обязательно ли выставляя советник на маркет делать описание настроек?
здравствуйте!в 2016 году мне написали эксперта на заказ я работал с ним отимизировал,искал настройки и потом забросил это дело..
сейчас вновь начал ,но описание настройкам не могу дать..можно ли выставить продукт на маркет не давая описания параметрам ,но загрузить его с готовыми настройками для валютной пары?
Нет, если есть настройка, то описание должно быть, и при этом на английском языке
А почему, собственно говоря, на английском? Что это за дискриминация? Почему это я должен учить английский, а не они русский? Хотят пользоваться разработками наших людей - пусть учат, не хотят - лесом!
Потому что английский язык достаточно приметивен для массового изучения иностранцами. С нашим языком такое не прокатывает.вы можете воспользоваться услугами переводчиков для решения этого вопроса.
это заблуждение так как есть встроенный переводчик на все доступные 15 языков сайта.
в правилах публикации не прописано,что продукт должен иметь описание на английском языке.
Имеется в виду настройки в самой программе, а не описание на сайте. Так-же все скрины должны быть на английском языке
Какая разница? Почему "должны быть"? Если я хочу продавать свой продукт в США - я сам озабочусь переводом. Тоже и для Китая, например. А если я захочу его продавать только в Беларуси - всё будет на белорусском. Кто захочет - сам переведёт.
???????
Если не уважаете потенциальных клиентов, то можете дать без описания.
это заблуждение так как есть встроенный переводчик на все доступные 15 языков сайта.
в правилах публикации не прописано,что продукт должен иметь описание на английском языке.
Этот переводчик подавляющее большинство клиентов не умеет использовать.
Впрочем, этому же подавляющему большинство клиентов глубоко параллельно есть ли описание или нет.
Главное, чтобы прибыли было 10500% в месяц.
люди и сами знают,что такое переводчик и если им понравятся графики переведут, даже если и не знают,что сайт предоставляет такую возможность
Какая разница? Почему "должны быть"? Если я хочу продавать свой продукт в США - я сам озабочусь переводом. Тоже и для Китая, например. А если я захочу его продавать только в Беларуси - всё будет на белорусском. Кто захочет - сам переведёт.
???????
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Обсуждение статьи "Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет"
Alexander Knyazev, 2017.05.11 17:14
Здравствуйте.
1) Если речь идет о пользовательском интерфейсе, который вы сами рисуете на графике, то да, но обязательно должен быть дефолтный английский вариант.
2) Да.
Ну а это уже с правил Маркета, если кто не читал, можно ознакомиться:
Виталий, вопрос не в том ЧТО написано в правилах, а ПОЧЕМУ написано именно так. Это же, по сути, дискриминация по языковому признаку. Сугубо моё мнение.
сейчас вновь начал ,но описание настройкам не могу дать..можно ли выставить продукт на маркет не давая описания параметрам ,но загрузить его с готовыми настройками для валютной пары?