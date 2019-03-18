Кто-то себе с трейдинга (не с программирования) купил машину или квартиру? - страница 8

не понимаю, зачем хвастаться кто сколько зарабатывает с трейдинга. 

и зачем это обсуждать на форуме? 

и отдыхает каждый по разному. 

 
Vladislav Andruschenko:

не понимаю, зачем хвастаться кто сколько зарабатывает с трейдинга. 

и зачем это обсуждать на форуме? 

и отдыхает каждый по разному. 

Очевидно - для понтов. Еще, для форекс-контор нужна свежая рыба. Пока живут на свете дураки, то нам так жить, стало быть с руки ))
 

Как-то мелочно, машина-квартира.

Признавайтесь, кто купил себе остров? ))

 
Sergey Basov:

Как-то мелочно, машина-квартира.

Признавайтесь, кто купил себе остров? ))

Как-то лет 5 назад видел объявления, где реально дешевые маленькие острова продают (тыс. 50$).
 
Sergey Basov:

Как-то мелочно, машина-квартира.

Признавайтесь, кто купил себе остров? ))

Я зарабатываю в два раза меньше, поэтому смог купить только полуостров(((

 
Aleksey Ivanov:
Как-то лет 5 назад видел объявления, где реально дешевые маленькие острова продают (тыс. 50$).
объявление на подъезде?
 
Aleksey Ivanov:
Как-то лет 5 назад видел объявления, где реально дешевые маленькие острова продают (тыс. 50$).

Надо будет парочку прикупить, а то мишек выгуливать негде

 
multiplicator:
объявление на подъезде?

Да на каждом! Разве не заметили? )) Вообще не понимаю, на форексе зарабатывают приличные деньги, а большинство человечества работают на заводах, фабриках, в школах, больницах. Тупят? ))

 
multiplicator:
объявление на подъезде?

На сортире. :)

Какое-то издание было, не помню. 

 
rjurip1:

Да на каждом! Разве не заметили? )) Вообще не понимаю, на форексе зарабатывают приличные деньги, а большинство человечества работают на заводах, фабриках, в школах, больницах. Тупят? ))

Если кто-то зарабатывает, то кто-то должен слить, и побольше чем заработок другого. Так что кому-то нужно работать на заводах и приносить денюжку ДЦ и тем кто их заработает

