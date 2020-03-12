Не доделали советника, а я уже заплатил и даже доплачивал. Что делать? - страница 7
К сожалению надо признать, что ситуация складывается именно так, потому что вы (и такие как вы) платите, терпите, и не отстаиваете свои права.
Вам будет уроком, ну а администрация может прислушается и рассмотрит, если действительно есть оскорбления и другие нарушения, могут принять меры.
да уж, теперь ни одного закрытия без полной проверки.
а администрация как-то вобще игнорит вопрос об оскорблениях
Да что ж такое, мне тоже )
Пишите адрес, вышлю и вам таблетку))P.S. У меня прошлая жена тоже сменила фамилию, и как не странно - имя тоже.
если человек провел почти 500 работ во фрилансе и имеет практически все позитивные отзывы, вы точно уверенны что проблема в его несостоятельности?
Скажу как человек, который работал на фрилансе. Если клиент идет на диалог, пытается вникнуть в мои сообщения/замечания, как и я в его задание и потребности - работа идет. Если идет вопрос "вы мне должны" - это иное. На вопрос "могли ли вы получить результат который желаете за свои деньги от этого программиста?" - я уверена на 99% что да.
Я понимаю ваше возмущение и претензии. Думаю всем хочется чтоб работа была как покупка в супермаркете - точная и понятная цена, гарантия качества (как точное описание продукта на упаковке), точные сроки, вежливое общение в рамках и т.д.. Но это не магазин, а фриланс и здесь программисты - это не операторы колл центра которые всегда вежливы и знают как общаться, ТЗ прям сразу и полностью не всегда может быть понято (особенно когда каждый заказчик оформляет его по своему) и еще заучено наизусть, в сотнях строк кода могут быть ошибки, которые стоит понять/догадаться как исправить, саму претензию клиента так же нужно понять ( часто пишут "оно не работает", что вообще ничего не говорит). Все что хотела этим сказать, что программисты здесь живые люди, а не какая-то организация с отточенными до идеала процессами.
Честно, отдала бы я деньги за такие услуги? Неверное нет, если не припечет (и не умела бы кодить). Но если отдавать деньги, то нужно сделать все чтоб получить результат. А результат достигается не упорством ("я же отправила ему кучу картинок", "я же ему 100 раз писала" и т.д.), а диалогом - когда понимаешь что тебя поняли и предоставляешь информацию которую просят.
он просит не ставить оценку, если ты хочешь ставить не 5 - соответственно таких отзывчивых на просьбы может быть немеренно, а рейтинг из всех 5 конечно же 5. работала с 2 другими разработчиками - никогда такого неадеквата не было, оба умели читать и понимать русский язык, некоторые уточнения, если не понятно, претензий нет.
правильно вы сказали - ПЫТАЕТСЯ ВНИКНУТЬ. а этот вообще не понимает, что написано и придумывает какие-то небылицы о том, почему не работает вместо того, чтобы исправить ошибки или придумывает вообще какую-то ненужную ***, которая не имеет ничего общего с моей проблемой и какие-то связи, которых не должно быть. и истеричит "ничего не понятно!!" вместо того, чтобы прочитать и посмотреть на картинку или задать уточняющие вопросы.
На вопрос "могли ли вы получить результат который желаете за свои деньги от этого программиста?" - 100% нет! честно пыталась 3 недели, но он на столько не внимательный, что он не понимает, в чем проблема и реализует какие-то свои фантазии, и при этом еще при исправлении проблем появляются новые в других местах. если ему не понятно он не спрашивает и не уточняет, он решает проблему, которой нет и которая не имеет ничего общего с тем, что я описала. это БЕСКОНЕЧНО. платить за бесконечный геморрой? нет, спасибо. платить я должна только за реализованное решение, которое он не способен предоставить, поскольку у него явно какие-то проблемы с восприятием информации либо просто под дурака косит, чтоб я отстала. но законы рынка никто не отменял, поэтому есть товар - есть деньги, нет товара - нет денег. если я должна платить, то он тоже должен предоставить готовое решение. вы же не будете платить за стул, у которого только 2 ножки и его нельзя использовать, как за новый? вы вообще не будете за него платить, поскольку он вам не надо в таком виде. так же мне не надо и советник, который не работает так, как мне надо.
пусть скажет спасибо, что я не прошу компенсацию за психологическое насилие в виде газлайтинга и потраченное время из-за его невнимательности. я до сих пор не уверена, это он реально не ходил в школу, что такой бред несет или он думает, что я не ходила в школу и куплюсь на него. в любом случае - человек не мотивирован на работу, к тому же не умеет общаться без оскорблений - я не должна такое терпеть и уж тем более платить за это.
могу в личку скинуть свое ТЗ и вы сами сможете оценить, на сколько понятно я описываю свои задания и выражаю мысли.
вот для интереса маленький скрин с переписки: https://gyazo.com/878546dab8d2cf0c12b9ef114ed7035d
буду благодарна за обратную связь по поводу того, что же я упустила при описании, что ему проблема не очевидна? и каким образом такое описание натолкнуло его на фантазию с границами?
nikadomi:
Пишите адрес, вышлю и вам таблетку))
Сто грамм галоперидола налейте, пжлста.... ))))
я не сохраняла себе изображение на компьютер, чтобы его вставлять. и код для извлечения картинки из ссылки тоже не умею писать. но если критично то вот
Заказчик пишет исполнителю(найти заказчику подходящего исполнителя по профилям на форуме не составляет труда) в лс о персональной работе - "вот смотри, берешься?", исполнитель отвечает "да" и заказчик размещает персональную работу на фрилансе - все в рамках правил и на площадке сервиса, персональная работа предполагает то что исполнитель уже известен.
Что совершенно не гарантирует получение результата )))