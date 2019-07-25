А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций. - страница 4
Вот, спасибо, че-то найти не мог.
Вот, интеиесно по ГП, дойдет он до 250-300, или нет. Прошлый макс был где-то в районе 260, в 11г, кажется.
было когда то и 350, очень давно.
Недавно получил инфу, есть у меня там знакомые, ...
Так спросите у своих знакомых, когда ГП начнет сливать выкупленные ими свои акции? :)
:-) так то инфа по финансовым закупкам того или иного товара для ГП. Эххх... а по акциям , это надо дружить с кем то из совета директоров.Я лишь просто описал как порой складывается стоимость активов ГАЗПРОМА, цены приобретенных товаров и услуг у них как правило зашкаливают и это конечно отражается в целом на активах ГП в том числе и на акциях.
Так спросите у своих знакомых, когда ГП начнет сливать выкупленные ими свои акции? :)
Если посмотреть на график, то скорее всего ГП уже потихоньку начал сливать их небольшими порциями что бы не обрушить все назад .
