Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 4

Как решит данную проблему ?

Вы не делаете проверку на минимальный лот. Назначит виноваты Вы. Изучите статью: Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете

 
проверка на минимальный лот работает правильно, тут дело в другом в том что ордер с лотом 2000.00 не откроется если баланс 10 000$ и плечо 1:100.

Для открытия лота 2000, нужен баланс в десятки раза выше и также выше должно быть плечо. 


 
Так я  говорю, что Вы сами неправильно делаете проверку и допускаете отправку торгового приказа при таких входных параметрах. Делайте проверки. Читайте статью.

 
проблема в том что советник не может открыть ордер так как не хватает баланса для лота 2000.

Если нет не одного ордера то продукт не принимается в Маркет.


Сообщения:


 
Вы разницу между "не выполняю проверку и допускаю отправку торгового приказа" и "не может открыть ничего" понимаете?

 
да.

 
Какое-либо сообщение ("мол так и так - но позицию открыть не получится") выводите ВМЕСТО отправки торгового приказа?

 
я не понял,    что вы имеете виду ?


 

Ну вот теперь и я попал на этот валидатор.

Обновляю УТИЛИТУ, в которой изменил лишь размер массива.

Валидатор пишет, что нет сделок и отмечает, что это Эксперт. Как это понимать? Соответственно не позволяет ее обновить.


 
Это уже исправлено.

