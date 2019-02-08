Система не дает вывести деньги. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В Сервисдеск обращались? Он в вашем профиле - слева в меню.
Не отвечают.
Я никогда не смотрю прикреплённые файлы. Только вставленные.
Спасибо за скриншот. Нужно подумать ...
А если нажать на меню "Баланс" - что отображается справа вверху (Баланс: *** USD (заморожено: ***)) ?
А если нажать на меню "Баланс" - что отображается справа вверху (Баланс: *** USD (заморожено: ***)) ?
Ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Раз кнопки не активные, то что-то не то с аккаунтом. Только в сервисдеск обращаться. К сожалению, отвечают там небыстро. К тому же сейчас выходные.