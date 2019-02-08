Система не дает вывести деньги. - страница 3
к выводу попробуй 41,58
кнопка для вывода не активна. пишет что нет заработанных денег.
попробуйте вот что -- подведите дебет с кредитом -- посчитайте, сколько денег вы ввели -- сколько заработали -- сколько потратили -- сколько вывели -- там можно фильтровать платежи по категориям.
и так получите сумму оставшихся к выводу заработанных денег.
и если у вас действительно получится (по вашим таким расчётам), что заработанные деньги есть -- тогда пишите в сервисдеск, они сейчас работают только по финансовым вопросам, как раз ваш случай.
там ничего подсчитывать. Всегда выводил под ноль.
т.е. вы хотите говорить о своей проблеме голословно?
здесь в ветке третью страницу пусть люди, которые вообще не имеют никакого доступа к вашим финансам, гадают, мол, а что у вас там такое, мол, посмотрите так, посмотрите сяк.
или когда вы аргументированно в сервисдеск написали -- мол так и так, вот калькуляция -- вот заработанная сумма -- почему, собственно.
общайтесь всегда конкретно и с цифрами -- и ваш вопрос будет решаться, если не за 5 минут, так во вменяемые сроки.
есть же мудрость народная "какой привет, такой ответ" -- написали неконкретно -- вам так и ответили: "никак".
да легко посмотреть - в платежах есть фильтр по типу (сколько пополнили и сколько потратили)
Иван, скажите пожалуйста, когда была подписка на ваш сигнал ?
Зачем вы эту всю свою бухгалтерию всем показываете?
Ведите этот диалог в сервисдеске. Здесь на форуме вы создали ветку, привлекли внимание администрации, мол, давно подали заявку в сервисдеск и достаточно.
Вы в сервисдеске, в закрытой для всех ветке -- покажите калькуляцию -- типа, "Перечислено мной на сайт" + "Заработано" - "Выведено" - "Потрачено" = "Остаток Заработанных средств".
А на форуме сейчас к вам будут идти непонятные вопросы, типа "Когда была подписка на ваш сигнал" и подобные -- кому какое дело? как эти вопросы решают вашу проблему? да и зачем с совершенно непричастными вести на этот счёт диалог?
Видимо Abolk и многие другие не знают, что сумма подписки на сигналы можно вывести только через 37 дней, если провайдер конечно не нарушил правила.
Вот зачем я спрашиваю, поскольку он хотел вывести сумму от подписки.
P.S. Некоторым прошу не комментировать мои вопросы. Для этого надо много каши съесть, чтобы понять цель моих вопросов.
Вам самому неплохо было бы понимать, что вы говорите.
Потому что все заблокированные суммы от продаж, поставки сигналов, фриланса -- не отображаются в итоговой сумме Баланса.