Кто-то себе с трейдинга (не с программирования) купил машину или квартиру?

Evgeniy Grebenuik:
E-paymants можно выкидывать?

Почему ? отличная система. для относительно небольших сумм. Не хуже и не лучше тех же webmoney или qiwi.

 

Есть трейдеры  как видите зарабатывают не только на квартиру .

 
Alymzhan Kerimov:

Ну или проигрывают не только квартиру?

P.S Вы через паммы деньги что ли отмываете? Оригинально.

 
Artem Chyvelev:

Вот что ты прикапался . Не дает покоя мой слитый счет в 200к .  Так вот он жив и процветает . Просто твоему разуму не понять.


Мозг не много включи с 3 к поднял на втором счете 250 к за 3 месяца



 
Vitaly Muzichenko:

Был жизненный случай: В школьные годы все завидовали парню именно по этой причине, потом кто куда после школы. По прошествии времени уже все выросли и женились, женился и он, но как-то запоздало, у всех уже дети, а он только.

Ну как-то встречи одноклассников, кумовства и все дела кое кого сводили вместе, у меня кстати кум тоже с параллельного класса, но в школе мы с ним не общались - ненавидели друг-друга, это уже потом подружились после школы.

Так вот тот парень которому все завидовали, оказался женат не первый раз, сейчас снова один в свои 43. Жены бегали куда нибудь, лишь-бы не с ним. Больно говорят с таким жить)

Так вот зря мы тогда все завидовали, наши то жёны все при нас)))

сейчас не проблема - к хирургу сходить  уменьшить размер "лота" , и семья будет целая
 
Yuriy Zaytsev:
Любым даром нужно уметь пользоваться.
 
Vladimir Tkach:
+ )))
 

Эпиграф: "пока живут на свете дураки, то нам так жить стало быть с руки. На дурака не нужен нож, ему в три  короба наврешь, и делай с ним что хошь"

Мальчики и девочки!

Объясню (без некоторых нюансов)
как зарабатывают на форексе (на котором заработать не возможно)

Открываете два ПАММа, под разными именами. Находите в инете стратегию,
которая быстро зарабатывает/сливает.
На каждый ПАММ открываете стратегию в противоположные стороны.
Когда один из ПАММов сольется, открываете еще два ПАММа,
один - на имя прибыльного ПАММа, другой - на новое.
И т.д. катаете клиентов на чертовом колесе )) 
 
Нет пока, но хватает на отдых)
 
Alexander Moshkov:
Нет пока, но хватает на отдых)

я тоже езжу на отдых, когда товарищ дает ключи от своей дачи.

красота, речка рядом, рыбалка, все такое.

на девочек, правда, пока не хватает.

