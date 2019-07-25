А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций.
Кто нибудь в курсе дела?
Пообещали большие дивиденды
Понятно. Под это дело все решили затарится. Боюсь как бы назад все не рухнуло. В новостях нашел только новость про планируемую дату запуска "Турецкий поток".
https://www.rbc.ru/business/14/05/2019/5cdac1119a7947972858d2f6
Нечего бояться, есть формулы расчета стоимости фьючерса от СПОТа для фондовой секции
Легко посчитать сколько завтра будет стоить GAZR-6.19
F = S * (1 + r * n/365) - DIV F - торетическая цена фьючерса S - Цена СПОТ r - Ставка ЦБ n - кол-во дней до экспирации DIV - Дивиденты
Дивиденты попадут на 9 фьючерс, следовательно DIV = 0
Я продал GAZR-6.19 с расчетом, что завтра будет коррекция на 800-1000 руб. (от текущей 19329)
После выплаты дивидентов, цена СПОТа уменьшится на размер дивидентов 16,61 руб.
Это понятно, что в день выплаты дивидендов гепом цена падает на размер дивидендов. Просто я думаю как поступить. Сейчас у меня профит от курсовой разницы акций газпрома больше чем предполагаемые дивиденды. И вот думаю продать их сейчас или дождаться даты отсечки и попасть в реестр и получить дивиденды.
Я бы ждал дивиденты.
Объясню почему.
Курс ГП был 162, сейчас 196,25, те.32.25 руб выше, чем должно быть (двойные дивиденты).
После отсечки, ГП должен упасть на 16,61 руб, как предполагается.
Вы получите дивиденты + прибыль на фейковом росте, при условии, что
рынок не откатит вниз до уровня дивидентов.
Но судя по динамике, не откатит так на много...
Вот я этого и опасаюсь что может назад вернутся. Но посмотрел, что сегодня опять рост решил подождать.
Сейчас СПОТ ГП 199,24, если Вы покупали в районе 161-165, то очевидно, что нужно ждать дивидентов.
Покупал с декабря 2018 , сработал высокий тейк по газпрому 200 . я не каждый день смотрю , мимо дивидендов пролетел, но за пол года выше 10% уже сделал
Это хорошо, но почему не получить дивиденты?
Ведь СПОТ удадет на дивиденты (16,61 руб)
Прибыль была бы значительно выше.
