Парадокс
Уважаемые форумчане, правильно-ли я поступаю, тестируя ТС двигаюсь от настоящего к прошлому? Мне кажется, должно быть наоборот, или я ошибаюсь? Извините за банальный вопрос.
конечно наоборот.
100%. Так же как двигается цена.
Поэтому, у меня возникло сомнение. Теперь, как мне средствами экзель, "хвост" исходных данных данных превратить в "голову"? Т.е., перевернуть ряд данных на 180 градусов?
Обычной сортировкой, если в данных есть хотя-бы метка времени. Если нет, то загрузить данные с меткой.
Или ввести метку самостоятельно. Что хуже, т.к. с вашими знаниями Ексель все вполне может перепутаться.
Привязка к дате есть:
|N
|Дата
|Цфакт.
|1
|28.03.2019
|1,1251
|2
|27.03.2019
|1,127
|3
|26.03.2019
|1,1312
|4
|25.03.2019
|1,1295
|5
|22.03.2019
|1,1373
|6
|21.03.2019
|1,1423
|7
|20.03.2019
|1,135
|8
|19.03.2019
|1,1334
|9
|18.03.2019
|1,1324
|10
|15.03.2019
|1,1304
Выделяем столбец с датой.
Нажимаем от Я до А. На вопрос следует сортировать этот столбец или включить и остальные на листе отвечаем - включить все столбцы. Точные формулировки разберетесь по ходу пьесы.
Предварительно сделайте резервную копию листа. Можно попробовать на другом листе на части данных.
скиньте файл я вам его переверну)
это не составит никакого труда для меня)
Удалось вот так перевернуть, это правильно?
|1
|28.03.2019
|1,1251
|2
|27.03.2019
|1,127
|3
|26.03.2019
|1,1312
|4
|25.03.2019
|1,1295
|5
|22.03.2019
|1,1373
|6
|21.03.2019
|1,1423
|7
|20.03.2019
|1,135
|8
|19.03.2019
|1,1334
|9
|18.03.2019
|1,1324
|10
|15.03.2019
|1,1304
|10
|15.03.2019
|1,1304
|9
|18.03.2019
|1,1324
|8
|19.03.2019
|1,1334
|7
|20.03.2019
|1,135
|6
|21.03.2019
|1,1423
|5
|22.03.2019
|1,1373
|4
|25.03.2019
|1,1295
|3
|26.03.2019
|1,1312
|2
|27.03.2019
|1,127
|1
|28.03.2019
|1,1251
Удалось вот так перевернуть, это правильно?
Вроде нормально. Вот формулы надо проверить и, возможно, переписать.
Видимо, и нумерацию нужно перевернуть и с такой нумерацией и работать. Теперь, и вердикт индикатора перевернется автоматически?
Думаю, вердикт индикатора перевернется и этого достаточно или, все-таки и формулы нужно переписать? Вот этот парадокс, с ужасом, до меня дошло неожиданно. Возможно, многие мои неудачи связаны, именно, с этим неприятным фактом. Я верил, ошибочно, что, делаю все правильно.
