Платите ли вы налоги с прибили от форекса?
- А налоги с прибыли - платят?
- Приму в дар прибыльный советник).
- Удаление пользователя из сообщества MQL5
Единственно правильного варианта-то и нет.
"Жду, когда налоговая определится, как брать с нас налоги"Вариант "Государству и так хватает" - для тех, кто не понимает, почему у нас маленькие зарплаты и пенсии, и почему повышают пенсионный возраст.
Единственно правильного варианта-то и нет.
"Жду, когда налоговая определится, как брать с нас налоги"
А чего они должны определяться, берешь декларацию 3 НДФЛ пишешь там что нарубил кучу бабла с воздуха и платишь с этого бабла налоги)))
А чего они должны определяться, берешь справку 3 НДФЛ пишешь там что нарубил кучу бабла, и платишь с этого бабла налоги)))
Попробуйте.
Кстати, это справка о зарплате с места работы, кто ее будет вам оформлять? Для самостоятельных доходов есть другая форма, но вы замучаетесь доказывать.
Если ваш брокер является налоговым агентом, он может делать это за вас. Но это должен быть лицензированный брокер. Это не наш случай.
Вот если вы зарабатываете много, то вами непременно заинтересуются. Тогда уже есть смысл регистрировать компанию.
Очеркдной пошел. Честно говоря прочитав название темы, подумал и могилы достали. Ан нет одна померла, следующая появилась
Ничего не понял из вашего набора слов
Очередной пошел. Честно говоря прочитав название темы, подумал и могилы достали. Ан нет одна померла, следующая появилась
Да, тут больше интересуются не как заработать, а...
))
Попробуйте.
Кстати, это справка о зарплате с места работы, кто ее будет вам оформлять? Для самостоятельных доходов есть другая форма, но вы замучаетесь доказывать.
Если ваш брокер является налоговым агентом, он может делать это за вас. Но это должен быть лицензированный брокер. Это не наш случай.
Вот если вы зарабатываете много, то вами непременно заинтересуются. Тогда уже есть смысл регистрировать компанию.
С места работы 2 НДФЛ а эта как раз для таких выплат...
С места работы 2 НДФЛ а эта как раз для таких выплат...
Ну да, ну да, цифры перепутал. Но насчëт "как раз для таких выплат" - ещë раз могу посоветовать - попробуйте. Я за много последних лет слышал много историй "успеха" в попытках заплатить налог с форекса.
Ну да, ну да, цифры перепутал. Но насчëт "как раз для таких выплат" - ещë раз могу посоветовать - попробуйте. Я за много последних лет слышал много историй "успеха" в попытках заплатить налог с форекса.
Можно зарегистрироваться как самозанятый и указать род деятельности торговля на форекс)))
И активно платить налоги)))
Ничего не понял из вашего набора слов
Налог с доходов, полученных на MQL5.community
Сколько стоит спать спокойно. Размер налогов в разных странах мира
Налоги на прибыль, полученную на форекс или как платить налоги с торговли на рынке форекс
И это только недавние темы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования