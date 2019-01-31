Вопрос! Торгуют ли сами разработчики роботов(советников)??? - страница 8
Но нарушаете правила Маркета
В описании продукта нельзя указать о высокой доходности. Надо исправить.
Роботы, с малыми рисками и с высокой доходностью НЕ БЫВАЮТ.
Я не так сказал
а именно так и было, в тестере у тебя огонь, а все 3 или 4 мониторинга и демо и реал у тебя слились, почти одинаково, сейчас ты их убрал, будь немного честен с людьми, что ты за дураков то всех тут держишь, 2 аккаунта
тут вроде хваленный шарп >5 был
Вот кого надо первого выкинуть с форума! Дражайшего Димитрия Федосеева! Как же я мог про него забыть, а?! А-я-яй, непорядок с моей стороны...
А ты здесь раньше не бывал под ником просто "Alexander"?
И чем я тебе так не понравился? Разрушил иллюзию?
Нет. Я удалю свой предыдущий пост - просто поприкалывался.
Да не удаляйте, ничего страшного, я привык))
На самом деле, судя по твоим постам, ты один из немногих, кто тут хоть в чем-то петрит.
Если я предъявлю результаты на реале, возьмешься перевести мою ТС с VisSim на MQL?
После таких слов, хотите чтобы он для вас сделал какую-то работу ?
Лучше покажите тут, ваши результаты.
Я их показывал в своей ветке. Но, там были на демо, а надо на реале - через 3 месяца только, как того требует большинство программистов.
P.S. Дмитрий тоже мастер общения - я поэтому его и запомнил. Думаю, он не в обиде :))
Когда в конце тоннеля зажигается свет, делается ставка на все - и это разумный поступок в данной ситуации. Поэтому тезис "у меня есть прибыльная система, сделайте мне советника за так" опровергает сам себя.
Не "за так". Программисты, почему-то, переоценивают свои возможности. Работая со мной - многое узнаешь из физики и математики, разработаешь такие программы, которые не стыдно продавать будет.
Задача №1.
Разработать метод сбора данных в секундные таймфреймы, Ask/Bid OHLC S1-S60, с сохранением в архивы и возможностью считывания данных из них при первом запуске.
Без решения этой задачи, все остальное - ерунда. Справишься - запросто продашь эту вещь.
Программисты, почему-то, переоценивают свои возможности.
?
какие возможности? разделение труда никто не отменял, программист пишет код по ТЗ, заказчик разрабатывает ТЗ
к сожалению 99% заказчиков видят в программисте бота который нажимает кнопки на клавиатуре и копирует свои наработки, а попробовав самостоятельно сделать элементарнейшие коды, эти заказчики верещат от ужаса по форумам, что проблемы в языке программирования, а не в отсутствии необходимых знаний и непонимании, что эти знания программист получает путем чтения огромного количества материалов и проверки этих знаний в коде
Справишься - запросто продашь эту вещь.
Вы купите? речь идет о какой сумме?