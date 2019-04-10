Парадокс - страница 2

Yousufkhodja Sultonov:

Думаю, вердикт индикатора перевернется и этого достаточно или, все-таки и формулы нужно переписать? Вот этот парадокс, с ужасом, до меня дошло неожиданно. Возможно, многие мои неудачи связаны, именно, с этим неприятным фактом. Я верил, ошибочно, что, делаю все правильно.

Скорее, все-таки, переписать. Даже просто на всяк случай, для полной уверенности. Ошибки имеют свойство накапливаться. )

Так что, до этого, получается, все и все делали неправильно?

 
Юсуф, а вы помните что у вас была еще одна тема.

Разводились с ней, или как ?

 
Самый первый график теперь выглядит так, со старой методикой расчета:


Видимо, достаточно сместить красную линию на конец графика.

Механический переход с помощью точечного графика не дает желаемого результата:


 
Да, получается, что, я всегда ошибался!

 
Да нет же. Для тестирования надо начинать с начала истории и идти до ее конца. Потом статистику набирать и обсчитывать по всей истории. И только тогда можно судить о дееспособности индикатора или системы.

 
Это ребрендинг темы " индикатор Султонова" ? xD 
 
это либо успех (сматывание удочек), либо провал (сматывание удочек)

то есть одно и то же

 
Это я ошибался, но, программист делал правильно. Я пересчитаю все заново, все должно быть нормально, если я не смогу переместить красную линию на конец графика должным образом.

 
Я, возможно, что-то не понимаю. Но вы должны на каждом шаге каждую точку истории считать последней, как будто после нее  вообще ничего нет. И следующая точка появится только после проведения всех расчетов. А вы сразу с конца начинаете. Точно че-то не понимаю.

 
Как Вы и предполагали, перерасчет поставил все на свои места без хитросплетений, поскольку, теперь двигаюсь от настоящего к прошлому.


