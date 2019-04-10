Парадокс - страница 5

Yousufkhodja Sultonov:

Потому, что, ноль вовсе не ноль, как нам кажется. Ноль претворяется нулём! Например,  0! = 1.

Вы всегда уходите от ответа на четко поставленный вопрос.
 
Nikolai Semko:
Вы всегда уходите от ответа на четко поставленный вопрос.

Зачем нам ноль? Нам ноль не нужен. Я бы хотел увидеть четкую, в двух абзацах, формулировку постановки задачи и какие-то мат. предпосылки для ее решения. Пока нечто размыто-вязкое.

 
Nikolai Semko:
Вы всегда уходите от ответа на четко поставленный вопрос.

Математики определили так. и точка, иначе, вся математика разрушится, как карточный домик. Физики, также, придумали себе "Большой взрыв". До этого что было и откуда эта точка появилась, все молчат, иначе, взорвется мозг.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Математики определили так. и точка, иначе, вся математика разрушится, как карточный домик. Физики, также, придумали себе "Большой взрыв". До этого что было и откуда эта точка появилась, все молчат, иначе, взорвется мозг.

Если интересует, можете почитать.  Краусс Лоуренс.  Вселенная из ничего.

 
Martin Cheguevara:

конечно наоборот.

100%. Так же как двигается цена.

Да ну что вы, Юсуфу можно в любую сторону. 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Математики определили так. и точка, иначе, вся математика разрушится, как карточный домик. Физики, также, придумали себе "Большой взрыв". До этого что было и откуда эта точка появилась, все молчат, иначе, взорвется мозг.

В физике нет никакого большого взрыва, это гипотеза из астрономии. 

 
Dmitry Fedoseev:

В физике нет никакого большого взрыва, это гипотеза из астрономии. 

причем нерабочая гипотеза ( все же правильнее считать астрофизики, а не астрономии)

 

В тестере советник хорошо работает .На демке работает . Есть некоторые неточности небольшие . Ставишь на реал . Ордера открывает . При подходе цены к открытому ордеру  , советник  удаляет отложенник отодвигает  ордер дальше .При отходе цены от ордера ,советник  снова удаляет отложеннник  и пододвигает ордер поближе .Какая то игра в кошки мышки .Одним словом парадокс .

 
 
Zvezdochet:

Вы хоть понимаете, что тестер рисует? Вот отметил:

могу конечно "на пальцах" это объяснить, примерно так: положил свои заветные 100$,так сказать стартовый капитал )))

вот торгуем, вот уже депозит 120$, и вот первая просадка - в терминале средства краснеют, дело близится к маржинколу, на счету аж целых 3-7$, выключаем комп и завязываем с Форексом

утром включаем комп, о чудо! я миллионер.... торгуем дальше движемся к своей заветной белой яхте на фото , депозит уже 160$ ... был, ....молимся всем Богам средства опять краснеют и история повторяется 3-7$.... утро 

вроде доходчиво объяснил, если не впечатлило, автозаменой замените 100$ на 1000 000 рублей, сумма круглая, и сейчас не сильно большая - всего то автомобиль, если нет денег, ну возьмите 1 лям в банке, они раздают сейчас налево и направо такие суммы даже не сильно спрашивать будут зачем Вам - скажете на развитие бизнеса - И ВПЕРЕД!!!!


ЗЫ: в принципе чтобы ускорить весь процесс - обсуждение, разработка,  ... ожидание, все можно ускорить, примерно такая схема: сегодня банк, к концу недели деньги на руках, с понедельника открываете в любую сторону на все депо и так по одной сделке в день - в пятницу Вы снимаете свои 1 500 000 руб и завязываете с Форекс, ну или не снимаете деньги и все равно завязываете с Форекс - итого 10 дней, довольно неплохо я время сэкономил ?

