А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций. - страница 4

Yuriy Asaulenko:

Вот, спасибо, че-то найти не мог.

Вот, интеиесно по ГП, дойдет он до 250-300, или нет. Прошлый макс был где-то в районе 260, в 11г, кажется.

было когда то и 350,  очень давно. 

 
Так спросите у своих знакомых, когда ГП начнет сливать выкупленные ими свои акции? :)

 
:-) так то инфа по финансовым закупкам того или иного товара для ГП.  Эххх... а по акциям , это надо дружить с кем то из совета директоров. 

Я лишь просто описал как порой складывается стоимость  активов ГАЗПРОМА, цены приобретенных товаров и услуг у них как правило зашкаливают и это конечно отражается в целом на активах ГП в том числе и на акциях.
 
Я лишь просто описал как порой складывается стоимость  активов ГАЗПРОМА, цены приобретенных товаров и услуг у них как правило зашкаливают и это конечно отражается в целом на активах ГП в том числе и на акциях.
Правильно ли я понял... Газпром приобретает скажем грузовики по в 2 раза завышенной стоимости, ставит их на баланс и указывает, что грузовик стоит в 2 раза дороже, то есть как и купил его. Теперь у компании на балансе появилась дорогая техника, что отражается на стоимости компании, то есть компания дорожает на сумму приобретенных грузовиков (очень упрощенно) но по факту это получается фейковая стоимость и при ликвидации имущества, его цена значительно упадет. Так получается, что весь газпром, купленный по ценам выше рыночных, и сам стоит дороже рынка, то есть цена фейковая.
По сути у компании были деньги и они сконвертированы в актив, но часть денег была просто выведена из компании и реально, цена компании должна упасть от такой операции, но так как по бумагам все нормально, то цена не падает и пузырь растет.
 
Если посмотреть на график, то скорее всего ГП уже потихоньку начал сливать их небольшими порциями что бы не обрушить все назад . 


 
Обычное дело после такого скачка - нужно время, чтобы все устаканилось. Пока даже строить какие либо предположения преждевременно. Дайте спекулянтам позиции закрыть. Ох уж эти инвесторы, в каждом чихе чего-то видят.)
 
Газпром опять ставит рекорды.
