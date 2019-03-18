Кто-то себе с трейдинга (не с программирования) купил машину или квартиру? - страница 7
E-paymants можно выкидывать?
Почему ? отличная система. для относительно небольших сумм. Не хуже и не лучше тех же webmoney или qiwi.
Есть трейдеры как видите зарабатывают не только на квартиру .
Ну или проигрывают не только квартиру?
P.S Вы через паммы деньги что ли отмываете? Оригинально.
Вот что ты прикапался . Не дает покоя мой слитый счет в 200к . Так вот он жив и процветает . Просто твоему разуму не понять.
Мозг не много включи с 3 к поднял на втором счете 250 к за 3 месяца
Был жизненный случай: В школьные годы все завидовали парню именно по этой причине, потом кто куда после школы. По прошествии времени уже все выросли и женились, женился и он, но как-то запоздало, у всех уже дети, а он только.
Ну как-то встречи одноклассников, кумовства и все дела кое кого сводили вместе, у меня кстати кум тоже с параллельного класса, но в школе мы с ним не общались - ненавидели друг-друга, это уже потом подружились после школы.
Так вот тот парень которому все завидовали, оказался женат не первый раз, сейчас снова один в свои 43. Жены бегали куда нибудь, лишь-бы не с ним. Больно говорят с таким жить)
Так вот зря мы тогда все завидовали, наши то жёны все при нас)))
сейчас не проблема - к хирургу сходить уменьшить размер "лота" , и семья будет целая
Любым даром нужно уметь пользоваться.
Эпиграф: "пока живут на свете дураки, то нам так жить стало быть с руки. На дурака не нужен нож, ему в три короба наврешь, и делай с ним что хошь"
Мальчики и девочки!Объясню (без некоторых нюансов)
как зарабатывают на форексе (на котором заработать не возможно)
Открываете два ПАММа, под разными именами. Находите в инете стратегию,
которая быстро зарабатывает/сливает.
На каждый ПАММ открываете стратегию в противоположные стороны.
Когда один из ПАММов сольется, открываете еще два ПАММа,
один - на имя прибыльного ПАММа, другой - на новое.
И т.д. катаете клиентов на чертовом колесе ))
Нет пока, но хватает на отдых)
я тоже езжу на отдых, когда товарищ дает ключи от своей дачи.
красота, речка рядом, рыбалка, все такое.
на девочек, правда, пока не хватает.