Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 7

Новый комментарий
 
Evgeniy Zhdan:

Выход за пределы массива в строке 387 символ 30. Это же написано. Надо массив проверять.

То что написано - я понял. Но это VWAP. Какой у него может быть выход за пределы массива? 
Более того, я взял этот евродоллар и накинул свой VWAP именно этой даты. И все прекрасно рисует.
Опять же не совсем понятно, если ТФ - H1, то что это за время -  00:00:30? Откуда взялись секунды?

 

Сейчас вообще уже час крутит валидацию и тишина. Ни отменить, ничего...


 
Со всем уважением, конечно, но а есть в целом на ресурсе какие-то непосредственно ответственные люди за загрузку скриптов? Ну если что-то не получается с автоматикой, должна же быть и ручная верификация? Я просто что-то не совсем понимаю - скрипт работает, я им пользуюсь - в чем загвоздка?
 
Anton Polkovnikov:
 скрипт работает, я им пользуюсь - в чем загвоздка?

Сделали скрипт, а суете его в раздел с индикаторами?


 
Evgeniy Zhdan:

Сделали скрипт, а суете его в раздел с индикаторами?


Ну скриптом я просто любой код называю для простоты. Это, безусловно, индикатор. VWAP.

 
Так, каменный цветок изволил выйти! Всем спасибо!
 

Самопроверка.

Данный механизм может служить дополнительной проверкой (перед публикацией в Маркет и т.д.) корректности советника. Достаточно сделать несколько оптимизаций своего советника и убедиться, что CheckInputs-папка пуста.

Лишним не будет.

CheckInputs - нахождение аварийных проходов при Оптимизации советника
CheckInputs - нахождение аварийных проходов при Оптимизации советника
  • www.mql5.com
Во время Оптимизации советника некоторые проходы могут завершаться аварийно. Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий Новая версия платформы MetaTrader 5
 
Подскажите, есть ли ограничение на размер ex5-файла в маркете? В правилах такой инфы нет. Поиском найти не удалось. "Умные" агенты, даже от одного и того же поставщика, отвечают разные вещи, например, Google на английском заверяет, что ограничение - 2 Mb, а на русском - что ограничения нет. В обоих случаях - без подтверждающих первоисточников, т.е. линки справочные не содержат похожей информации на то, что эти агенты выдумывают. ;-/
 
Stanislav Korotky #:
Подскажите, есть ли ограничение на размер ex5-файла в маркете? В правилах такой инфы нет. Поиском найти не удалось. "Умные" агенты, даже от одного и того же поставщика, отвечают разные вещи, например, Google на английском заверяет, что ограничение - 2 Mb, а на русском - что ограничения нет. В обоих случаях - без подтверждающих первоисточников, т.е. линки справочные не содержат похожей информации на то, что эти агенты выдумывают. ;-/

раньше большие файлы попадали под подозрения в зашитой истории. И автобан, или не вполне авто, когда были сотрудники. Разумно, если нет обилия внятных граф.ресурсов, то с чего бы большой объём.

Про размер лимита никто никогда не сообщал, писали только что он есть

сейчас историю поголовно научились зашивать компактно (спасибо оптимизатору и AI,NN,DL), но вряд-ли сняли лимиты. 

 

У кого-нибудь есть пропатченная версия стандартной библиотеки (CTrade и всё такое), которая проходит автоматические проверки Маркета?

Много лет назад по наивности собрал демо-робота для маркета на основе стандартной библиотеки, т.к. целевая аудитория - трейдеры, а не программисты, и пример на основе стандартных блоков, поставляемых MQ, казался хорошей идеей. Тогда робот прошел проверку без проблем, а теперь без всяких изменений и только из-за необходимости перекомпилировать новым компилятором отправляю тот же код и получаю кучу ошибок в логе:

 2022.04.05 19:00:00   failed modify #662 sell 0.2 EURUSD sl: 1.09840, tp: 1.09198 -> sl: 1.09809, tp: 1.09198 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.04.26 11:00:00   failed modify #848 sell 0.2 EURUSD sl: 1.07393, tp: 1.06754 -> sl: 1.07385, tp: 1.06754 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.05.03 12:00:00   failed market sell 0.2 EURUSD, close #932 buy 0.2 EURUSD 1.05187 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.05.03 12:00:00   failed market sell 0.2 EURUSD, close #932 buy 0.2 EURUSD 1.05187 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.05.30 17:00:00   failed market buy 0.2 EURUSD, close #1246 sell 0.2 EURUSD 1.07528 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.05.30 17:00:00   failed market buy 0.2 EURUSD, close #1246 sell 0.2 EURUSD 1.07528 [Modification failed due to order or position being close to market]
 2022.06.27 00:02:30   failed market sell 0.2 EURUSD sl: 1.05656 tp: 1.04956 [Invalid stops]

Это вызывает не мой код, а код сгенерированный мастером, на основе стандартной библиотеки.

Сам я ей никогда не пользуюсь и копаться внутри нет никакого желания.

По хорошему, MQ должны предоставлять продукт, который проходит собственные проверки, или не делать такие проверки, которые не заложены в их продукт.

12345678
Новый комментарий