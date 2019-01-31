Помогите с разработкой несложного индикатора для МТ5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё раз для тебя персонально -- я лишь пояснил какая есть практика задания настроек советника/индикатора значений в пунктах.
p.s. Всех благ, мне всё равно.
Я знаю какая есть практика. Каждый школьник для себя выводит понятную лично ему теорию, говоря, что все так говорят.
Я уточняю - на каких котировках какой использовать шаг изменения цены. Если ему нужно всё умножать на 10 - ну ради Бога, пусть теряет точность, мне не жалко.
Но подстраиваться под многообразие терминов из разных палат одного дома я не буду. Есть один пункт, и он есть один. Его не может быть один с хвостиком, равно как у тебя не может быть два с половиной уха. Или может?
Виталий может я что не так понял? Я ввел критерий однако свечи окрашеные красным не самые маленькие есть и более мелкие но они в индикаторе не отобразились! Почему так?
Проверьте
Проверьте
К сожалению тоже так же! Возможно он учитывает и тень тоже а не только тело свечи?
К сожалению тоже так же! Возможно он учитывает и тень тоже а не только тело свечи?
Так нужно тело считать без тени?
Так нужно тело считать без тени?
Да, нужно без тени!
Да, нужно без тени!
Вывел в настройку по какому критерию считать.
Теперь смотрите в код, чтобы в следующий раз смогли сами хотя-бы подправить под свои нужды.
В кодобазе полно примеров, можно по ним изучать, так-же на форуме можно найти примеры
Ладно, раз нет ответа, то полагаю что всё работает.
Вот ещё такая штука
Ладно, раз нет ответа, то полагаю что всё работает.
Вот ещё такая штука
Кидай в CodeBase
Кидай в CodeBase
Издеваетесь, там такого добра хватает)