Andrey F. Zelinsky:

Ещё раз для тебя персонально -- я лишь пояснил какая есть практика задания настроек советника/индикатора значений в пунктах.

p.s. Всех благ, мне всё равно.

Я знаю какая есть практика. Каждый школьник для себя выводит понятную лично ему теорию, говоря, что все так говорят.

Я уточняю - на каких котировках какой использовать шаг изменения цены. Если ему нужно всё умножать на 10 - ну ради Бога, пусть теряет точность, мне не жалко.

Но подстраиваться под многообразие терминов из разных палат одного дома я не буду. Есть один пункт, и он есть один. Его не может быть один с хвостиком, равно как у тебя не может быть два с половиной уха. Или может?

 
SEMTUM:

Виталий может я что не так понял? Я ввел критерий однако свечи окрашеные красным не самые маленькие есть и более мелкие но они в индикаторе не отобразились! Почему так?

Проверьте


Vitaly Muzichenko:

Проверьте


К сожалению тоже так же! Возможно он учитывает и тень тоже а не только тело свечи?

 
SEMTUM:

К сожалению тоже так же! Возможно он учитывает и тень тоже а не только тело свечи?

Так нужно тело считать без тени?

 
Vitaly Muzichenko:

Так нужно тело считать без тени?

Да, нужно без тени!

 
SEMTUM:

Да, нужно без тени!

Вывел в настройку по какому критерию считать.

Теперь смотрите в код, чтобы в следующий раз смогли сами хотя-бы подправить под свои нужды.

В кодобазе полно примеров, можно по ним изучать, так-же на форуме можно найти примеры

Ладно, раз нет ответа, то полагаю что всё работает.

Вот ещё такая штука


Vitaly Muzichenko:

Ладно, раз нет ответа, то полагаю что всё работает.

Вот ещё такая штука


Кидай в CodeBase

 
Alexey Viktorov:

Кидай в CodeBase

Издеваетесь, там такого добра хватает)

