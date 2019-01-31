Помогите с разработкой несложного индикатора для МТ5
Помогите кто может, возможно за символическую цену! Очень нужен индикатор для Метотрейдер 5 Условия такие - указываю количество свечей для анализа, и указываю размер свечи в пунктах! Индикатор считывает все свечи и выдает такую информацию 1) Общее количество свечей! 2) Количество свечей которые больше размера указанного в критерии! и 3) Количество свечей которые меньше размера указанного в критерии!
Очень нужна Ваша помощь!
Во фрилансе опубликуйте ваше тех. задания. Я думаю, у вас будет большой выбор исполнителей.
Во фрилансе опубликуйте ваше тех. задания. Я думаю, у вас будет большой выбор исполнителей.
Подскажите пожалуйста где именно! Просто я еще не опытен в заказах, не доводилось!
- www.mql5.com
Блин там оказывается сразу надо денежки завести, как узнать за какую цену напишут? И помоему там можно выставить только от 30$ - дороговато для меня!
Ну тогда засучив рукава:
- www.mql5.com
Просто напомнить (по собственному опыту):
Кодеры (любой кодер) кодируют на форуме бесплатно:
- если это интересно им лично,
- или если это интересно для большинства пользователей форума.
и сервис Фриланс обычно используется в большинстве случаев.
если выполнение работы по написанию кода занимает менее 15 минут, но у Вас понятное ТЗ....
пункты хоть в 4-х знаке, хоть в ... всегда целое число
в такой формулировке ТЗ вызывает недоумение, написали бы просто, что при выводе информации скрипт( индикатор ) должен отобразить информацию о количестве свечей (баров) которые он обработал, если скрипту будет доступна вся история, тогда это значение будет соответствовать заданной настройке, если нет, то фактическое значение обработанных баров ...кактотак
по сабжу... индикатор ATR с настройкой 1 юзайте , он и покажет Вам размер свечей, установите 2 уровня, вот Вам и Ваш индикатор, правда считать придется вручную или.... https://www.mql5.com/ru/docsс
Спасибо за информацию!
Например
Ввожу 300 свечей
Размер 3.35 Пункта
результат =
Посчитано 300 свечай
Больше критерия 250 свечей
Меньше критерия 50 свечей
Очень нужна Ваша помощь!
Так?
Попробуйте эти два:
Так?
