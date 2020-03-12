Не доделали советника, а я уже заплатил и даже доплачивал. Что делать? - страница 4
коль так,ответьте на вопрос. Если советник работает как надо, как задумал заказчик, зачем заказчику от советника отказыватся после окончания пробного периода?
Лучше заплатить и использовать по назначению.
допустим на заказ откликнулось 10 человек. Заказчик каждому(по вашему совету) говорит, сделайте сов с пробным периодом. Типа докажите что получится. В итоге все 10 сделали, заказчик выбрал себе 1 и заплатил за него, не будет же он всем 10 платить? Так вопрос, зачем другие 9 работали за бесплатно?
Denis Nikolaev:
тренировка никогда не мешает, а подобные заказы мелькают часто
Тренировка - в смысле работать за бесплатно ? Это мало кому надо, особенно если разработчик - профи. Ему это не интересно. тк работы платной хватает.
Вы по своему правы, а я автору статьи дал ответ на его вопрос, чтобы в следующий раз он получил именно то что хотел
пока Вам не предоставят полностью рабочую версию с некоторыми ограничениями, не заключайте соглашение с исполнителем, если исполнитель не способен предоставить Вам полностью рабочую версию с некоторыми ограничениями, то скорей всего у него не получится реализовать то,что Вам надо
А тут Артём две крайности. Или по-барски, выпятив губу хвалить себя и потом не справиться, или ждать когда по барски ткнут пальчиком. Правда бывает и другой вариант: Посмотрел заказчик предложенный вариант с ограничениями, понял что эта его затея ничего не стоит и пропадает вообще. И бороться с этим нет вариантов.
Заказчик может посмотреть портфолио выполненных работ (пример из этой ветки, а есть еще обширней) и согласится:
Если заказчик хочет выбирать из готовых продуктов, то он идет в маркет или лесом.
P.S. Близкий пример: надо перевести 100 страниц текста. "Потенциальным" исполнителям дается тестовое задание из 1-й страницы этого текста. После выполнения всех 100 "тестовых" заданий все исполнители "кидаются". Другой пример, при "найме" на работу программиста, ему дается "тестовое" задание - часть из проекта, после выполнения "тестового" задания программист претендент "кидается".
При условии, что Вы дадите ссылку на свой профиль в переписке, а это запрещено правилами фриланса
Заказчик пишет исполнителю(найти заказчику подходящего исполнителя по профилям на форуме не составляет труда) в лс о персональной работе - "вот смотри, берешься?", исполнитель отвечает "да" и заказчик размещает персональную работу на фрилансе - все в рамках правил и на площадке сервиса, персональная работа предполагает то что исполнитель уже известен.
Идеально)
Персоналка не факт , что ващще возмётся не говоря о правильности написания . У меня был случай , когда мне написал : " Мне некогда .Как подойдёт время так возмусь за заказ " Я Два месяца прождал ( неохота ведь 10 % выплачивать ) , обратился в Арбитраж , так он мне : " Хоть десять раз обращайся , пока я кнопку согласия расторжения не нажму работу не расторгнут "
А перед размещением персонального заказа он говорил что свободен?
Ещё как !! И срок окончания три дня . Но мне опять напишут : " Надо было БЫ.....насторожиться ...
Что то Вам не везет на исполнителей. Но все равно, персональная работа это лучший выход. И вот еще, конечно, совет спорный... Но раз Вы знаете персональные данные исполнителя, ведь можно ваш спор вынести сюда, на форум. Продолжить публично. Если Вас действительно обманули, то конечно, обманщик подвергнется осуждению.