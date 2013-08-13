Кто поддерживает MT5 - страница 5
:О)
ржунимагу, это нужно в "цитаты дня"
Вроде как у NordFX была возможность торговли на МТ5
Лепо :)
Да ! Замечательно. Премного благодарен, tol64 !
У меня вопрос - а что означает дистанция брокера на картинке? Я имею в виду, что все брокеры отстоят от Live или Demo на разную дистанцию. Пробовал найти какую-то связь с таблицей (типы предлагаемых счетов и т.д.) - никакой связи не обнаружил.
Связь такая же, как и у размеров синих кружков. То есть:
Размер синих кружков зависит от минимального возможного размера депозита для открытия торгового счёта. То есть, чем больше кружок, тем больше нужно средств для открытия счёта. Стоит отметить, что такие условия, как Минимальный размер счёта и Максимальное кредитное плечо могут относится не именно к торговой платформе Metatrader 5, а из всех возможных типов счетов, которые предлагает брокер, где могут быть и другие платформы.
P.S. Всем спасибо за проявленный интерес. Постараюсь держать информацию актуальной и постоянно пополнять каталог. Можете предлагать какие-то идеи по развитию. Желательно, что-нибудь такое, что заставило бы брокеров развиваться, чтобы не отставать друг от друга. :)