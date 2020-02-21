Советники: Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга
почему то выдает только алерты позиции не открывает.
Автоторговлю разрешили?
Что именно в алертах пишет?
Что в журнале?
Кто-нибудь запретите Владимиру выкладывать здесь какой-либо код, т.к. все его советники постоянно написаны или с какими-то недостатками (то нет стоп-лосса или тейк-профита, а если вы хотите, чтобы это было в ЕГОсоветнике, платите), или только на половину идеи.
К примеру здесь, не хватает ещё одной валютной пары EURGBP, чтоб был полноценный "треугольник".
Владимир, вы меня снова восхитили, написав вроде бы хороший советник, по вроде бы хорошей идее, но только на половину.
Если бы даже здесь была эта пара, то Вам бы обязательно потребовалось бы еще что то. Вместо того чтобы вежливо попросить что то добавить Вы хамите. Вы просто никогда не будете довольны . Мне Вас искренне жаль .....
А как можно быть довольным, если купив у вас советник, вы мне продали его ограниченно действующим на год?! И через год я должен снова идти к вам "на поклон" (платить 50$), чтоб вы мне "позволили" ещё год пользоваться вашим советником.
Вы априори не заинтересованы в на написании добротного продукта!
И, как следствие, вас нельзя рекомендовать даже злейшему врагу, чтоб не портить себе карму.
Этот советник бесплатный, но Вы и им недовольны .......Все мои платные советники можно купить без ограничений по времени....
Доброго времени суток . У меня тоже выводил ошибку в алертах : 133 , а в журнале [Trade is disabled] хотя торговля была включена . В исходнике валютные пары прописаны "GBPUSD" "EURUSD" , где я торгую там все инструменты прописаны с " + " то есть "EURUSD+" добавил + скомпилировал всё работает . Спасибо
|
133
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
Торговля запрещена
Советник для ручной торговли по стратегии парного трейдинга:
Советник открывает позиции по двум парам указанным в панели. И закрывает их при нажатии кнопки CLOSE.
Автор: Vladimir Khlystov