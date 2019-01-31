Помогите с разработкой несложного индикатора для МТ5 - страница 2

Andrey F. Zelinsky:

нет, не всегда целое число -- многими разработчиками практикуется задание пунктов 5-ти знака в виде дроби

Пункт - целое число. Можно конечно практиковать подсчёт поголовья скота в дробных числах, но для этого нужен как минимум топор. А то, что некоторые разработчики считают пункт в пятизначных котировках одной десятой некоего выдуманного "четырёхзначного пункта" (что само по себе уже нонсенс - не бывает скольки-то-значных пунктов), то это проблемы тех самых разработчиков, которые всё никак не успокоятся, и начинают придумывать пипсы-чипсы для лишь своего восприятия обычного пункта, который к сленгу не имеет никакого отношения - он всего лишь величина и не более того. Цена не может измениться на полтора пункта - или на один, или на два, или на сколько-то ещё целых пунктов.

 
Artyom Trishkin:

Пункт - это биржевое термин, и не нужно сюда ничего додумывать и приплюсовывать справку mql, эту тему уже съели давно.

 
Alexey Viktorov:
Виталий, добавьте ещё OBJ_EDIT для ввода количества баров и критерия до полного счастья.

Как читать EDIT, на каждом тике?

 
Vitaly Muzichenko:

Нет, в OnChartEvent
 
Vitaly Muzichenko:

Так?


ПРОСТО СУПЕР! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ОДНАКО МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ! ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!
 
SEMTUM:
ПРОСТО СУПЕР! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ОДНАКО МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ! ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!

Позже сделаю бонус, как предложил Алексей.

 
Vitaly Muzichenko:

Пункт - это биржевое термин, и не нужно сюда ничего додумывать и приплюсовывать справку mql, эту тему уже съели давно.

Пункт - это всего лишь минимально возможное изменение цены:

  • В пятизначных котировках минимально-возможное изменение цены равно 0.00001
  • В четырёхзначных котировках минимально-возможное изменение цены равно 0.0001
  • В трёхзначных котировках минимально-возможное изменение цены равно 0.001
  • В двухзначных котировках минимально-возможное изменение цены равно 0.01

Изменение цены на один пункт:

  • В пятизначных котировках: Была цена 1.00001. Изменилась на один пункт, и стала 1.00002
  • В четырёхзначных котировках: Была цена 1.0001. Изменилась на один пункт, и стала 1.0002
  • В трёхзначных котировках: Была цена 1.001. Изменилась на один пункт, и стала 1.002
  • В двухзначных котировках: Была цена 1.01. Изменилась на один пункт, и стала 1.02

Невозможно изменить цену на полтора пункта, чтобы было так:

  • В пятизначных котировках: Была цена 1.00001. Изменилась на полтора пункта, и стала 1.000025 - нет такой цены в пятизначном котировании.
  • В четырёхзначных котировках: Была цена 1.0001. Изменилась на полтора пункта, и стала 1.00025 - нет такой цены в черырёхзначном котировании.
  • В трёхзначных котировках: Была цена 1.001. Изменилась на полтора пункта, и стала 1.0025 - нет такой цены в трёхзначном котировании.
  • В двухзначных котировках: Была цена 1.01. Изменилась на полтора пункта, и стала 1.025 - нет такой цены в двухзначном котировании.

И не нужно приплетать некие таинственные "биржевые термины", если элементарную математику и простейшую логику не понимать. Нет никаких таинственных массонских обществ, знающих и свято охраняющих секреты дробных пунктов.
Просто когда-то изменилась точность котирования, и у некоторых понесло разум - стали придумывать свои собственные "биржевые термины" - иначе не понять наверное, что просто минимальный шаг изменения цены стал в десять раз меньше чем был. Но как был один пункт, так он им и остался. А изменение цены на один пункт уменьшило в итоге изменение цены в десять раз.

Ну нельзя загнуть полтора пальца...

 
Andrey F. Zelinsky:

принимайте на веру или поищите в кодабазе -- специально искать вам пример для меня нет необходимости -- удивительное рядом.

посмотрел последний текущий пример в списке кодабазы https://www.mql5.com/ru/forum/301236:

Добро. Найди в справке описание пипса. Что за зверь такой? Как ты получаешь пипсы из торгового окружения? Порадуй тайными знаниями.

 
Vitaly Muzichenko:

Так?


Виталий может я что не так понял? Я ввел критерий однако свечи окрашеные красным не самые маленькие есть и более мелкие но они в индикаторе не отобразились! Почему так?

Файлы:
Screenshot_1.png  27 kb
 
Andrey F. Zelinsky:

input ushort   InpStopLoss       = 50;       // Stop Loss, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpTakeProfit     = 140;      // Take Profit, in pips (1.00045-1.00055=1 pips)
input ushort   InpTrailingStop   = 5;        // Trailing Stop (min distance from price to Stop Loss, in pips

Давай проверим: 1.00045 - 1.00055 = 1.00010 = 10 Point

Надо мне что-ли в описаниях к кодам писать какие-нибудь жбембики. Глядишь, и стану родоначальником новой биржевой теории.

Цена изменилась на 28.367 жбембиков. Один жбембик будет равен одному сантиметру на экране трейдуна (мерить деревянной линейкой).


