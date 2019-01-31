Помогите с разработкой несложного индикатора для МТ5

Помогите кто может, возможно за символическую цену! Очень нужен индикатор для Метотрейдер 5  Условия такие - указываю количество свечей для анализа, и указываю размер свечи в пунктах! Индикатор считывает все свечи и выдает такую информацию 1) Общее количество свечей! 2) Количество свечей которые больше размера указанного в критерии! и 3) Количество свечей которые меньше размера указанного в критерии! 


Например 

Ввожу 300 свечей

Размер 3.35 Пункта


результат =


Посчитано 300 свечай

Больше критерия 250 свечей

Меньше критерия 50 свечей


Очень нужна Ваша помощь!

 
Во фрилансе опубликуйте ваше тех. задания. Я думаю, у вас будет большой выбор исполнителей.

 
Подскажите пожалуйста где именно! Просто я еще не опытен в заказах, не доводилось!
 
Блин там оказывается сразу надо денежки завести, как узнать за какую цену напишут? И помоему там можно выставить  только от 30$ - дороговато для меня! 
 
Ну тогда засучив рукава:

Просто напомнить (по собственному опыту):

Кодеры (любой кодер) кодируют на форуме бесплатно:

  • если это интересно им лично,
  • или если это интересно для большинства пользователей форума.

----------------

и сервис Фриланс обычно используется в большинстве случаев.

 
Igor Makanu:

если выполнение работы по написанию кода занимает менее 15 минут, но у Вас понятное ТЗ....


пункты хоть в 4-х знаке, хоть в ... всегда целое число


в такой формулировке ТЗ вызывает недоумение, написали бы просто, что при выводе информации скрипт( индикатор ) должен отобразить информацию о количестве свечей (баров) которые он обработал, если скрипту будет доступна вся история, тогда это значение будет соответствовать заданной настройке, если нет, то фактическое значение обработанных баров ...кактотак


по сабжу... индикатор ATR с настройкой 1 юзайте , он и покажет Вам размер свечей, установите 2 уровня, вот Вам и Ваш индикатор, правда считать придется вручную или.... https://www.mql5.com/ru/docsс

Спасибо за информацию!

 
Так?


Файлы:
SEMTUM.mq5  9 kb
 
Попробуйте эти два:

Vitaly Muzichenko:

Так?


Виталий, добавьте ещё OBJ_EDIT для ввода количества баров и критерия до полного счастья.
