К сожалению, сегодня я не был за компом и не могу точно сказать по какой цене можно было прикупить спрэд ВТБ, но

максимальная цена была 26,37% годовых


В портфеле они у меня есть причем с самого низу с шипа.  Я часто ставлю по утрам далекие отложки. 10 го апреля красиво зацепились :) 

