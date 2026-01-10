Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 3

Dmitriy Burlachenko:

Ещё раз повторюсь. В описании продукта чётко указано.

Внимание! Индикатор работает только на инструментах с реальным (биржевым) объемом на централизованных рынках.

Автомат тестирует индикатор только на валютных парах (EURUSD,H1 (netting); XAUUSD,D1 (netting); GBPUSD,M30 (netting); EURUSD,M1 (netting)). Индикатор там не работает и не должен по определению (ему нужны реальные тиковые объёмы с биржи). Индикатор проверяет на каком инструменте запущен и если инструмент не подходит, выдаёт сообщение в лог и удаляет себя с графика. Всё чётко и корректно.

Модераторы, Ау! Как мне разместить продукт в Маркете?

сообщения кстати должны писаться на английском языке. 
это следующая ошибка с которой вы столкнетесь.

сделайте заглушку на случай если реальные объемы равны 0 (как на всем форексе), считайте индикатор иначе чтобы прошел тест, а на экране сделайте огромную красную надпись "НЕ ДЛЯ КАЗИНО"

 
Artyom Trishkin:

Для работы на небиржевых символах используйте тиковые объёмы. И проверку пройдёт, и работать будет везде. Понимаю, что тиковые объёмы на форекс != реальным объёмам, и индикатор там будет показывать не то, что задумывалось, но ... Проверку пройдёте, а в описании чётко указано на каких объёмах индикатор будет правильно работать.

Индикатор для биржи. Ему нужен реальный биржевой объём и тиковая история. Прикручивать к нему костыли, чтобы пройти проверку "глупого автомата" не вижу никакого смысла.

 
Nikolay Khrushchev:

сделайте заглушку на случай если реальные объемы равны 0 (как на всем форексе), считайте индикатор иначе чтобы прошел тест, а на экране сделайте огромную красную надпись "НЕ ДЛЯ КАЗИНО"

Все сообщения выводятся на языке терминала (русский или английский). Это я учёл. Тут постю по русски, чтобы понятнее было :)

Dmitriy Burlachenko:

Смотрите на мир шире. Думаете, что Вы центр вселенной - и Вы останетесь на обочине в итоге. 

Неужели так трудно ввести переменную для типа счёта - неттинг или хедж? И в зависимости от этого вести расчёт на нужных тиках? 

Dmitriy Burlachenko:

Вы программист или как? Каждый раз когда вы упираетесь в ограничение или ошибку среды разработки вы ждете когда это исправят?

 
Vladimir Karputov:

Смотрите на мир шире. Думаете, что центр вселенной - и Вы останетесь на обочине в итоге. 

Неужели так трудно ввести переменную для типа счёта - неттинг или хедж? И в зависимости от этого вести расчёт на нужных тиках? 

Владимир, это кластерный биржевой индикатор реальных объёмов. Переменную ввести не трудно, но он будет показывать погоду на луне, а это не его задача :)

 
Dmitriy Burlachenko:

Dmitriy Burlachenko:

Индикатор для биржи? Там он показывает погоду на Луне?
Вам так претит показать погоду на Луне автовалидатору? Поверьте, ему всё равно погоду где ему покажут - "он же памятник" (с)
Только не говорите о пользователях форекс... Сами сможете сделать так, чтобы индикатор у них не работал. Если что - поругаетесь опять тут на жизнь, и вам покажут эти две строчки кода.
 
Nikolay Khrushchev:

Вы программист или как? Каждый раз когда вы упираетесь в ограничение или ошибку среды разработки вы ждете когда это исправят?

Я трейдер и кластерные индикаторы пишу, в первую очередь, для себя. Давно и успешно их использую. Если формальные правила Маркета превыше здравого смысла, то я от этого ничего не потеряю :)

 

Здравствуйте,



У меня такая проблема, продукт не проходит автоматическую проверку в маркете: продукт: ***

Причина ошибки в отсутствии ордеров.



Для проверки информация по инструменту EURUSD, я добавил принт дабы узнать какая информацию выдает функция SymbolInfoDouble:



Причина почему ордера не открываются это: минимальный лот 2000 и баланс 10000, при таких показателей ордера не откроется никогда, так как не хватает свободной маржи.

Как решит данную проблему ?

