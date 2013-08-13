Кто поддерживает MT5 - страница 5

Urain:

ржунимагу, это нужно в "цитаты дня"


А кто кроме ВТБ имеет, все остальные в офшорах, вы бесправны, или туда езжайте если что ;-)
 
Vladix:
Вроде как у NordFX была возможность торговли на МТ5
А что значит регулируемых, кем и где это? У нас все диллинги сами с собой работают.
 
А использует ли кто из брокеров МТ5 на фондовой бирже или фьючах, а то на Квик уже смотреть тошно, особенно после того как MQL5 изучил.
 

  • tol64.blogspot.com
Торговая платформа Metatrader 5 всё более становится популярной среди трейдеров и уже многие брокеры начали предлагать открыть торговые счета с возможностью вести торговлю через этот терминал. В Metatrader 5 есть множество улучшений по сравнению с её предыдущей версией и те, кто желает получить в свои руки профессиональный инструмент для...
 
tol64:

Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5

Хорошие таблицы.  И для MT5 и для MT4.  Аналогов в сети не видел.
 

Да ! Замечательно. Премного благодарен, tol64 !

 
tol64:

Брокеры предлагающие терминал Metatrader 5

У меня вопрос - а что означает дистанция брокера на картинке? Я имею в виду, что все брокеры отстоят от Live или Demo на разную дистанцию. Пробовал найти какую-то связь с таблицей (типы предлагаемых счетов и т.д.) - никакой связи не обнаружил.
 
newdigital:
У меня вопрос - а что означает дистанция брокера на картинке? Я имею в виду, что все брокеры отстоят от Live или Demo на разную дистанцию. Пробовал найти какую-то связь с таблицей (типы предлагаемых счетов и т.д.) - никакой связи не обнаружил.

Связь такая же, как и у размеров синих кружков. То есть:

Размер синих кружков зависит от минимального возможного размера депозита для открытия торгового счёта. То есть, чем больше кружок, тем больше нужно средств для открытия счёта. Стоит отметить, что такие условия, как Минимальный размер счёта и Максимальное кредитное плечо могут относится не именно к торговой платформе Metatrader 5, а из всех возможных типов счетов, которые предлагает брокер, где могут быть и другие платформы.  

 

P.S. Всем спасибо за проявленный интерес. Постараюсь держать информацию актуальной и постоянно пополнять каталог. Можете предлагать какие-то идеи по развитию. Желательно, что-нибудь такое, что заставило бы брокеров развиваться, чтобы не отставать друг от друга. :)

 
