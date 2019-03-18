Кто-то себе с трейдинга (не с программирования) купил машину или квартиру? - страница 8
не понимаю, зачем хвастаться кто сколько зарабатывает с трейдинга.
и зачем это обсуждать на форуме?
и отдыхает каждый по разному.
Как-то мелочно, машина-квартира.
Признавайтесь, кто купил себе остров? ))
Я зарабатываю в два раза меньше, поэтому смог купить только полуостров(((
Как-то лет 5 назад видел объявления, где реально дешевые маленькие острова продают (тыс. 50$).
Надо будет парочку прикупить, а то мишек выгуливать негде
объявление на подъезде?
Да на каждом! Разве не заметили? )) Вообще не понимаю, на форексе зарабатывают приличные деньги, а большинство человечества работают на заводах, фабриках, в школах, больницах. Тупят? ))
На сортире. :)
Какое-то издание было, не помню.
Если кто-то зарабатывает, то кто-то должен слить, и побольше чем заработок другого. Так что кому-то нужно работать на заводах и приносить денюжку ДЦ и тем кто их заработает