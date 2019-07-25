А что там такого случилось с Газпромом. За день более чем на 16% выросла цена акций. - страница 2
Я думаю, что с Гапромом произошло следующее:
ГП обявил о больших дивидентах, и зная, что инвесторы сразу начнут покупать акции, то
они, сам Газпром, решил "подогреть" ситуацию покупая собственные акции.
Соответственно все потянулись вверх. Вопрос когда они скинут их по необоснованно большой цене.
Т.е очень простой расчет подняли свои акции, увеличили капитализацию, скинули акции по
очень большой цене, и на доп. прибыль выплатили дивиденты да ещё и нажили (немного)... :)
Газпром не может объявить о будущих дивидендах, Миллера посадят.
Размер дивидендов определяет исключительно собрание акционеров, которое в этом году состоится 28 июня в СПб. Прогнозы (возможно, ангажированные) положительны, поэтому особенно растут префы, которые резко упадут после собрания.
Вообще, Газпром не для спекулянтов, т.е. не для нас.
время новости точно совпадает с началом движения
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правление «Газпрома» предлагает новый размер дивидендов по итогам 2018 года — 16,61 руб. на акцию
Состоялось заседание Правления ПАО «Газпром».
Правление рассмотрело и одобрило новые предложения Совету директоров о распределении прибыли ПАО «Газпром» и о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году.
Правление предложило выплатить дивиденды в размере 393,2 млрд руб. или 16,61 руб. на одну акцию (более чем в два раза выше, чем по итогам 2017 года).
Решения о распределении прибыли и о выплате дивидендов, их размере, форме и сроках выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, будут приняты годовым Общим собранием акционеров ПАО «Газпром» по рекомендации Совета директоров.
Управление информации ПАО «Газпром»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Это всего лишь рекомендация совету директоров. По рекомендации правительства РФ, дивиденды должны быть почти в 2 раза выше, 50% от прибыли. Так что могут еще прибавить и соответственно акции еще подрастут. А Газпром акциями не торгует, акций у Газпрома может вообще не быть.
p.s. примерно посчитать стоимость акций на основании дивидендов можно так 16.61/8*100=207,63 руб/акцию
А Газпром акциями не торгует, акций у Газпрома может вообще не быть.
Сереж, ты что наивный?
Конечно сами не торгуют. Для этого есть специально обученые люди :)
-->> p.s. примерно посчитать стоимость акций на основании дивидендов можно так 16.61/8*100=207,63 руб/акцию
Не смеши.
Стоимость акции, при объявленных дивидентах = стоимость актива на момент объявления + дивиденты.
Объявленные дивиденты по Сберу = 16 руб/акция, что то они не поднялись аж на 25% :)
А приблизительно на 15-17 руб.
по сберу получается 16/8*100=200 р/а, префы примерно так и стоят, а по обычным там немного другой интерес
По префам дивиденты тоже 16 руб. а БА один и тот же
Посмотри на график выше (СБЕР)
Небыло никаких дивидентов 8 апреля, а акции стоили 245 руб. :)
Если применить твою формулу к ВТБ, то получится:
Дивиденты ВТБ = 0,001098678 руб./акция
Тогда по твоей фомуле, стоимость ВТБ = 0,001098678 / 8 * 100 = 0.013733475
А ВТБ, сейчас = 0,03496 :)
дивиденты Лукойл = 155 руб./акция
Тогда (по твоей формуле)
Цена БА = 155/8*100 = 1937.5 руб.
А он стоит 5200 руб
В прошлом году
Дивиденты Газпром = 8,04 руб./акция,
тогда (по твоей формуле)
8,04/8*100 = 100,5 руб. должен был стоть газпром
Где эти 100 руб. ?
Достаточно убедительно?
Не знаю кто там купил газпром, но объем торгов в день объявления новости был более чем на 20 миллиардов, а до этого дня были сравнительно небольшие объемы. Я покупал еще по 159.18 за штуку, теперь жаба мучает, что мало купил :).
Дивиденды надо брать годовые, по лукойлу не 155 а 250. Есть куда падать)
По Газпрому тоже, надеялись на лучшее:
Сначала правление предложило дивиденды в размере 10,43 рублей на акцию, затем рекомендация была повышено до 16,6 рублей на акцию. Совет директоров пока не одобрил рекомендацию.
p.s. эта формула очень упрощенная для примерной оценки, есть еще много нюансов, не нравится формула не пользуйся )
Дивиденды надо брать годовые, по лукойлу не 155 а 250. Есть куда падать)
По Газпрому тоже, надеялись на лучшее:
p.s. эта формула очень упрощенная для примерной оценки, есть еще много нюансов, не нравится формула не пользуйся )
Cпасибо, не нравится эта формула.
Формулы для того и выводятся, чтобы получать точные расчёты, а не подгонки под текущие значения.
По Газпрому объявили дату закрытия реестра
Текущая доходность - 8.97% годовых