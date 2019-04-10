Парадокс

Уважаемые форумчане, правильно-ли я поступаю, тестируя ТС двигаюсь от настоящего к прошлому? Мне кажется, должно быть наоборот, или я ошибаюсь? Извините за банальный вопрос.


 
Yousufkhodja Sultonov:

Уважаемые форумчане, правильно-ли я поступаю, тестируя ТС двигаюсь от настоящего к прошлому? Мне кажется, должно быть наоборот, или я ошибаюсь? Извините за банальный вопрос.


конечно наоборот.

100%. Так же как двигается цена.

 
Martin Cheguevara:

конечно наоборот.

100%. Так же как двигается цена.

Поэтому, у меня возникло сомнение. Теперь, как мне средствами экзель, "хвост" исходных данных данных превратить в "голову"? Т.е., перевернуть ряд данных на 180 градусов?


 
Yousufkhodja Sultonov:

Теперь, как мне средствами экзель, "хвост" исходных данных данных превратить в "голову"? Т.е., перевернуть ряд данных на 180 градусов?

Обычной сортировкой, если в данных есть хотя-бы метка времени. Если нет, то загрузить данные с меткой.

Или ввести метку самостоятельно. Что хуже, т.к. с вашими знаниями Ексель все вполне может перепутаться.

 
Yuriy Asaulenko:

Обычной сортировкой, если в данных есть хотя-бы метка времени. Если нет, то загрузить данные с меткой.

Или ввести метку самостоятельно. Что хуже, т.к. с вашими знаниями Ексель все вполне может перепутаться.

Привязка к дате есть:

N Дата Цфакт.
1 28.03.2019 1,1251
2 27.03.2019 1,127
3 26.03.2019 1,1312
4 25.03.2019 1,1295
5 22.03.2019 1,1373
6 21.03.2019 1,1423
7 20.03.2019 1,135
8 19.03.2019 1,1334
9 18.03.2019 1,1324
10 15.03.2019 1,1304
 
Выделяем столбец с датой.

Нажимаем от Я до А. На вопрос следует сортировать этот столбец или включить и остальные на листе отвечаем - включить все столбцы. Точные формулировки разберетесь по ходу пьесы.

Предварительно сделайте резервную копию листа. Можно попробовать на другом листе на части данных.

 
Martin Cheguevara:

скиньте файл я вам его переверну)

это не составит никакого труда для меня)

Удалось вот так перевернуть, это правильно?

1 28.03.2019 1,1251
2 27.03.2019 1,127
3 26.03.2019 1,1312
4 25.03.2019 1,1295
5 22.03.2019 1,1373
6 21.03.2019 1,1423
7 20.03.2019 1,135
8 19.03.2019 1,1334
9 18.03.2019 1,1324
10 15.03.2019 1,1304


10 15.03.2019 1,1304
9 18.03.2019 1,1324
8 19.03.2019 1,1334
7 20.03.2019 1,135
6 21.03.2019 1,1423
5 22.03.2019 1,1373
4 25.03.2019 1,1295
3 26.03.2019 1,1312
2 27.03.2019 1,127
1 28.03.2019 1,1251
 
ну...верно конечно...) 

 
Yousufkhodja Sultonov:

Удалось вот так перевернуть, это правильно?

Вроде нормально. Вот формулы надо проверить и, возможно, переписать.

 
Martin Cheguevara:

ну...верно конечно...) 

Видимо, и нумерацию нужно перевернуть и с такой нумерацией и работать. Теперь, и вердикт индикатора перевернется автоматически?

 
Yuriy Asaulenko:

Вроде нормально. Вот формулы надо проверить и, возможно, переписать.

Думаю, вердикт индикатора перевернется и этого достаточно или, все-таки и формулы нужно переписать? Вот этот парадокс, с ужасом, до меня дошло неожиданно. Возможно, многие мои неудачи связаны, именно, с этим неприятным фактом. Я верил, ошибочно, что, делаю все правильно.

