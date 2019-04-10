Парадокс - страница 6
Если б с понедельника до пятницы всегда в какую то сторону ..........а то в понедельник в одну ....во вторник в другую......на одном счёте нету денег , а на другом при своих ....а как вернуть ( как отбить те , что там где нету ? )
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь