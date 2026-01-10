Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 3
Ещё раз повторюсь. В описании продукта чётко указано.
Внимание! Индикатор работает только на инструментах с реальным (биржевым) объемом на централизованных рынках.
Автомат тестирует индикатор только на валютных парах (EURUSD,H1 (netting); XAUUSD,D1 (netting); GBPUSD,M30 (netting); EURUSD,M1 (netting)). Индикатор там не работает и не должен по определению (ему нужны реальные тиковые объёмы с биржи). Индикатор проверяет на каком инструменте запущен и если инструмент не подходит, выдаёт сообщение в лог и удаляет себя с графика. Всё чётко и корректно.
Модераторы, Ау! Как мне разместить продукт в Маркете?
сделайте заглушку на случай если реальные объемы равны 0 (как на всем форексе), считайте индикатор иначе чтобы прошел тест, а на экране сделайте огромную красную надпись "НЕ ДЛЯ КАЗИНО"
Для работы на небиржевых символах используйте тиковые объёмы. И проверку пройдёт, и работать будет везде. Понимаю, что тиковые объёмы на форекс != реальным объёмам, и индикатор там будет показывать не то, что задумывалось, но ... Проверку пройдёте, а в описании чётко указано на каких объёмах индикатор будет правильно работать.
Индикатор для биржи. Ему нужен реальный биржевой объём и тиковая история. Прикручивать к нему костыли, чтобы пройти проверку "глупого автомата" не вижу никакого смысла.
сделайте заглушку на случай если реальные объемы равны 0 (как на всем форексе), считайте индикатор иначе чтобы прошел тест, а на экране сделайте огромную красную надпись "НЕ ДЛЯ КАЗИНО"
Все сообщения выводятся на языке терминала (русский или английский). Это я учёл. Тут постю по русски, чтобы понятнее было :)
Смотрите на мир шире. Думаете, что Вы центр вселенной - и Вы останетесь на обочине в итоге.
Неужели так трудно ввести переменную для типа счёта - неттинг или хедж? И в зависимости от этого вести расчёт на нужных тиках?
Вы программист или как? Каждый раз когда вы упираетесь в ограничение или ошибку среды разработки вы ждете когда это исправят?
Неужели так трудно ввести переменную для типа счёта - неттинг или хедж? И в зависимости от этого вести расчёт на нужных тиках?
Владимир, это кластерный биржевой индикатор реальных объёмов. Переменную ввести не трудно, но он будет показывать погоду на луне, а это не его задача :)
Вы программист или как? Каждый раз когда вы упираетесь в ограничение или ошибку среды разработки вы ждете когда это исправят?
Я трейдер и кластерные индикаторы пишу, в первую очередь, для себя. Давно и успешно их использую. Если формальные правила Маркета превыше здравого смысла, то я от этого ничего не потеряю :)
Здравствуйте,
У меня такая проблема, продукт не проходит автоматическую проверку в маркете: продукт: ***
Причина ошибки в отсутствии ордеров.
Для проверки информация по инструменту EURUSD, я добавил принт дабы узнать какая информацию выдает функция SymbolInfoDouble:
Причина почему ордера не открываются это: минимальный лот 2000 и баланс 10000, при таких показателей ордера не откроется никогда, так как не хватает свободной маржи.
Как решит данную проблему ?