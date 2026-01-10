Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 7
Выход за пределы массива в строке 387 символ 30. Это же написано. Надо массив проверять.
То что написано - я понял. Но это VWAP. Какой у него может быть выход за пределы массива?
Более того, я взял этот евродоллар и накинул свой VWAP именно этой даты. И все прекрасно рисует.
Опять же не совсем понятно, если ТФ - H1, то что это за время - 00:00:30? Откуда взялись секунды?
Сейчас вообще уже час крутит валидацию и тишина. Ни отменить, ничего...
скрипт работает, я им пользуюсь - в чем загвоздка?
Сделали скрипт, а суете его в раздел с индикаторами?
Ну скриптом я просто любой код называю для простоты. Это, безусловно, индикатор. VWAP.
Самопроверка.
Лишним не будет.
Подскажите, есть ли ограничение на размер ex5-файла в маркете? В правилах такой инфы нет. Поиском найти не удалось. "Умные" агенты, даже от одного и того же поставщика, отвечают разные вещи, например, Google на английском заверяет, что ограничение - 2 Mb, а на русском - что ограничения нет. В обоих случаях - без подтверждающих первоисточников, т.е. линки справочные не содержат похожей информации на то, что эти агенты выдумывают. ;-/
раньше большие файлы попадали под подозрения в зашитой истории. И автобан, или не вполне авто, когда были сотрудники. Разумно, если нет обилия внятных граф.ресурсов, то с чего бы большой объём.
Про размер лимита никто никогда не сообщал, писали только что он есть
сейчас историю поголовно научились зашивать компактно (спасибо оптимизатору и AI,NN,DL), но вряд-ли сняли лимиты.
У кого-нибудь есть пропатченная версия стандартной библиотеки (CTrade и всё такое), которая проходит автоматические проверки Маркета?
Много лет назад по наивности собрал демо-робота для маркета на основе стандартной библиотеки, т.к. целевая аудитория - трейдеры, а не программисты, и пример на основе стандартных блоков, поставляемых MQ, казался хорошей идеей. Тогда робот прошел проверку без проблем, а теперь без всяких изменений и только из-за необходимости перекомпилировать новым компилятором отправляю тот же код и получаю кучу ошибок в логе:
Это вызывает не мой код, а код сгенерированный мастером, на основе стандартной библиотеки.
Сам я ей никогда не пользуюсь и копаться внутри нет никакого желания.
По хорошему, MQ должны предоставлять продукт, который проходит собственные проверки, или не делать такие проверки, которые не заложены в их продукт.