Платите ли вы налоги с прибили от форекса? - страница 3
Коммунальные услуги существуют, мне рассказывали)))
Вот смотрите, есть такой налог, когда уезжаешь работать за пару тысяч километров на полгода от семьи, по приезду должен уплатить налог)))
Разве это не жесть, когда от безвыходности что страна не может обеспечить работой, народ едет заграницу, но при этом должен уплатить налог, как вроде страна внесла свой вклад в его доход, ну там билеты купила, семье помогала пока кормилец зарабатывал, ну и в конце-концов просто нашла работу заграницей.
Да такой стране не то что налоги нужно уплачивать - нужно оформлять все пособия и субсидии, брать всё что только можно. Миллиардеры не обеднеют - меньше своруют.
что, виталик, в просадке сидишь ?
Коммунальные услуги существуют, мне рассказывали)))
Но не видали)
Особенно чистка дымохода всегда вовремя, травля крыс в подвале, службы уже такой нет, но зато услуга осталась.
Ну так ФНС и не интересуется гражданами с оборотами менее 600тр/год. И не просто не интересуется, а прямо (хоть и неофициально) говорит - идите ради Христа, не морочьте нам голову, у нас и так работы хватает с крупными клиентами. Я слышал про такое.
когда хочешь, но не можешь заплатить налоги с трейдинга:
Почитал. Удивляет то, как народ стремится с воздуха сидя в нищете уплатить налог миллиардерам.
Читай внимательно вопрос: ..... с прибили на Форексе ))
я вот теряюсь в догадках
не, ну если тебя там прибили, то какие налоги-то?
Попробуйте.
Кстати, это справка о зарплате с места работы, кто ее будет вам оформлять? Для самостоятельных доходов есть другая форма, но вы замучаетесь доказывать.
Если ваш брокер является налоговым агентом, он может делать это за вас. Но это должен быть лицензированный брокер. Это не наш случай.
Вот если вы зарабатываете много, то вами непременно заинтересуются. Тогда уже есть смысл регистрировать компанию.
Осталось задать себе вопрос: "Где?", и ответить на него.