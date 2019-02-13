iMAOnArray - помогите, пожалуйста!
Сделай обнуление буферов в ините.
Сделал... Не помогает (((
ArrayInitialize(ExtBuffer,EMPTY_VALUE);
ArrayInitialize(MA,EMPTY_VALUE);
UPD. Самое главное, что сам индикатор отрисовывается отлично, как нужно!!! А с советника вызываются неверные значения. Вот в этом-то и загвоздка!
Нужно брать значения со сформированного бара. Значение, взятое с нулевого бара, не видно на истории, оно "внутри" бара. Сами то значения правильные. Просто получается детализация, которая вовсе не нужна.
Нужно брать значения со сформированного бара. Значение, взятое с нулевого бара, не видно на истории, оно "внутри" бара. Сами то значения правильные. Просто получается детализация, которая вовсе не нужна.
Я в отчаянии.
Поменял в советнике на MA=iCustom(Symbol(),TF,"indicator_name",20,20,1,1);
Ничего не изменилось...
Смотрите, что я добавил в этом же цикле
(for(int n=0;n<limit;n++)
{
MA[n]=iMAOnArray(ExtBuffer,0,MA_per,0,MODE_SMA,n);
}
в индикаторе:
MyTime[n]=iTime(NULL,0,n);
А в советнике соответственно вызов значений этой функции:
datetime time=iCustom(Symbol(),TF,"indicator_name",20,20,2,0);
Так и всё прекрасно работает, выводит в Comment(time); время именно нулевого бара...
Видимо, что-то всё-таки во взаимодействии двух буфферов не так работает... (((
datetime time=iCustom(Symbol(),TF,"indicator_name",20,20,2,0);
Какое значение имеет переменная TF в данном случае?Сейчас только обратил внимание на тот факт, что в индикаторе жестко задан ТФ - PERIOD_H4, а вот при расчете индекса бара берутся данные с текущего ТФ. Если текущий ТФ отличается от Н4, то получим кашу.
Какое значение имеет переменная TF в данном случае?
TF это всего лишь таймфрейм. Определяется в советнике.
TF это всего лишь таймфрейм. Определяется в советнике.
Читайте дальше, добавил.
Какое значение имеет переменная TF в данном случае?Сейчас только обратил внимание на тот факт, что в индикаторе жестко задан ТФ - PERIOD_H4, а вот при расчете индекса бара берутся данные с текущего ТФ. Если текущий ТФ отличается от Н4, то получим кашу.
У вас индикатор считается от самого свежего бара в сторону истории. Подозреваю, что рисуется он не так, как должен, хоть вам и кажется, что всё нормально.
Далее, чему будут равны значения i в этом цикле: for(int i = k - TotalBars; i < k; i++), если k меньше TotalBars? вот.
Проанализируйте, что будет рассчитано вот в этом цикле, если значение k равно 0, а значение TotalBars более нуля:
for(int i=k-TotalBars;i<k;i++) { if(iClose(NULL,PERIOD_H4,i)>iOpen(NULL,PERIOD_H4,i))white_4H+=iClose(NULL,PERIOD_H4,i)-iOpen(NULL,PERIOD_H4,i); if(iClose(NULL,PERIOD_H4,i)<iOpen(NULL,PERIOD_H4,i))black_4H-=iOpen(NULL,PERIOD_H4,i)-iClose(NULL,PERIOD_H4,i); }
Чтобы понять, в чем дело, запустите индикатор в тестере на всех тиках, а потом сравните полученный результат с индикатором, наброшенным на график после окончания тестирования:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Не стал бы обращаться на форум, дабы таким простым вопросом не утруждать, но я уже три дня ломаю голову. Ну не пойму, где ошибка.
Сначала об ошибке:
Есть индикатор. В нем есть два буфера. Один буфер заполняется расчетными значениями, второй буфер для поиска средней этих значений через функцию iMAOnArray.
В чем проблема: При вызове из советника нулевого значения второго буфера, значения какие-то неверные и с каждым баров становятся всё меньше и меньше и где-то через 20-30 баров становятся 2.67294е-18 и всё.
Ну в чем же может быть проблема?
Сам индикатор:
#property copyright "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.mql4.com"
#property strict
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Silver
#property indicator_color2 Red
input int TotalBars=20;
input int MA_per=20;
double ExtBuffer[];
double MA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit(void)
{
IndicatorBuffers(2);
IndicatorDigits(Digits);
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexStyle(1,DRAW_LINE);
SetIndexBuffer(0,ExtBuffer);
SetIndexBuffer(1,MA);
SetIndexLabel(0,"Name");
SetIndexLabel(1,"MA");
}
double white_4H=0,black_4H=0;
double koeff=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
if(rates_total<=TotalBars)
return(0);
int limit=rates_total-prev_calculated;
if(prev_calculated>0)
limit++;
for(int k=0;k<limit;k++)
{
white_4H=0;black_4H=0;
for(int i=k-TotalBars;i<k;i++)
{
if(iClose(NULL,PERIOD_H4,i)>iOpen(NULL,PERIOD_H4,i))white_4H+=iClose(NULL,PERIOD_H4,i)-iOpen(NULL,PERIOD_H4,i);
if(iClose(NULL,PERIOD_H4,i)<iOpen(NULL,PERIOD_H4,i))black_4H-=iOpen(NULL,PERIOD_H4,i)-iClose(NULL,PERIOD_H4,i);
}
ExtBuffer[k]=white_4H+black_4H;
}
for(int n=0;n<limit;n++)
{
MA[n]=iMAOnArray(ExtBuffer,0,MA_per,0,MODE_SMA,n);
}
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Из советника вызывается следующим образом:
MA=iCustom(Symbol(),TF,"indicator_name",20,20,1,0);
Заранее признателен за помощь!
UPD. Самое главное, что сам индикатор отрисовывается отлично, как нужно!!! А с советника вызываются неверные значения. Вот в этом-то и загвоздка!