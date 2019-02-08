Система не дает вывести деньги. - страница 2

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin:

В Сервисдеск обращались? Он в вашем профиле - слева в меню.

Не отвечают.

 
Vladimir Karputov:

Я никогда не смотрю прикреплённые файлы.  Только вставленные.

скрин
 
Ivan Petrov:

Спасибо за скриншот. Нужно подумать ...

 
снято
 
Ivan Petrov:

А если нажать на меню "Баланс" - что отображается справа вверху (Баланс: *** USD (заморожено: ***)) ?

 
Vladimir Karputov:

А если нажать на меню "Баланс" - что отображается справа вверху (Баланс: *** USD (заморожено: ***)) ?

Ничего не происходит.

 
Ivan Petrov:

Ничего не происходит.

Я имел в виду скриншот! 
 
к выводу попробуй 41,58
 
Ivan Petrov:

Раз кнопки не активные, то что-то не то с аккаунтом. Только в сервисдеск обращаться. К сожалению, отвечают там небыстро. К тому же сейчас выходные.

 
Как поповнить счет с карти банка? Пишете что карта не обслуживается в етом банке. Какой банк они имеют ввиду
12345
Новый комментарий