Автоматическая проверка продуктов в Маркете (вопросы и предложения) - страница 4
Как решит данную проблему ?
Вы не делаете проверку на минимальный лот. Назначит виноваты Вы. Изучите статью: Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
проверка на минимальный лот работает правильно, тут дело в другом в том что ордер с лотом 2000.00 не откроется если баланс 10 000$ и плечо 1:100.
Для открытия лота 2000, нужен баланс в десятки раза выше и также выше должно быть плечо.
Так я говорю, что Вы сами неправильно делаете проверку и допускаете отправку торгового приказа при таких входных параметрах. Делайте проверки. Читайте статью.
проблема в том что советник не может открыть ордер так как не хватает баланса для лота 2000.
Если нет не одного ордера то продукт не принимается в Маркет.
Сообщения:
Вы разницу между "не выполняю проверку и допускаю отправку торгового приказа" и "не может открыть ничего" понимаете?
да.
Какое-либо сообщение ("мол так и так - но позицию открыть не получится") выводите ВМЕСТО отправки торгового приказа?
я не понял, что вы имеете виду ?
Ну вот теперь и я попал на этот валидатор.
Обновляю УТИЛИТУ, в которой изменил лишь размер массива.
Валидатор пишет, что нет сделок и отмечает, что это Эксперт. Как это понимать? Соответственно не позволяет ее обновить.
Это уже исправлено.